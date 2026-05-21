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    Recaudación tributaria, ingresos de los hogares, expectativas de PIB e inflación en Uruguay en números

    Síntesis de los principales indicadores relativos a la actividad económica en Uruguay conocidos la última semana

    Sede de la DGI.&nbsp;

    Sede de la DGI. 

    FOTO

    Mauricio Zina-adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    $ 68.384 millones

    En abril, la recaudación total bruta de la Dirección General Impositiva fue de $ 68.384 millones, un aumento de 13,4% a valores corrientes y de 9,9% descontado el efecto inflacionario, al comparar con un año atrás.

    Ajustadas las cifras en función de los corrimientos de caja en la recaudación del IRPF categoría II, el crecimiento real de la recaudación total fue de 7,6% (8,2% la neta).

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    Números de la semana

    Producción fabril, desempleo por departamentos, alquileres y actividad económica en Uruguay en números

    0,55%

    El Índice de Precios al Consumo aumentará 0,55% este mes, estiman —en mediana— los analistas de consultoras, centros de análisis, bancos y AFAP. A su vez, para todo el 2026, proyectan que la inflación sea de 4,60%.

    1,35%

    La expectativa de los analistas que encuesta el Banco Central es que la economía uruguaya crezca 1,35% este año, según la mediana de sus respuestas. Es un pronóstico levemente mayor al que surgía de la encuesta de abril (1,30%).

    El más optimista —la estimación de máxima— proyecta que el Producto Interno Bruto se expandirá un 2,02%.

    1,22%

    La inflación mayorista se aceleró en abril; el Índice de Precios al Productor de Productos Nacionales aumentó 1,22%. El encarecimiento mensual fue mayor entre los productos de exportación (2,95%) que en aquellos con destino a “plaza” (0,28%).

    En los últimos 12 meses, el índice general bajó 0,56%.

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