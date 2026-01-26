  • Cotizaciones
    El Banco Central dispuso un fuerte recorte de la tasa de política monetaria, ante “dinámicas anómalas”

    El directorio del organismo bajó este lunes la tasa de 7,5% a 6,5% y la ubicó en “fase expansiva”

    Guillermo Tolosa, presidente del BCU

    Guillermo Tolosa, presidente del BCU

    FOTO

    Mauricio Zina-adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Bajo presión de diversos sectores empresariales ante la caída del valor del dólar en la plaza local y críticas desde la oposición política, el Banco Central (BCU) resolvió este lunes 26 un recorte de 100 puntos básicos —de 7,5% a 6,5%— en la tasa de política monetaria.

    Una decisión de ese tipo era esperada desde que, el último viernes, el organismo anunció la decisión de anticipar la reunión de su Comité de Política Monetaria (Copom) —fijada para el 12 de febrero— y una posterior sesión del directorio.

    Al informar el recorte en la tasa de política monetaria resuelto hoy, el BCU expresó en un comunicado que se justifica “ante la proyección de desalineamiento de la inflación respecto de la meta y con el objetivo de que las condiciones monetarias contribuyan a que retome su convergencia hacia el 4,5% anual”.

    Explicó que la inflación cerró el 2025 en 3,65%, por debajo de las expectativas de los agentes económicos y del nivel proyectado por el BCU. Asimismo, el promedio de las expectativas de inflación a dos años continuó reduciéndose, con la mayoría de los relevamientos ubicándose en torno a la meta. “Este comportamiento reafirma la necesidad de sostener un impulso monetario consistente con la convergencia de la inflación y de sus expectativas hacia el objetivo establecido”, indicó.

    Archivo adjunto al mensaje
    La reunión del Copom de este lunes, previa a la decisión del directorio de recortar la tasa.

    La reunión del Copom de este lunes, previa a la decisión del directorio de recortar la tasa.

    En el entorno externo —agregó— se “profundizó la incertidumbre de políticas. Esto se tradujo en un nuevo impulso al debilitamiento del dólar a nivel internacional, especialmente en América Latina. A nivel doméstico esta situación ha sido amplificada en las últimas semanas con un mercado de cambios que operó con mayor sensibilidad, registrándose episodios puntuales de desbalance entre órdenes de compra y venta, menor liquidez y movimientos discretos en algunos tramos”.

    “Ante estas dinámicas anómalas de las últimas semanas, que ponen en riesgo la permanencia de la inflación en el rango de tolerancia de más/menos 1,5%, el directorio del Banco Central determinó que es importante adelantar y profundizar el ciclo de reducción de la tasa de política monetaria reduciéndola en 100 puntos básicos”, con lo cual “ingresa en una fase expansiva”.

    La autoridad monetaria expresó que, “en caso de constatarse nuevamente situaciones excepcionales a nivel doméstico, esta decisión irá acompañada de la utilización de los instrumentos adecuados, en el marco del régimen de metas de inflación vigente, para contribuir a preservar condiciones ordenadas, orientadas a la permanencia de la inflación dentro del rango de tolerancia y a que retome la convergencia hacia la meta de 4,5% anual”.

    Autoridades preocupadas

    Hace pocas semanas, el presidente del BCU, Guillermo Tolosa, había anticipado la determinación de imprimirle a la política monetaria un sesgo expansivo ante la preocupación —compartida por el Ministerio de Economía (MEF)— por la caída de la inflación por debajo del nivel establecido por las autoridades como meta (4,5% anual) y una desaceleración de la actividad económica en los meses recientes.

    El precio del dólar bajó un 11% en todo el año pasado, y esa tendencia siguió al inicio del nuevo año; hasta el viernes 23, su baja fue de un 4%.

    Una tasa de política monetaria expansiva apunta a abaratar el costo del crédito en el mercado y, por esa vía, a dinamizar la actividad económica. También debería desalentar las inversiones nominadas en pesos y apuntalar el valor del dólar, algo que ya se insinuó el pasado viernes tras comunicarse el adelantamiento del Copom.

