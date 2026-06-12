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    Con la mira en inversiones saudíes para 2030, la AUF y empresarios lamentan la baja de Orsi en el Mundial

    Desde la Asociación Uruguaya de Fútbol tramitaron la presencia del presidente con el objetivo de obtener financiamiento para la reforma del Centenario

    Días antes de que Uruguay viaje a Estados Unidos para el Mundial 2026, Yamandú Orsi fue recibido en el Complejo Celeste por autoridades de la AUF y el plantel de la selección para la entrega del pabellón nacional.

    Días antes de que Uruguay viaje a Estados Unidos para el Mundial 2026, Yamandú Orsi fue recibido en el Complejo Celeste por autoridades de la AUF y el plantel de la selección para la entrega del pabellón nacional.

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    Daniel Rodríguez/adhocFOTOS
    Búsqueda | Juan Francisco Pittaluga
    Por Juan Francisco Pittaluga

    Yasser Al-Misehal es el principal ejecutor de la agenda futbolística de Arabia Saudita. Licenciado en Gestión Financiera, preside la federación de fútbol del país (SAFF, por sus siglas en inglés), lideró la candidatura para organizar el Mundial 2034 e impulsó la llegada de estrellas como Cristiano Ronaldo a la Saudi Pro League, la máxima competición del Arabia Saudita. También viabilizó la compra del Newcastle United de Inglaterra por parte de un fondo soberano de la monarquía.

    Al-Misehal estará el lunes 15 a las 19:00 de Uruguay en el palco oficial del Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos, donde Arabia Saudita y Uruguay debutarán por el Mundial 2026. Lo acompañarán el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez; el de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso; y otras altas autoridades del deporte y del gobierno saudí, que por su habitual hermetismo aún no ha dado confirmaciones.

    Por diversas razones, Al-Misehal es considerado un personaje clave para la Conmebol y la AUF de cara al Mundial 2030. Aunque el torneo tendrá una breve organización inicial por parte de Uruguay, Argentina y Paraguay, requiere de una inversión millonaria que se intenta viabilizar, sobre la cual el gobierno uruguayo ha reiterado que deberá obtenerse con financiamiento privado y no público. En esa búsqueda, Arabia Saudita aparece como una de las posibilidades.

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    El ministro de Deportes y el presidente de la Federación de Fútbol de Arabia Saudita, al celebrar la confirmación del país como sede del Mundial 2034.

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    Con el fixture del Mundial 2026 definido desde diciembre y el cruce Uruguay-Arabia Saudita fijado para el 15 de junio, la AUF comenzó a dialogar desde principios de año con el presidente Yamandú Orsi para conocer su disposición a estar presente en el partido.

    Orsi y Alonso mantuvieron distintos encuentros en la Torre Ejecutiva y en una misión oficial del gobierno a China, donde conversaron sobre la organización del Mundial 2030, principalmente. De las reuniones participó Eduardo Ache, mano derecha de Alonso, miembro del Comité Ejecutivo de la AUF y uno de los enlaces con Domínguez, la Conmebol y la FIFA que empujó la candidatura uruguaya al torneo.

    Según señalaron fuentes oficiales a Búsqueda, a mediados de mayo Orsi había confirmado a Ache su presencia en Miami para el debut de Uruguay contra Arabia Saudita, tras gestiones de la AUF para asegurar su presencia y conseguir las acreditaciones necesarias a la delegación del gobierno en el Hard Rock Stadium. Se llegó a conversar, incluso, sobre su permanencia en Miami hasta el 21 de junio para el segundo partido de Uruguay en el campeonato, en el mismo estadio y frente a Cabo Verde.

    Sin embargo, el episodio de la camioneta cambió los planes. El 25 de mayo, el programa Así Nos Va de radio Carve reveló que, días antes de asumir el cargo de presidente, Orsi adquirió una camioneta Hyundai Santa Fe con un descuento de aproximadamente U$S 25.000 otorgado por una concesionaria oficial de la marca. Búsqueda informó después que el presidente había usado como parte del pago un vehículo que le habían donado para su campaña electoral. La información y la respuesta pública de la Presidencia generó una crisis política y llevó a Orsi a remitir una nota al Parlamento para retirar su solicitud de autorización legislativa para viajar a Estados Unidos.

    Desde la interna del Poder Ejecutivo le transmitieron al mandatario que asistir al Mundial podía ser inoportuno dado el clima político, con encuestas que ya reflejaban un desgaste en la imagen del gobierno y del presidente.

    El debut de Uruguay en el Mundial 2026

    El Mundial 2030 tendrá en el Estadio Centenario una ceremonia de homenaje al torneo de 1930 y luego el partido debut de Uruguay por la fase de grupos. Argentina y Paraguay también jugarán, en Buenos Aires y Asunción respectivamente, sus primeros encuentros del torneo. Luego todo el campeonato, incluidas las ceremonias oficiales de apertura y clausura, se trasladarán a España, Portugal y Marruecos.

    A comienzos de mes, Orsi anunció la creación de una comisión encargada de estudiar requerimientos, obras e ideas provenientes de interesados en participar del Mundial 2030 en Uruguay. Designó como representante del Poder Ejecutivo en esa comisión a Fernando Lorenzo.

    Las exigencias de la FIFA obligan a realizar una remodelación del Estadio Centenario estimada en unos US$ 180 millones, según proyecciones de la AUF. El gobierno ya manifestó que esos recursos no provendrán de fondos públicos y que, en caso de aportar financiamiento, Uruguay debe recibir al menos tres partidos de la fase de grupos.

    Para que eso ocurra, es necesario ampliar el cupo de participantes del Mundial 2030 de 48 a 64 selecciones. La propuesta está en manos del presidente de la FIFA, Gianni Infantino y cuenta con el respaldo de la Conmebol, pero enfrenta la oposición de varias federaciones que ya consideran excesivo el formato de 48 equipos con el que se desarrolla el actual Mundial 2026.

    Una parte menor de los recursos para la remodelación del Centenario será aportada por la FIFA y la Conmebol. Además, durante la visita oficial del gobierno a China en febrero, Alonso y Ache firmaron un acuerdo con una empresa de infraestructura deportiva china con el objetivo de captar inversiones de ese país. También existen avances con empresas de entretenimiento y gestión de eventos que puedan asumir la explotación comercial el estadio. Paralelamente, se exploran otras fuentes de financiamiento, entre ellas capitales provenientes de Arabia Saudita.

    Por eso, directivos de la AUF presentes en Estados Unidos lamentaron la decisión de Orsi de no concurrir al partido inaugural de Uruguay este lunes en Miami. También empresarios e intermediarios que gestionan inversiones para el Centenario. “Es una lástima, una oportunidad perdida. Lo mejor hubiese sido que estuviera, hubiera ayudado mucho”, señaló uno de los dirigentes a Búsqueda.

    Información-Orsi-Embajador Arabia Saudita-Presidencia de la República
    Yamandú Orsi en agosto de 2025, junto al embajador de Arabia Saudita en Uruguay, Ali Q. Almezaini.

    Yamandú Orsi en agosto de 2025, junto al embajador de Arabia Saudita en Uruguay, Ali Q. Almezaini.

    En la AUF creen que la buena relación construida con Al-Misehal, el presidente de la federación saudí de fútbol, es un punto de partida para generar las inversiones. Al-Misehal es uno de los 37 miembros del Consejo de la FIFA, el principal órgano ejecutivo de la institución, donde comparte mesa con Alonso. Ambas federaciones, la AUF y la SAFF, estrecharon vínculos en los últimos meses ya que Arabia Saudita relevará a los organizadores del Mundial 2030.

    Uno de los principales instrumentos de financiamiento saudí es el Fondo de Inversión Pública (PIF, por sus siglas en inglés), con el cual incrementó su presencia en la industria global del deporte durante la última década, una estrategia apoyada directamente por el príncipe heredero Mohammed bin Salmán.

    El fondo respaldó la llegada de figuras internacionales como Cristiano Ronaldo al Al-Nassr de la liga saudí de fútbol (Saudi Pro League) y lideró en 2021 la adquisición del 80% del club inglés Newcastle United, de la Premier League. El PIF también también desempeñó un papel central en la adjudicación a Arabia Saudita del Mundial 2034, torneo para el cual el país prevé invertir alrededor de US$ 25 mil millones en estadios.

    Otra eventual vía concreta para la remodelación del Centenario es el Fondo Saudí para el Desarrollo, un organismo estatal especializado en financiar proyectos de infraestructura en el extranjero. En noviembre, a través de esa herramienta, Arabia Saudita firmó con la FIFA un memorando de entendimiento para destinar hasta US$ 1.000 millones en préstamos en condiciones favorables para la construcción y renovación de estadios e infraestructuras deportivas en países en desarrollo. La iniciativa busca apoyar a los gobiernos en el diseño, financiamiento y construcción de recintos que cumplan con los estándares internacionales de la FIFA.

    Deporte-Tribuna América-Estadio Centenario-Daniel Rodríguez-adhocFOTOS
    La Tribuna América es uno de los principales puntos a reformar en el Estadio Centenario.

    La Tribuna América es uno de los principales puntos a reformar en el Estadio Centenario.

    “Esta colaboración pretende ayudar a los gobiernos nacionales a diseñar, financiar y construir sedes polideportivas modernas que cumplan los estándares internacionales y se conviertan en espacios en torno a los cuales pueda desarrollarse la inclusión, la educación y la vida comunitaria. Las nuevas instalaciones crearán empleos, fomentarán las empresas locales y reforzarán la cohesión social, ya que ofrecerán espacios seguros y modernos donde los jóvenes podrán reunirse, entrenar y competir”, explicó la FIFA en un comunicado de prensa.

    Más allá de las relaciones entre las federaciones de fútbol de ambos países, en agosto los gobiernos de Uruguay y Arabia Saudita concluyeron un acuerdo de promoción y protección de inversiones durante la visita del canciller Mario Lubetkin a la ciudad de Riad, capital del reino. El Ministerio de Relaciones Exteriores calificó la firma como “un nuevo hito en una serie de acciones llevadas a cabo desde marzo de 2025 para facilitar el comercio y abrir el acceso de las producción uruguaya a nuevos mercados”.

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