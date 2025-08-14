Sistema de Pagos en Monedas Locales: dinámico con Brasil y sin uso en 2025 con Argentina y Paraguay

En el primer semestre hubo 93 pagos originados en el mercado brasileño y 1.008 desde Uruguay

Después de China, Brasil fue el principal destino de las exportaciones de mercaderías en enero-julio (US$ 1.234 millones); el mercado brasileño es también relevante como proveedor de bienes para Uruguay. Una parte creciente —aunque menor— de ese intercambio comercial se está haciendo en las monedas de ambos países, los pesos uruguayos y los reales brasileños.

El Sistema de Pagos en Monedas Locales (SML) permite a personas físicas y jurídicas realizar pagos y cobranzas en sus respectivas monedas por operaciones admitidas en los convenios con los países participantes; Uruguay lo tiene vigente para operaciones con Brasil, Argentina y Paraguay. Este mecanismo busca, entre otras cosas, bajar los costos transaccionales —administrativos y financieros— evitando el uso del dólar.

En el caso de Brasil, el SML quedó instaurado a partir del 2014, cuando el Banco Central (BCU) aprobó las versiones definitivas del reglamento. Tanto el importador (ordenante) como el exportador (beneficiario) pagan y cobran en sus respectivas monedas. Se aplica una tasa de cambio uniforme —real versus pesos y a la inversa— independientemente del volumen de la transacción liquidada por medio del sistema.

El sistema ha ido creciendo en su uso a lo largo de los años desde las dos operaciones originadas en uno y otro país en 2014 por un total de US$ 4.653.

En los primeros seis meses del 2025, en tanto, hubo 93 pagos originados en Brasil y 1.008 desde Uruguay, y superaron las cifras de igual período del 2024. En montos equivalentes en dólares, estas operaciones hasta junio involucraron pagos en conjunto por US$ 6,6 millones en un caso y casi US$ 54 millones en el otro, analizó Búsqueda a partir de estadísticas del BCU.