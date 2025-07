Puerto de Montevideo: TCP ganó US$ 67 millones en 2024 pese a que movió menos carga

En el ejercicio pasado las utilidades de TCP se incrementaron 723%: fueron por US$ 67,2 millones, contra los US$ 8,4 millones del 2023. En 2022 la empresa había registrado pérdidas por unos US$ 325.000, cuando acusó un descalce entre costos e ingresos y la necesidad de recomponer la ecuación económica de cara a la inversión comprometida en el contrato firmado con el gobierno anterior que extendió hasta 2081 la concesión. La obra de ampliación arrastra retrasos y se encuentra detenida por las controversias entre la belga Jan de Nul y el consorcio constructor Mota-Engil y Stiler, que interpuso un arbitraje internacional.