ANP dice que su operativa “continúa”, mientras empresarios ven al puerto en una “nebulosa”

“Nadie está mirando la gestión, el puerto no tiene un plan”, comentó a Búsqueda un empresario vinculado al sector portuario.

“No hay directorio conformado aún, no hay estructura en la ANP, el nepotismo está institucionalizado, ascienden políticos y gente por confianza y no por idoneidad o capacidad”, dijo otro ejecutivo que prefirió no identificarse.