Carlos Negro asegura que no entrará en un debate de “talenteo ni de zócalo” con la oposición: “nos dejaron una situación crítica”

El lunes 13 el Ministerio del Interior presentó las cifras de delitos correspondientes al período entre el 1º de enero y el 30 de setiembre, con bajas en homicidios, rapiñas, hurtos, estafas, fraudes informáticos y delitos sexuales. Los números fueron valorados como oxígeno por las autoridades del ministerio, una secretaría de Estado que, a diferencia del resto, está histórica y estructuralmente habituada a recibir y comunicar malas noticias. Para el ministro, Carlos Negro , las cifras confirmaron, además, que la política que quiere liderar empieza a dar sus primeras señales.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

A partir del análisis estadístico criminal actual y de los últimos años en Uruguay, Negro entiende que los datos de violencia en el país se encuentran en una meseta sostenida, de la cual pretende salir con un publicitado Plan Nacional de Seguridad Pública, anunciado en flujo continuo por el ministerio y por la propia Presidencia de la República como su caballo de batalla en la materia. El plan, que aún no se definió y que procura integrar opiniones de partidos políticos, académicos, gremios y empresarios, entre muchos otros actores, busca cerrarse para 2026 con el objetivo de ser "el instrumento estratégico fundamental del gobierno nacional" en seguridad. Su horizonte se proyecta incluso a 2035, bajo la ambición de que pueda ser aceptado a largo plazo como política de Estado.

Para la oposición, sin embargo, el plan no representa un rumbo claro del ministerio, sino lo contrario: refleja sus dudas. Frente a olas concretas de homicidios y otras situaciones de violencia que sucedieron desde marzo, dirigentes del Partido Nacional y del Partido Colorado han insistido en que, luego de siete meses de gestión, el gobierno no cuenta con propuestas policiales concretas para aplicar, sino únicamente con un documento todavía en elaboración.

Las críticas son también directas hacia Negro. Señalan falta de apoyo del ministro hacia la Policía y de la Policía hacia él; una administración políticamente débil, sin apoyo orgánico de ningún sector del Frente Amplio; y un discurso contemplativo frente a la delincuencia, anclado en la frase que dijo antes de asumir el cargo en febrero: "la guerra contra el narcotráfico está perdida".

Embed

"Una vez un miembro de la oposición actual me dijo que él veía menos policías en la calle. Yo le dije que veía más. En el fondo era una cuestión meramente subjetiva que no iba a conducir a nada, porque no se basa en evidencia. Yo acostumbro a debatir sobre evidencia. Lo otro es una suerte de talenteo en el que no voy a entrar: lo que percibe, lo que piensa un miembro de la oposición, no tiene valor como opinión", señaló.

Recibido como abogado en 1991, Negro desarrolló toda su carrera profesional en el Ministerio Público. A fines del año pasado fue convocado por Yamandú Orsi para ser su ministro del Interior. Frenteamplista, pero sin pertenecer a ningún sector de la coalición de izquierda, su nombramiento vino con la recomendación y el impulso directo de Jorge Díaz, prosecretario de la Presidencia y uno de los hombres fuertes del gobierno. Ambos se conocieron en la Fiscalía General de la Nación, un sitio que además le permitió a Negro conocer la seguridad pública del país y a muchos de los policías que se desempeñan en el área.

"Yo por supuesto que me siento respaldado por la Policía, porque tengo más de treinta años trabajando con la Policía. A muchos de los policías los conozco desde hace décadas", apuntó. La referencia fue a dirigentes opositores, pero especialmente a su antecesor, Nicolás Martinelli, quien ha sido de los más escépticos de la gestión Negro al subrayar, entre otros errores, un supuesto vínculo frío con la Policía, en contraposición al buen relacionamiento que él logró construir. "Me escriben todas las semanas para comer un asado acá o allá, en Montevideo y en el interior, y es lindo porque significa que dejaste una marca en la familia policial", dijo Martinelli, quien fue ministro desde noviembre de 2023 hasta febrero de este año, recientemente a Búsqueda.

Negro señaló que no tiene "la necesidad de complacer ni de ser valorado" por los policías, tanto los subalternos como los oficiales directores de las unidades de la institución, muchos de los cuales ayer jueves presenciaron su entrevista en Magnolio Sala. "No estoy en ese coqueteo con la Policía porque ya tengo un vínculo de más de treinta años con la Policía. Hay como un afán de algunos ministros que han pasado por la cartera de mostrar que tienen un vínculo especial con la Policía o que han generado un vínculo especial con la Policía, y esa necesidad de protagonismo yo no la siento ni la necesito", afirmó.

Información-Martinelli-Saludo-Policía-Zina-adhoc Nicolás Martinelli durante la presentación de una flota de camionetas y motos de la Policía Nacional, en octubre de 2024. Mauricio Zina/adhocFOTOS

Aunque nunca mencionó directamente a Martinelli, lo aludió al referirse a cierta vestimenta policial —como buzos o camperas— que, en su etapa como ministro, en ocasiones utilizó en procedimientos o actividades públicas: "Es como decía Maradona: 'la pelota no se mancha'. El uniforme de la Policía es para los policías, porque se sacrificaron para eso, porque estudiaron para eso. Un policía no llega a ser oficial, un alto mando, por mero ascenso, sino porque ha sacrificado su vida para eso. Entonces, ponerse el uniforme de la Policía cuando no sos Policía... no es una muestra de apoyo a la Policía, sino que incluso puede ser interpretado, y así se interpreta, como una falta de respeto a la Policía. Hay que ser muy cuidadoso con ese tipo de mensaje".

En la misma línea, Negro se defendió de algunos dirigentes, militantes y usuarios de redes sociales, que lo cuestionan por participar de eventos oficiales con lentes oscuros. "No quiero ingresar en el debate de zócalo de la política, de discutir quién mira más a los ojos de los policías. De repente es el afán del que quiere contar con el beneplácito de la Policía, algo que yo no necesito porque me lo gané en 32 años de carrera. Yo no necesito mirar a los policías a los ojos. Por eso no me saco los lentes cuando hay sol, porque ya los estoy viendo", concluyó. Yo conocí a Azambuya mucho antes de que Martinelli lo conociera. No es una continuidad, es una elección.

"Al golpe de balde" en el Ministerio del Interior

En febrero, días después de que Orsi anunciara a Negro como futuro ministro del Interior, se confirmó la permanencia de José Manuel Azambuya como director de la Policía Nacional, el puesto más importante de la institución. De perfil técnico y con una larga trayectoria en la Dirección Nacional de Policía Científica —la cual encabezó de 2015 a 2021— Azambuya arribó al cargo en febrero de 2023 con el gobierno de Luis Lacalle Pou, por lo cual su designación fue vista como un signo de continuismo dentro de la fuerza.

Negro, sin embargo, aclaró que la decisión se debió a otros factores, ajenos al gobierno anterior. "Yo conozco a Azambuya de cuando era director de la Policía Científica porque trabajé con él. Coincidimos con el exministro Martinelli en que Azambuya es un policía capacitado para estar al frente de la Policía, pero eso no quiere decir que sea una continuidad de la política pública de seguridad, porque yo conocí a Azambuya mucho antes de que Martinelli lo conociera. No es una continuidad, es una elección", dijo.

También esgrimó razones similares para el caso de Diego Sanjurjo, un politólogo del Partido Colorado, especializado en criminología, que llegó a Interior a inicios del gobierno pasado; se convirtió en 2022 en asesor del entonces ministro Luis Alberto Heber y también fue asesor de Martinelli. Hoy es gerente del Área de Estadística y Criminología Aplicada del ministerio, creada este año para producir las cifras delictivas del país. "Lo conozco de su actividad académica y he coincidido con los análisis que ha hecho sobre políticas de seguridad, y me pareció uno de los académicos que necesitaba para trabajar en un área específica como es el área estadística", justificó Negro.

Información-Carlos Negro-Lentes-Saludo Policía-Zina-adhoc Negro aseguró que gracias a su carrera como fiscal forjó una relación de respeto y cercanía con la Policía. Mauricio Zina/adhocFOTOS

El lunes, fue el Área de Estadística y Criminología Aplicada, con Sanjurjo como vocero en rueda de prensa, la encargada de presentar los últimos números de delitos, elaborados a partir de los datos del Sistema de Gestión de Seguridad Pública. Entre el 1 de enero y el 30 de setiembre las denuncias de rapiñas bajaron 12,3% respecto al mismo período de 2024, las denuncias de hurtos un 8,1%, los hurtos de vehículos 7,8% y las estafas y los fraudes informáticos 18,2%. En tanto, en los primeros nueve meses de 2025 se registraron 277 homicidios, dos menos que los 279 registrados en 2024, lo que representa una baja del 0,7%. Además se registraron 16 homicidios de mujeres por violencia basada en género, un descenso del 15,8% respecto a 2024 (19 casos).

Negro destacó especialmente los números al apelar a la herencia en seguridad que recibió en marzo. "La última administración nos dejó un país, en materia de violencia y de homicidios, en una situación crítica: más de diez homicidios cada 100 mil habitantes por año. Así terminó el período pasado. Esto es un dato, no se puede opinar sobre si me parece bien o mal", indicó.

Su análisis incluyó críticas a las cifras de homicidios destacadas por el gobierno de coalición: mientras que 2019 —el último año del segundo gobierno de Tabaré Vázquez— finalizó con 394 muertes, en 2020 se redujeron a 341 y en 2021 a 306. En 2022 subieron a 383, en 2023 bajaron levemente a 381 y el período se cerró finalmente con 377 en 2024. El actual ministro del Interior dijo que Uruguay atraviesa "una meseta estructural" en el número de asesinatos y atribuyó una única interrupción —los años 2020 y 2021— a la pandemia del Covid-19. "Fue una baja de la criminalidad en general, en una cuestión bastante lógica y obvia que iba a pasar, que sucedió, y que luego se trató de minimizar por parte de la administración anterior. El efecto pandemia en la criminalidad no resistía el menor análisis, pero igual se hizo todo un relato: que habían bajado los delitos por obra y gracia de la gestión. Eso claramente no era así, sino que fue el efecto de la pandemia", criticó.

Carlos Negro Desayuno Busqueda Carlos Negro durante la entrevista de Desayunos Búsqueda, en Magnolio Sala. Mauricio Rodríguez

El concepto "relato" fue repetido por Negro durante la hora y media de Desayunos Búsqueda, en contraposición a las medidas basadas en evidencia, incluido el Plan Nacional de Seguridad Pública que el Ministerio del Interior estudia aplicar. "Acá no se trata de arengas, de frases hechas ni de títulos, no vamos a gobernar para la tribuna", sostuvo el ministro, quien se refirió a políticas anteriores en seguridad pública como reacciones "al golpe de balde", entre ellas algunas disposiciones de la Ley de Urgente Consideración (LUC).

"Por ejemplo: me surge la brillante idea de que una conducta sea punible, junto las mayorías parlamentarias necesarias, sanciono tal conducta y con eso elimino el fenónemo delictivo. Legislo sobre el copamiento, y entonces ya no hay más copamiento. Es mágico, baratísimo y con una prensa bárbara porque salgo en la televisión varias semanas hablando de ese tema. Pero el copamiento va a seguir existiendo porque el delincuente no va a leer el nuevo vocabulario legal sobre el copamiento. La construcción de políticas de seguridad mediante normas jurídicas es una política que se ha agotado en el país", cerró.