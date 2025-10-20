Récord de demanda laboral en julio-setiembre pese a que la economía va a “ritmo lento”, según Advice

Las 7.269 oportunidades de trabajo publicadas en setiembre vuelve a motivar la pregunta de si el mercado alcanzó su “límite estructural”, plantea el monitor elaborado por la consultora en recursos humanos

En setiembre se publicaron 7.269 oportunidades de empleo en los medios relevados por la consultora Advice. Eso significa que la demanda laboral prácticamente se mantuvo con respecto a agosto —la baja fue de 1%—, aunque en comparación con setiembre de 2024 creció 9,2%.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

Esa virtual “estabilidad de la demanda laboral” coincide con una “economía que avanza a un ritmo lento pero seguro”, analizó Advice en su monitor mensual del mercado laboral difundido este lunes 20.

El tercer trimestre En julio-setiembre se publicaron en los portales y otros medios digitales de búsqueda laboral relevados por la consultora un total de 21.939 oportunidades de empleo. Esto representa un aumento de 5,1% frente al trimestre anterior, y de 9,1% con respecto al mismo trimestre del 2024.

A su vez, los casi 22.939 avisos del tercer trimestre del 2025 son un máximo para un trimestre en toda la serie de datos (que se inicia en 2008), superando el récord de julio-setiembre del 2022, cuando se habían publicado 21.503 vacantes.

¿En la frontera de equilibrio? “La desaceleración del crecimiento de la demanda laboral, al producirse al mismo tiempo en que esta alcanza su registro más elevado hasta la fecha, vuelve a levantar la pregunta de si el mercado de trabajo ha alcanzado un límite estructural”, plantea Advice en su informe.