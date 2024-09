Dueño de Lobraus evalúa iniciar un juicio contra el Estado uruguayo

Esa construcción fue financiada mediante la emisión privada de obligaciones negociables en 2019 por US$ 5 millones, que Lobraus no pudo pagar. Esos títulos tenían en garantía de repago la “cesión condicionada de contrato de concesión” y contrato de prenda de acciones de Lobraus. PTP Group, una empresa investigada por actividades ilícitas en Argentina y Paraguay, adquirió esa deuda y, en julio, solicitó a la Administración Nacional de Puertos (ANP) que se le otorgara la concesión como continuador del contrato con Lobraus o mediante la suscripción de uno nuevo, informó el programa Nada que perder de M24 semanas atrás. Agregó que la ANP se encaminaba a otorgar en forma directa, sin licitación, esa concesión. Ante ello, el senador del Frente Amplio Charles Carrera presentó un pedido de informes al Ministerio de Transporte y Obras Públicas para conocer la situación a fondo.

Una resolución del 6 de agosto de la ANP, que otorgó vista a Lobraus, relata las razones por las que se extinguiría la concesión, entre ellas el “incumplimiento de las obligaciones impuestas” en el contrato. Señala que, tras intimar a Lobraus, las obligaciones no han sido cumplidas y que la concesionaria cayó en mora. Detalla que, según el contrato, la ANP podría determinar la rescisión de forma unilateral, e indica que, una vez adoptada tal decisión, se deberá elevar al Poder Ejecutivo para su aprobación. Luego, la ANP podría proceder a ocupar la concesión de forma inmediata.

El Observador informó el 28 de agosto que Lobraus contestó a la resolución de la ANP afirmando que “no hay incumplimiento” y que no se han completado las obras, ya que autoridades oficiales le señalaron que no las quieren.

Etchebarne dijo que en mayo Lobraus fue a entregar la concesión a la ANP por las dificultades que atravesaba, pero no le fue aceptada. Luego de ello, afirmó que la empresa logística recibió reiteradas multas que procuran “asfixiar” y “golpear” su actividad, como el hecho de no habilitarle la operación con mercaderías peligrosas en julio pasado.

“Si no hay intereses inconfesables detrás, no me explico la situación por la cual llevaron a Lobraus a las cuerdas”, afirmó la gerenta, quien, por otro lado, preside la Liga Marítima Uruguaya y es militante del Partido Nacional.