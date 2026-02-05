El “banco en el celular”: en 2025 se mantuvo la red de sucursales, pero la plantilla de empleados bajó

“La sucursal es el celular”, repiten algunos ejecutivos bancarios para describir la disrupción que ha tenido la tecnología en su sector. En 2025, el negocio de las instituciones dedicadas a la intermediación financiera en Uruguay creció, pero no su red física —que se mantuvo, en comparación con el año anterior—, a la vez que su plantilla de personal se redujo. Es una tendencia que, de manera casi ininterrumpida, ya lleva más de una década y está asociada, entre otras cosas, al uso cada vez mayor de los canales digitales para realizar transacciones.

De las estadísticas informadas por los bancos y la cooperativa de ahorro y crédito Fucerep —la única que capta dinero del público— al Banco Central (BCU), surge que el año pasado aumentaron tanto los depósitos y créditos medidos en dólares, respecto al ejercicio anterior. A su vez, expresados en esa moneda, los resultados desmejoraron en 2025. La actividad bancaria crece, pero con rentabilidades que sus accionistas consideran ajustadas y que obligan a buscar baja de costos.

Ya desde hace algunos años, las instituciones financieras están alentando a los clientes a utilizar los sitios web o las aplicaciones para realizar pagos, transferencias, inversiones u otras transacciones, lo que reduce la necesidad de tener locales y personal para la atención personalizada. Para los bancos, eso reduce costos, si bien deben ejecutar inversiones en tecnologías y recursos humanos dedicados a ellas.

El 2025 terminó con una red física estabilizada en 244 sucursales , la misma cantidad que un año atrás. Sin embargo, comparado con el 2015, son 69 menos, analizó Búsqueda a partir de datos informados por el BCU.

Aproximadamente la mitad de esas dependencias son del estatal Banco República ( BROU ). La política de sus actuales autoridades es, en este período de gobierno, mantener esa red pese a que, actualmente, “la transaccionalidad es abrumadoramente mayoritaria por los canales digitales” y a que una “gran cantidad” son deficitarias, dijo en setiembre pasado su presidente, Álvaro García.

“Uno recorre la red del banco y se encuentra con sucursales que son de la década del 70 o del 80 —e, incluso, anteriores—, con tamaños que exceden completamente la actividad del día de hoy, entre otras cosas, por los procesos de digitalización. En los últimos 10 años —por lo menos—, el banco ha triplicado o cuadruplicado su actividad en materia de transacciones, y todas ellas —todo el incremento completo por tres— han sido en canales digitales. La presencialidad se mantiene, dado que naturalmente hay un efecto cultural”, fundamentó ese jerarca.

“Para nosotros —insistió García—, la definición de no cerrar una sucursal es algo importante en ese rol social, y la medición está dada por eso. En cuanto a las que son deficitarias, intentamos disminuir ese déficit, compensar con resultados en otros lados y seguir teniendo un banco sano”.

Menos empleados bancarios

A fin del año pasado, las instituciones de intermediación financiera tenían 2.221.225 clientes de préstamos y 3.863.445 depositantes. Para atender a esa clientela dispusieron de 6.819 empleados; son 64 menos que al cierre del 2024. En una comparación más larga en el tiempo, esa cifra es casi 19% menor que en 2015, cuando la plantilla bancaria abarcaba a unos 8.400 trabajadores.

En 2025, la evolución de la cantidad de empleados fue dispar por regiones; mientras las dependencias de Montevideo se reforzaron y el personal total aumentó a 5.298, en el interior se redujeron en 151, a 1.521 trabajadores.

Esta semana entraron al BROU algo más de 100 nuevos empleados tomados de una lista de prelación del concurso hecho en el 2022, que cubrirán algunos puestos vacantes. “Contar con estos nuevos compañeros es una gran ayuda” para la dotación de las sucursales, que “están esperándolos con los brazos superabiertos”, señaló el presidente de la comisión representativa del banco estatal en la Asociación de Empleados Bancarios, Alfredo Nansen, en declaraciones al espacio de comunicación gremial Radio Camacuá.

Los bancos y Fucerep pagaron retribuciones personales y cargas sociales por $ 40.123 millones en todo 2025, surge de los datos informados por el BCU.