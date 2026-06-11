Uruguay, junto a socios del Mercosur, prepara nota de protesta por medidas de la Unión Europea

Las diferencias entre los socios del Mercosur sobre cómo repartir las cuotas de acceso al mercado europeo obtenidas con el acuerdo bilateral no impiden que hagan un frente común ante la Unión Europea (UE) en otros aspectos de la relación comercial. Uruguay, en coordinación con los otros Estados miembros, prepara una nota de protesta contra decisiones adoptadas por los europeos porque entiende que cambian las reglas de juego de manera unilateral.

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Durante la última reunión del Grupo Mercado Común (GMC), el 19 de mayo, los socios del Mercosur trataron dos puntos que tienen como centro medidas de la UE. De acuerdo con el acta del encuentro, las delegaciones “expresaron su preocupación por la evolución normativa del concepto ‘Cambio Indirecto del Uso del Suelo’” (ILUC, por sus siglas en inglés) de la UE. La Comisión Europea modificó el 10 de abril un reglamento sobre el ILUC, que es parte de su Directiva de Energías Renovables.

Para el Mercosur, las modificaciones pueden tener “implicancias económicas, comerciales y sistémicas que podría generar en la reclasificación de la soja como producto de elevado riesgo de ILUC, así como en otros productos agrícolas incluidos en el Acuerdo Interino de Comercio” con la UE, cuya entrada en vigor de manera provisional comenzó el 1 de mayo.

El cambio reglamentario, accesible en la web de la Comisión Europea, explica en sus fundamentos que es una actualización metodológica y de datos “para determinar las materias primas con riesgo elevado de provocar un cambio indirecto del uso de la tierra de cuya superficie de producción se observa una expansión significativa a tierras con elevadas reservas de carbono”. Además, establece una “trayectoria para reducir gradualmente la contribución de los biocarburantes, biolíquidos y combustibles de biomasa con riesgo elevado de provocar un cambio indirecto del uso de la tierra”.

Los socios del Mercosur acordaron presentar, cada uno, una nota transmitiendo su preocupación por esa medida. La Cancillería de Uruguay estaba trabajando en la redacción del texto, dijeron a Búsqueda fuentes del Poder Ejecutivo.

El acero y el proteccionismo

El siguiente punto del orden del día de la reunión del GMC también estuvo vinculado a Europa.

“Las delegaciones manifestaron su gran preocupación ante la intención de la UE de abordar la situación de su industria siderúrgica nacional mediante la adopción de una medida que, a partir del 1 de julio de 2026, prevé el acceso a través de contingentes arancelarios y establece aranceles fuera de contingente de hasta el 50%, aplicables a todos los terceros países”.

Podrían constituir un incumplimiento directo de los compromisos de la UE en virtud del Acuerdo Interino de Comercio Podrían constituir un incumplimiento directo de los compromisos de la UE en virtud del Acuerdo Interino de Comercio

“El establecimiento de dichos contingentes y la fijación de aranceles fuera de contingente para la cadena de valor del acero no solo tendrían un efecto adverso en los flujos comerciales entre el Mercosur y la UE, sino que también podrían constituir un incumplimiento directo de los compromisos de la UE en virtud del Acuerdo Interino de Comercio tan solo dos meses después de que las Partes acordaran la aplicación provisional del acuerdo”, cuestionaron los delegados de los cuatro países, según surge del acta.

El Consejo y el Parlamento Europeo acordaron en abril aumentar los gravámenes a las importaciones de acero hasta el 50% y reducir en 47% el volumen que puede entrar antes de sufrir impuestos. “La estructura y la posición mundial del sector siderúrgico europeo son fundamentales para nuestra autonomía estratégica y nuestra potencia industrial”, dijo el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, informó France 24.

El gobierno de Yamandú Orsi está preocupado por otras medidas “proteccionistas” que llegan de la Unión Europea después de la puesta en marcha del capítulo comercial del acuerdo con el Mercosur. Son “señales de alarma“ que llegan desde Europa bajo la forma de trabas al ingreso de productos de Brasil y Argentina, dijo a Búsqueda, el 21 de mayo, la vicecanciller Valeria Csukasi.

Valeria Csukasi Viceministra de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi. Mauricio Zina / AdhocFOTOS

El director general adjunto para las Américas de la Unión Europea (UE), Pelayo Castro, discrepó con Csukasi. En una entrevista con Búsqueda publicada el 4 de junio, el diplomático aseguro que “a veces ese tipo de reglamentación se puede malinterpretar como una medida proteccionista cuando no lo es”. Y añadió: “Por supuesto que en cuestiones sanitarias y fitosanitarias, no solo la Unión Europea, sino también el Mercosur y demás, toman sus decisiones con base en la evidencia, en una organización muy específica y en comunicaciones muy regladas sobre ese tipo de cuestiones. Son temas muy importantes para los consumidores europeos y para los consumidores de Mercosur”.