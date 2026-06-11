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    Se consolida el fortalecimiento del dólar y cotiza frente al peso en máximos en unos 50 días

    En las primeras 10 jornadas de junio el tipo de cambio en la plaza uruguaya acumuló una suba de 1,3%

    Pizarra de una casa de cambios céntrica.&nbsp;

    Pizarra de una casa de cambios céntrica. 

    FOTO

    Mauricio Zina/adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Después de un inicio de mes con oscilaciones, el precio del dólar en la plaza uruguaya encadenó en los últimos días varias subas consecutivas.

    El tipo de cambio, que había cerrado mayo negociado en el circuito mayorista —o “interbancario— a $ 40,165 en promedio, avanzó en las jornadas siguientes más de medio peso. Según informó el Banco Central, ayer miércoles 10, las compraventas se hicieron a un valor medio de $ 40,674, un alza diaria de 0,40% y un valor máximo desde el 20 de marzo.

    Eso significa que, transcurrido un tercio de junio, el tipo de cambio aumentó 1,3%. En lo que va del año subió 4,2%.

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    En este mes, los volúmenes operados en los últimos días fueron oscilantes, con un mínimo de US$ 18 millones y un máximo de US$ 45,5 millones en la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa). Sin embargo, en varias jornadas las compraventas over the counter —con liquidación en el BCU, realizadas fuera de los ámbitos formales de negociación— superaron los montos de las transacciones sumados en Bevsa, la bolsa Ufex y a través de los corredores de cambio (“tubos”).

    La reciente valorización del dólar en Uruguay está asociada al fortalecimiento de esa divisa frente a varias otras. El índice DXY, que compara su precio frente a monedas como el euro, el yen y la libra, alcanzó máximos desde principios de abril, aunque en las últimas jornadas mostró una relativa estabilidad. Eso ocurrió con los agentes de los mercados atentos a las últimas escaramuzas en Medio Oriente y la dilación de una posible pacificación de esa región.

    Con ese panorama de incertidumbre bélica, algunos criptoactivos perdieron valor. El bitcoin, el más conocido y con mayor volumen de negociación a escala mundial, cayó en los últimos días a precios apenas por encima de los US$ 61.000, un mínimo desde setiembre de 2024 y menos de la mitad de lo que llegó a cotizar en octubre de 2025.

    ¿Laxitud monetaria o guerra?

    Según un análisis del Observatorio de Coyuntura Económica de la Universidad Católica (UCU) publicado el martes 9, en febrero-abril, el tipo de cambio real (TCR) con fuera de la región —que excluye la volatilidad que es específica de los vecinos— mejoró 5,2%, y en eso resultó “determinante la depreciación del peso uruguayo. Ésta fue el resultado, principalmente, de la flexibilización monetaria dispuesta a partir del 26 de enero y sólo en menor medida, del efecto de la guerra en Medio Oriente sobre el valor global del dólar”.

    El comentario académico observa que lo “más destacable en la coyuntura ha sido el comportamiento reciente del TCR, en particular después de que el 23 de enero el equipo económico exhibiera su preocupación por el nivel del tipo de cambio y anunciara medidas para enfrentar la situación. La primera se dio el 26 de enero con una rebaja de 1% en la tasa de política monetaria”, en una reunión “fuera de agenda”.

    Entre el 23 de enero y el 5 de junio pasado, el dólar subió $ 3. Según el análisis de la UCU, $ 2,6 de aumento “se debieron a la flexibilización de la política monetaria”, profundizada en marzo, cuando se volvió a reducir la tasa, ubicándola en 5,75% (su nivel actual). “Sólo $ 0,4 (de incremento) se debieron al efecto de la guerra en Medio Oriente sobre el valor global del dólar”, remarca.

    Ese cálculo fue hecho a partir de la evolución frente al dólar de un conjunto de 12 monedas representativas de la canasta comercial relevante para Uruguay.

    Al mismo tiempo, la competitividad bilateral medida por el TCR mejoró “considerablemente más” en la comparación con las economías vecinas, “pero por circunstancias propias de ellos, cuyas monedas se apreciaron frente al dólar (en el caso de Argentina, además, con una considerable inflación mensual)”.

    Esa mejoría se interrumpió en mayo en el caso de la extra región (bajó entre medio y un punto porcentual) y mejoró marginalmente con los vecinos (menos de 1%).

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