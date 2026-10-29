Realidad laboral del sector portuario mejoró en los últimos 20 años; hay “dualidad estructural” con la estiba

En las últimas dos décadas, el empleo portuario aumentó 29%, se formalizó y se transformó. Con el desarrollo de la actividad logística, se expandió el trabajo en los depósitos y se triplicó la manipulación de carga o estiba.

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Sin embargo, el sector mantuvo “intacta” una “dualidad estructural”: en los depósitos, las actividades portuarias y las agencias predominan el empleo asalariado, la cobertura de la seguridad social y los ingresos medios o altos, mientras que en la estiba el panorama es el contrario. Toda la actividad portuaria emplea a unos 17.000 trabajadores y alrededor de 3.000 son el “núcleo” que realiza tareas de carga o estiba. Entre ellos, más de la mitad lo hacen en la informalidad, un cuarto declaran subempleo y cuatro de cada 10 ganan menos que el salario mínimo nacional (SMN).

Esos y otros hallazgos surgen de la investigación titulada La fuerza de trabajo portuaria en Uruguay. Composición, condiciones laborales y precariedad (2006-2025), coordinada por Nicolás Marrero y presentada el viernes 23 en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República (Udelar). El estudio forma parte del proyecto Navegando hacia el Futuro, que llevan adelante el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) y la Udelar, con financiamiento del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop).

Puerto de Montevideo Trabajos y salarios diversos, muchos por jornal, conviven en el puerto de Montevideo, actualmente con varios conflictos

Luego de describir y diagnosticar la fuerza laboral, el estudio realiza varias recomendaciones de política, que van desde establecer un registro de trabajadores que se vincule con la formación y la certificación de competencias, la creación de una mesa tripartita de empleo portuario (con participación de la autoridad portuaria y el Inefop), para dar seguimiento a indicadores de calidad, y el fortalecimiento de la inspección del trabajo en la estiba hasta mejorar la información estadística y la oferta educativa para las distintas divisiones (operación, depósitos, servicios y agencias) a fin de preparar a los trabajadores para la “transición tecnológica”.

La investigación parte de un punto de vista “compartido” con el sindicato, en torno a que el trabajo portuario en Uruguay atraviesa un “proceso de digitalización y automatización” que no solo sustituye tareas, sino que “reorganiza” el empleo y “cambia las condiciones en que se ejerce la acción colectiva”. Busca contestar “cómo se están transformando el trabajo portuario y la acción sindical” y qué estrategias de formación y negociación puede “desarrollar el Supra para incidir en esas transformaciones”.

Para dimensionar y describir el empleo portuario utiliza los microdatos de la Encuesta Continua de Hogares (ECH) del Instituto Nacional de Estadística del primer semestre de 2025 y una serie histórica con cortes en 2006, 2012, 2019 y 2025, los padrones de operadores de la Administración Nacional de Puertos, y sistematiza los convenios colectivos.

De un análisis amplio del empleo del sector, que reúne cuatro ramas de actividad (puerto, agencias, estiba, depósito), surge que, entre 2006 y 2025, la cantidad de trabajadores aumentó 29%, al pasar de 13.400 trabajadores a unos 17.200. Ese incremento se explica casi por completo entre 2006 y 2012; desde entonces el empleo se mantuvo “prácticamente estable”: 15.951 personas en 2012, 16.119 en 2019 y 17.188 en la primera mitad del 2025.

Internamente, describe, hubo una “recomposición”: el empleo en los depósitos se multiplicó por 2,6 (pasó de 2.310 a 5.976 personas). La manipulación de carga (estiba) más que se triplicó (de 1.472 a 5.035 trabajadores).

En cambio, las actividades portuarias propiamente dichas, las agencias y los servicios auxiliares mostraron una “caída aparente”, y emplean en conjunto en torno a unas 6.000 personas.

Desde la perspectiva sociodemográfica, surge que el trabajo portuario es predominantemente masculino (las mujeres rondan el 13%), con una edad media estable que se ubica casi en los 39 años y donde el 9%, en promedio, declara tener ascendencia afro o negra.

En cuanto a las condiciones, el estudio releva que en casi dos décadas hubo mejoras en varios indicadores: “Más trabajo asalariado, menos informalidad y menos subempleo”. Pero apunta que eso no se dio de manera “pareja ni gradual”.

Señala que, mientras que en la mayor parte del sector hubo una mejora sostenida desde 2006, en la estiba o manipulación de carga “se concentran los problemas más graves”.

Informalidad y subempleo

En cuanto a la informalidad, es decir, los ocupados que no aportan a la seguridad social, la investigación describe dos trayectorias distintas. Por un lado, en los depósitos, las actividades portuarias y las agencias cayó de forma sostenida desde el 2006, hasta ubicarse entre 0% y 4% en 2025.

Pero en la estiba la informalidad se mantuvo en torno a dos tercios de las personas ocupadas hasta el 2019 y en los últimos años se redujo 30 puntos porcentuales, hasta 36,5% en 2025.

Ese cambio, explica el estudio, obedece a la regulación del trabajo portuario y a la formalización en el marco de la negociación colectiva y “en respuesta a la presión del sindicato”. También puede explicarse por la salida de trabajadores o por el cambio en la composición de la propia rama, con menos peso de actividades no portuarias, como la carga y descarga en la pesca o los frigoríficos, “históricamente más informales”. La “formalización excepcional” de la estiba “no se percibe en el puerto”, indica.

Mesa de negociación colectiva en el Ministerio de Trabajo. Mauricio Zina/adhocFOTOS

El estudio también releva el subempleo, es decir, las personas ocupadas que trabajan menos horas de las que quisieran. En general, ese indicador bajó en el sector portuario hasta el 8,5% en el primer semestre de 2025, pero en la estiba se ubica en 23%. La “persistencia” de un subempleo alto en esa rama, que casi triplica el promedio, “ayuda a entender por qué la formalización que la encuesta registra no se traduce en una mejora percibida”, apunta. El quid de la cuestión tiene que ver con que un estibador puede ser asalariado formal, pero aun así no contar con los jornales suficientes para lograr un ingreso digno.

Salarios y pobreza

El estudio analiza el precio del jornal, según lo que fija el convenio colectivo y lo que la ECH registra, que es lo que las personas del sector declaran cobrar. En el caso de un estibador, el ingreso se traduce en el valor del jornal por la cantidad de días trabajados en el mes.

Entre 2006 y 2025, el poder adquisitivo creció en todas las categorías del sector, aunque no de forma pareja. Según los datos por categoría, el jornal mínimo de un estibador llegó a $ 2.067 en 2025, acumulando un incremento de 72% en términos reales desde 2006. El jornal del operador de grúa creció 49% en ese lapso y llegó a $ 4.079, en tanto el mínimo mensual de un peón de un depósito portuario era de $ 40.342 en 2025 (aumento de 71%). Mientras, el SMN en el período casi se duplicó (98%).

Si bien la negociación colectiva benefició sobre todo a las categorías con los salarios más bajos, en general, de 2019 en adelante, el crecimiento se enlenteció. Desde ese año, el régimen de convocatorias garantidas establecido por la Ley 19.787 para actividades de transporte y almacenamiento, operadores y terminales portuarias y depósitos portuarios y extraportuarios aseguró un “piso” mínimo de nueve o 13 jornales mensuales, bajo la condición de que exista una operativa de buques en la empresa prestadora de servicios.

Para los trabajadores que dependen de las convocatorias el problema de los últimos años fue la cantidad de jornales asegurados para lograr un ingreso suficiente.

La investigación también calculó la proporción de personas ocupadas en el sector que viven en hogares cuyos ingresos no alcanzan la “línea de pobreza”. Para eso presenta un indicador que combina el ingreso de quien trabaja en el puerto con el resto de los ingresos del hogar y con la cantidad de personas que dependen de ellos.

Entre 2006 y 2019 la pobreza entre los trabajadores portuarios “se redujo con fuerza”, al pasar de algo más de una de cada cuatro personas (27,7%) a una de cada 10 (9,7%), señala. En la estiba o manipulación de carga ese indicador también mejoró: de 65,6% disminuyó a 28,6% en 2019.

“El problema está en la cantidad de trabajo: cuántos jornales logra cada trabajador al mes. Con el jornal de 2025, solo quien alcanza los 13 jornales supera el salario mínimo nacional, y la mitad de quienes trabajan en la rama gana menos que eso”, subraya la investigación.