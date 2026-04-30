“Relegado” en Ancap, su expresidente Alejandro Stipanicic pasa en comisión a asesorar al alcalde de Juanicó

“Voy a couchear al alcalde (...), aportar mi experiencia y sentirme útil”, señala Stipanicic

El expresidente de Ancap Alejandro Stipanicic pasó en comisión a la Intendencia de Canelones para desempeñarse como asesor del alcalde de Juanicó, Fernando Lúquez.

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Lúquez es abogado y trabajó en Ancap durante la anterior administración en el despacho del exdirector Richard Charamelo, colaborando en temas laborales y luego siguió acompañando la tarea de Stipanicic.

En las últimas elecciones municipales, Lúquez fue candidato a la alcaldía de Juanicó por la lista 5 del Partido Nacional. Fue electo en mayo de este año y se convirtió en el primer alcalde de la localidad de Canelones, que no contaba con autonomía de gestión a nivel municipal.

“Mi función es asesorar al jerarca; es la primera vez que tiene funciones ejecutivas en temas municipales. Voy a couchear al alcalde y aportarle mi visión sobre temas muy variados, aportar mi experiencia y sentirme útil”, dijo Stipanicic a Búsqueda.

Ingeniero de profesión, Stipanicic es funcionario de carrera de Ancap. Como titular del ente, renunció en diciembre de 2024 y estaba hasta ahora como asesor de la Gerencia General de la empresa pública. Dijo que en ese mes culminó la tarea que se le había asignado en Ancap, relacionada a un proyecto sobre inteligencia artificial.