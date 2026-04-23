Se enfrió el crédito bancario en el inicio del año

Salvo la filial del Bandes, todas las entidades dieron ganancias en el primer trimestre

El primer trimestre del año cerró con más depósitos pero menos stock de créditos otorgados por el sistema bancario medidos en dólares, en consonancia con un nivel de actividad general en la economía relativamente débil.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

Las estadísticas sobre el negocio bancario al cierre de marzo informadas por las instituciones al Banco Central (BCU) y difundidas por este exponen que los depósitos aumentaron a US$ 48.412 millones. El aumento respecto a fin del 2025 fue de US$ 2.912 millones, analizó Búsqueda.

En el trimestre, ese stock creció en todos los bancos, salvo en el Hipotecario, la filial del Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes) de Venezuela y la sucursal del Nación Argentina, que registraron retiros netos.

Los créditos brutos a fin de marzo pasado totalizaban US$ 28.093 millones, una baja de US$ 90 millones en comparación con diciembre. La evolución fue despareja por banco y, en el mejor de los casos, con crecimientos muy moderados: en el estatal República (BROU), el incremento fue de US$ 60 millones. Varias instituciones privadas vieron achicada su cartera de préstamos, como Santander (US$ 131 millones) y BBVA (US$ 46 millones).

En declaraciones a El País publicadas el martes 21, el presidente del BROU, Álvaro García, informó que la institución recibió 124 propuestas por un total de US$ 291 millones para acceder a préstamos para proyectos empresariales, tras una convocatoria ofreciendo condiciones especiales premiando el cuidado del medioambiente.