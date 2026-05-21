Recaudación tributaria, ingresos de los hogares, expectativas de PIB e inflación en Uruguay en números

En abril, la recaudación total bruta de la Dirección General Impositiva fue de $ 68.384 millones, un aumento de 13,4% a valores corrientes y de 9,9% descontado el efecto inflacionario, al comparar con un año atrás.

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Ajustadas las cifras en función de los corrimientos de caja en la recaudación del IRPF categoría II, el crecimiento real de la recaudación total fue de 7,6% (8,2% la neta).

Números de la semana Producción fabril, desempleo por departamentos, alquileres y actividad económica en Uruguay en números

Impuestos La DGI prepara su “cambio de paradigma institucional”, entre varias “debilidades”

El Índice de Precios al Consumo aumentará 0,55% este mes, estiman —en mediana— los analistas de consultoras, centros de análisis, bancos y AFAP. A su vez, para todo el 2026, proyectan que la inflación sea de 4,60%.

1,35%

La expectativa de los analistas que encuesta el Banco Central es que la economía uruguaya crezca 1,35% este año, según la mediana de sus respuestas. Es un pronóstico levemente mayor al que surgía de la encuesta de abril (1,30%).

El más optimista —la estimación de máxima— proyecta que el Producto Interno Bruto se expandirá un 2,02%.

1,22%

La inflación mayorista se aceleró en abril; el Índice de Precios al Productor de Productos Nacionales aumentó 1,22%. El encarecimiento mensual fue mayor entre los productos de exportación (2,95%) que en aquellos con destino a “plaza” (0,28%).

En los últimos 12 meses, el índice general bajó 0,56%.