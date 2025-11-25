Senado inicia votación del Presupuesto Nacional con la meta de reasignar recursos para educación y seguridad

El Senado comenzó este martes 25 al mediodía la votación del proyecto de Ley de Presupuesto Nacional, que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados. Se espera que el Presupuesto sea votado en general este martes, con los votos de los senadores del oficialista Frente Amplio (FA), del Partido Nacional y de los senadores del Partido Colorado Pedro Bordaberry y Tabaré Viera, del sector Vamos Uruguay.
Unir para Crecer, liderado por el secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, no votará el Presupuesto en general, en línea con la postura que adoptaron los diputados de su sector y parte de la bancada de Vamos Uruguay durante el tratamiento en la Cámara Baja.
Por lo tanto, en los próximos días se discutirán y votarán reasignaciones presupuestales. En concreto, el oficialismo anunció que habrá más recursos para la Universidad Tecnológica, la Universidad de la República, la Administración Nacional de Educación Pública y la Unidad de Víctimas de la Fiscalía, entre otros.
Tal como informó Búsqueda, la bancada de senadores del Frente Amplio pretende que el Presupuesto esté aprobado de forma definitiva —si se le hacen cambios el texto debe volver a Diputados— en la primera semana de diciembre, de modo que el equipo económico pueda ajustar la reglamentación de los cambios impositivos propuestos y se asegure su implementación el año próximo.
Blancos y colorados propusieron en total más de 200 artículos aditivos y sustitutivos al texto, que terminarán de ser negociados esta semana, a medida que avance la votación.
Tras anunciar que acompañaría el proyecto en general, Bordaberry destacó en una publicación en la red social X los acuerdos que logró alcanzar con el oficialismo, como la creación de fiscalías penales nuevas, la aprobación de limitaciones a la regla fiscal en año electoral y la obligación de Presidencia de responder pedidos de informes del Parlamento.
El senador dijo que trabajó “duramente” para acordar modificaciones que le permitan acompañar la flexibilización del secreto bancario propuesta por el Poder Ejecutivo —que no fue aprobada en Diputados porque no tuvo apoyo de la oposición—, pero que “todavía” no lo logró.
Al justificar su apoyo al Presupuesto, Bordaberry dijo que rechaza la política de “destrucción del adversario”; “necesitamos un sistema político que dialogue”, afirmó.
Ojeda, en cambio, anunció que votaría en contra porque no comparte el “rumbo del país que se pretende llevar adelante” con el Presupuesto: “Nosotros entendemos nuestro rol de oposición, constructiva, pero de oposición”, planteó.
En el correr de la semana los senadores del oficialismo y la oposición continuarán negociando el texto legal debido a que, si bien el Frente Amplio tiene mayoría en el Senado, necesita tener el apoyo de los diputados —donde el FA no tiene mayoría— porque la Cámara Baja dará la aprobación final al Presupuesto.