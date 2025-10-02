Consejos de Salarios: se cerraron los primeros cuatro convenios, que involucran a 13.000 trabajadores

Los primeros cuatro acuerdos tripartitos en el ámbito de los Consejos de Salarios fueron cerrados en los últimos días, informó a Búsqueda el subdirector nacional de Trabajo, Álvaro Inchauspe.

Tres corresponden al grupo 13 —trabajadores del transporte y almacenamiento— y otro al 12, que involucra actividad en hoteles, restaurantes y bares.

Por otro lado, el jerarca del Ministerio de Trabajo informó que hay seis acuerdos más “próximos a cerrar”. Dos son del grupo 1, de alimentos y bebidas, y, después, uno de cada uno de los siguientes grupos: 17, de la industria gráfica; 5, de la industria del cuero; 18, de servicios culturales; 7, de los trabajadores de la industria química.

Los acuerdos aprobados y próximos a cerrar nuclean unos 13.000 asalariados. “No son de los más grandes”, comentó Inchauspe.

El total de trabajadores involucrados en esta undécima ronda de los Consejos de Salarios son unos 694.000, representados en 169 mesas de negociación.

La presentación en el Consejo Superior Tripartito de las pautas del Poder Ejecutivo para esta ronda ocurrió el 3 de julio, hace prácticamente tres meses. Las mesas de negociación se instalaron al inicio de agosto, con la expectativa de cerrar en 90 días.

El 25 de setiembre, la Mesa Representativa del PIT-CNT resolvió un paro parcial y movilización para finales de octubre. Entre los reclamos, se señala una falta de avances en la negociación colectiva.

“No vemos progreso en los Consejos de Salarios. Muchas mesas no logran instalarse y las que funcionan ofrecen respuestas extremadamente insuficientes”, dijo el dirigente de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea Enrique Méndez al portal de la central sindical.