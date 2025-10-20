Servicio Civil evalúa usar IA para mejorar elección de funcionarios, pero sin plan ni presupuesto definidos

La Oficina Nacional del Servicio Civil ( ONSC ) planea incorporar inteligencia artificial (IA) en la gestión de recursos humanos, especialmente en el proceso de ingreso a trabajar al Estado a través del portal Uruguay concursa . Sin embargo, el proyecto aún no tiene una planificación ni un cronograma definidos. Así lo informó el organismo en respuesta a un pedido de acceso a la información que realizó Búsqueda , en la que detalla el estado de las iniciativas de IA presentadas ante los legisladores que evalúan el Presupuesto quinquenal para su aprobación.

Según el documento, la ONSC trabaja “en la innovación e integración de los procesos de gestión humana existentes”, con herramientas como el CV Digital , que concentra información estructurada de los postulantes. Sobre esa base, se analiza aplicar “una capa de IA” que permita “agregar valor” y “optimizar el trabajo”.

“Actualmente, no contamos con una planificación definida de implementación de IA en los procesos de gestión humana”, admite la respuesta.

Además de resolver los problemas de “escasez” de personal que se produjeron en los últimos años por las restricciones para cubrir parte de las vacantes, el nuevo director de la ONSC, Sergio Pérez, había dicho en una entrevista con Búsqueda en junio que sus prioridades serían la formación de los funcionarios a través de la Escuela Nacional de Administración Pública (ENAP) y “profundizar el uso de la inteligencia artificial para, por ejemplo, achicar los procesos de selección de personal, que a veces pueden llevar de cinco a seis meses, con toda la garantía del caso”.

El jerarca agregó: “Si nosotros podemos, por ejemplo, utilizar este tipo de herramientas en la corrección de pruebas, en la selección de datos en procesos de selección absolutamente transparentes, hay posibilidad de reducir plazos”.

“Mayor precisión y trazabilidad”

Entre las alternativas en estudio, la más avanzada apunta a utilizar algoritmos de “comparación por similitud semántica” para ranquear postulantes según su afinidad con el perfil buscado. Esta herramienta podría reemplazar el sorteo aleatorio tradicional, que hoy define la posición en el concurso, para aportar “mayor precisión y trazabilidad” en la selección, indicó la ONSC en su respuesta.

El organismo sostiene, sin embargo, que el sistema será solo de apoyo: “No busca reemplazar la participación de los miembros del tribunal”, aclara el texto, en referencia al grupo de funcionarios encargados de evaluar a los postulantes en los concursos públicos. Se pretende “dar facilidades al tribunal del llamado y reemplazar únicamente el sorteo aleatorio, generando un ranqueo por proximidad”.

inf-adhoc-torrejecutiva-mzina.jpg Vista de la Torre Ejecutiva desde plaza Independencia. Mauricio Zina / adhocFOTOS

La ONSC también subraya que aún no se han definido los parámetros técnicos ni los mecanismos de auditoría que garanticen transparencia, imparcialidad y equidad. Los resultados —adelanta— “se podrán visualizar mediante” Uruguay concursa, y el sistema podría incluir “herramientas de auditoría” y canales de reclamo para los postulantes que cuestionen su evaluación.

En cuanto al presupuesto, el organismo evalúa “buscar financiamiento” a través de “organismos que promuevan la innovación en el sector público para llevar adelante estas propuestas”.

Datos personales

Por último, la ONSC aclara que cualquier procesamiento de datos personales en el marco del uso de IA seguirá las recomendaciones de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic). La alternativa en estudio utilizará información publicada en el CV Digital de los postulantes, como “experiencia laboral, formación e idiomas”, que se almacenará en la Plataforma de Gestión Humana del Estado, “diseñada siguiendo recomendaciones de Agesic sobre la seguridad de la información”.

La oficina destaca que los componentes de IA “no exponen información sensible de los ciudadanos” y que se podrá optar por procesar los datos en servidores internos o, en caso de usar la nube, subir los conjuntos de datos de forma anonimizada, sin afectar los resultados del sistema. “Estamos en etapa de análisis de alternativas con foco en proteger los datos sensibles de los postulantes”, señala.

En cuanto a posibles errores en la validación de documentos o el procesamiento de información por parte de la IA, la ONSC indica que también se encuentra “en fase de exploración de alternativas” para su aplicación de IA. En esta etapa se contempla la elaboración de “un plan de contingencia” ante “eventuales errores” y ”la definición de responsables para cada proceso”.

La incorporación de IA se enmarca en un plan más amplio de capacitación y reducción de brechas digitales en el Estado. La ONSC prevé fortalecer la ENAP, que será la institución de “referencia” en formación sobre IA, con apoyo de la Universidad Tecnológica, la Universidad de la República y la Agesic. “La incorporación de IA requiere funcionarios preparados para utilizarla en beneficio de la ciudadanía”, señala.