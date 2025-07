El Ministerio de Economía anunció medidas que bajan en US$ 20 millones los costos al comercio exterior

¿Cuáles son las principales medidas anunciadas?

- reducción de 20% en la tasa del Laboratorio Tecnológico (Latu) a las exportaciones,

- eliminación de anticipos diferenciados de IRAE e IVA ventas a las materias primas,

- eliminación de licencias administrativas para alimentos de origen Argentina,

- implementación de la autocertificación de origen, en sustitución de las certificaciones por declaración,

- simplificación del procedimiento de prórroga de la Admisión Temporaria,

- implementación efectiva del régimen de drawback,

- digitalización de los certificados fitosanitarios de exportación e importación,

- facultar al Poder Ejecutivo sobre la no preceptividad del despachante de Aduana en operaciones de comercio exterior; en una primera etapa, se prevé que las personas (físicas y jurídicas) pueden optar por recurrir a un despachante en las operaciones por hasta US$ 15.000 dólares en las exportaciones y no más de US$ 10.000 en las importaciones y tránsitos.