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    Se enfrió el crédito bancario en el inicio del año

    Salvo la filial del Bandes, todas las entidades dieron ganancias en el primer trimestre

    Banco República.

    Banco República.

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    Ricardo Antúnez-adhoc/FOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    El primer trimestre del año cerró con más depósitos pero menos stock de créditos otorgados por el sistema bancario medidos en dólares, en consonancia con un nivel de actividad general en la economía relativamente débil.

    Las estadísticas sobre el negocio bancario al cierre de marzo informadas por las instituciones al Banco Central (BCU) y difundidas por este exponen que los depósitos aumentaron a US$ 48.412 millones. El aumento respecto a fin del 2025 fue de US$ 2.912 millones, analizó Búsqueda.

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    En el trimestre, ese stock creció en todos los bancos, salvo en el Hipotecario, la filial del Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes) de Venezuela y la sucursal del Nación Argentina, que registraron retiros netos.

    Los créditos brutos a fin de marzo pasado totalizaban US$ 28.093 millones, una baja de US$ 90 millones en comparación con diciembre. La evolución fue despareja por banco y, en el mejor de los casos, con crecimientos muy moderados: en el estatal República (BROU), el incremento fue de US$ 60 millones. Varias instituciones privadas vieron achicada su cartera de préstamos, como Santander (US$ 131 millones) y BBVA (US$ 46 millones).

    En declaraciones a El País publicadas el martes 21, el presidente del BROU, Álvaro García, informó que la institución recibió 124 propuestas por un total de US$ 291 millones para acceder a préstamos para proyectos empresariales, tras una convocatoria ofreciendo condiciones especiales premiando el cuidado del medioambiente.

    Por su lado, el presidente del Banco Central, Guillermo Tolosa, dijo ayer miércoles 22 en una conferencia de prensa que, por las “tasas (de interés) históricamente bajas”, el crédito en moneda nacional estaría creciendo “más de 10%”.

    Resultados

    Salvo el Bandes, todas las entidades dieron ganancias en el primer trimestre, que sumadas fueron por US$ 437 millones. Son resultados superiores en casi US$ 200 millones a los que el sistema había obtenido en igual lapso del 2025, aunque parte de la explicación de esta mejora es que las cifras —que son informadas al BCU en pesos— fueron convertidas a un tipo de cambio promedio trimestral aproximadamente $ 4 inferior que en los mismos meses del año anterior.

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