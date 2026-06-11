Puerto de Montevideo: MSC deja de operar otro servicio por “altos costos” operativos en TCP

La naviera Mediterranean Shipping Company (MSC) anunció a la Terminal Cuenca del Plata (TCP) y a las autoridades portuarias que dejará de operar otra línea en el Puerto de Montevideo: se trata del “servicio Montevideo-USA” que tenía escala semanal en esa terminal especializada, que ahora recalará con las importaciones en Río de Janeiro y cargará la mercadería de exportación en Santos. MSC desvió en el último año parte de su operativa hacia la terminal brasileña de Navegantes y llevó los tránsitos hacia Buenos Aires. En todos esos puertos brasileños y en el argentino MSC tiene terminales propias, explicaron a Búsqueda las fuentes consultadas.

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El servicio que deja de operar con buques portacontenedores y que conecta Montevideo con la costa atlántica de Estados Unidos (MSC-USA) le significó a TCP 14.764 movimientos el año pasado. En el volumen de actividad, representó el octavo servicio, según un reciente informe comercial de la terminal especializada —cuyos accionistas son la multinacional belga Katoen Natie y la Administración Nacional de Puertos (ANP)— que está en plena obra de ampliación.

Entre las razones de la decisión “temporaria” comunicada la semana pasada a TCP la naviera adujo “altos costos operativos” en la terminal especializada de Uruguay, apuntaron las fuentes.

Desde fines de junio de 2025, MSC y Hapag-Lloyd, que compartían el servicio semanal WestMed, eliminaron la escala directa en Montevideo. MSC ya había desviado sus tránsitos provenientes de Paraguay a su terminal en Buenos Aires, por la presión para bajar los costos y lograr mejores condiciones contractuales con TCP.

Convenio colectivo: “¿es necesario” un conflicto?

La menor actividad de TCP —que en 2025 registró una caída de 29% en la cantidad de movimientos— y la pérdida de la escala MSC-USA fueron el telón de fondo de la primera reunión tripartita que mantuvieron ayer, miércoles 10, en el Ministerio de Trabajo representantes de la empresa y del sindicato de TCP, en el marco de la negociación de un nuevo convenio colectivo. El anterior venció el 31 de mayo y, si bien previamente a esa fecha los trabajadores y la empresa mantuvieron reuniones para acercar posiciones y conocer las aspiraciones, el diálogo no llegó a un acuerdo, explicó a Búsqueda un dirigente sindical en TCP.

“Sabemos que el trabajo ha bajado bastante, el tránsito de los paraguayos se ha ido, pero la empresa nos ha dicho que antes de que finalice la obra (de ampliación) va a necesitar 150 trabajadores más, algo que no entendemos”, señaló.

“Esto recién arranca”, agregó la fuente, y apuntó que el enfoque del sindicato, para empezar a tratar el tema del convenio colectivo, es “definir la estabilidad” de los jornales para la plantilla actual. Informó que actualmente son unos 550 trabajadores, unos 150 mensuales y el resto se reparte entre los que tienen entre 13 y 26 jornales asegurados al mes.

El dirigente afirmó que, para los nuevos trabajadores que la empresa pueda llegar a incorporar, sería posible pensar en “flexibilidad” o una “escala de franjas de jornales”.

Dadas las diferencias que vienen advirtiendo entre las aspiraciones de los trabajadores y las expectativas de la empresa, la fuente sindical informó que representantes del sindicato mantuvieron en las últimas semanas reuniones con autoridades de la Unión de Exportadores y también con jerarcas de los ministerios de Transporte y de Trabajo para ponerlos al tanto de la situación. “Lo que me interesa es la resolución del problema, de las diferencias. Si hay que dar un conflicto, seguramente llegue un momento que haya que darlo, pero mi pregunta es: ¿es necesario?”, reflexionó. “La gente pierde mucho dinero en los conflictos con TCP, porque no son de una o dos horas, se pierden muchos jornales”, añadió.

Consideró que esta negociación se plantea en un “punto distinto” al de 2021, cuando se selló el convenio anterior y “recién se avizoraba el acuerdo hecho por el gobierno con Katoen Natie”, que extendió la concesión hasta 2081. Entonces, dijo, todavía “no se había sacado ningún servicio a Montecon, no se había movido ni un adoquín de la obra. Hoy el panorama es otro”.

Agregó que uno de los temas que se planteará en esta oportunidad será la reducción de la jornada laboral, porque “ya se está reflejando” en el trabajo la aplicación del nuevo software de gestión Navis N4. Esa innovación generó, el año pasado, un conflicto, que se resolvió con la conformación de una mesa técnica tripartita, el pago de partidas extraordinarias por única vez y el compromiso de TCP de no desvincular personal por la introducción del sistema, entre otras medidas.