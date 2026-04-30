“Relegado” en Ancap, su expresidente Alejandro Stipanicic pasa en comisión a asesorar al alcalde de Juanicó

El expresidente de Ancap Alejandro Stipanicic pasó en comisión a la Intendencia de Canelones para desempeñarse como asesor del alcalde de Juanicó, Fernando Lúquez.
“Voy a couchear al alcalde (...), aportar mi experiencia y sentirme útil”, señala Stipanicic
El expresidente de Ancap Alejandro Stipanicic pasó en comisión a la Intendencia de Canelones para desempeñarse como asesor del alcalde de Juanicó, Fernando Lúquez.
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Lúquez es abogado y trabajó en Ancap durante la anterior administración en el despacho del exdirector Richard Charamelo, colaborando en temas laborales y luego siguió acompañando la tarea de Stipanicic.
En las últimas elecciones municipales, Lúquez fue candidato a la alcaldía de Juanicó por la lista 5 del Partido Nacional. Fue electo en mayo de este año y se convirtió en el primer alcalde de la localidad de Canelones, que no contaba con autonomía de gestión a nivel municipal.
“Mi función es asesorar al jerarca; es la primera vez que tiene funciones ejecutivas en temas municipales. Voy a couchear al alcalde y aportarle mi visión sobre temas muy variados, aportar mi experiencia y sentirme útil”, dijo Stipanicic a Búsqueda.
Ingeniero de profesión, Stipanicic es funcionario de carrera de Ancap. Como titular del ente, renunció en diciembre de 2024 y estaba hasta ahora como asesor de la Gerencia General de la empresa pública. Dijo que en ese mes culminó la tarea que se le había asignado en Ancap, relacionada a un proyecto sobre inteligencia artificial.
Apuntó que en este período prácticamente no tuvo trato con la presidenta de Ancap, Cecilia San Román, y que quedó “relegado” en la estructura, por lo que cuando surgió la invitación de Lúquez —a quien calificó como “amigo”— no dudó en ayudarlo en su gestión al frente de la Alcaldía.
Stipanicic está vinculado al Partido Colorado y preside el Centro de Estudios de Políticas Públicas, una institución sin fines de lucro dedicada al análisis.