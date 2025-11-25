  • Cotizaciones
    martes 25 de noviembre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Senado inicia votación del Presupuesto Nacional con la meta de reasignar recursos para educación y seguridad

    El proyecto de ley será aprobado en general este martes con los votos del Frente Amplio, del Partido Nacional y de los senadores de Vamos Uruguay Pedro Bordaberry y Tabaré Viera

    Palacio Legislativo.

    Palacio Legislativo.

    FOTO

    Nicolás Celaya/adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    El Senado comenzó este martes 25 al mediodía la votación del proyecto de Ley de Presupuesto Nacional, que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados. Se espera que el Presupuesto sea votado en general este martes, con los votos de los senadores del oficialista Frente Amplio (FA), del Partido Nacional y de los senadores del Partido Colorado Pedro Bordaberry y Tabaré Viera, del sector Vamos Uruguay.

    Unir para Crecer, liderado por el secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, no votará el Presupuesto en general, en línea con la postura que adoptaron los diputados de su sector y parte de la bancada de Vamos Uruguay durante el tratamiento en la Cámara Baja.

    Leé además

    ley de presupuesto: oficialismo preve recortes en defensa, economia y presidencia para aumentar recursos a educacion y seguridad
    Parlamento

    Ley de Presupuesto: oficialismo prevé recortes en Defensa, Economía y Presidencia para aumentar recursos a educación y seguridad

    Por Victoria Fernández
    Presidente de la Cámara de Diputados, Sebastián Valdomir.
    Parlamento

    Valdomir: el Senado tiene que “respetar” los acuerdos en Diputados

    Por Redacción Búsqueda
    Embed

    Por lo tanto, en los próximos días se discutirán y votarán reasignaciones presupuestales. En concreto, el oficialismo anunció que habrá más recursos para la Universidad Tecnológica, la Universidad de la República, la Administración Nacional de Educación Pública y la Unidad de Víctimas de la Fiscalía, entre otros.

    Buena parte de los recursos provendrán de recortes en el Ministerio de Economía, la Presidencia de la República y el Ministerio de Defensa, entre otras secretarías, informó el pasado jueves Búsqueda de acuerdo con legisladores del Frente Amplio.

    Tal como informó Búsqueda, la bancada de senadores del Frente Amplio pretende que el Presupuesto esté aprobado de forma definitiva —si se le hacen cambios el texto debe volver a Diputados— en la primera semana de diciembre, de modo que el equipo económico pueda ajustar la reglamentación de los cambios impositivos propuestos y se asegure su implementación el año próximo.

    Blancos y colorados propusieron en total más de 200 artículos aditivos y sustitutivos al texto, que terminarán de ser negociados esta semana, a medida que avance la votación.

    Bordaberry_MZ
    Senador del Partido Colorado Pedro Bordaberry

    Senador del Partido Colorado Pedro Bordaberry

    Tras anunciar que acompañaría el proyecto en general, Bordaberry destacó en una publicación en la red social X los acuerdos que logró alcanzar con el oficialismo, como la creación de fiscalías penales nuevas, la aprobación de limitaciones a la regla fiscal en año electoral y la obligación de Presidencia de responder pedidos de informes del Parlamento.

    El senador dijo que trabajó “duramente” para acordar modificaciones que le permitan acompañar la flexibilización del secreto bancario propuesta por el Poder Ejecutivo —que no fue aprobada en Diputados porque no tuvo apoyo de la oposición—, pero que “todavía” no lo logró.

    Al justificar su apoyo al Presupuesto, Bordaberry dijo que rechaza la política de “destrucción del adversario”; “necesitamos un sistema político que dialogue”, afirmó.

    Ojeda, en cambio, anunció que votaría en contra porque no comparte el “rumbo del país que se pretende llevar adelante” con el Presupuesto: “Nosotros entendemos nuestro rol de oposición, constructiva, pero de oposición”, planteó.

    En el correr de la semana los senadores del oficialismo y la oposición continuarán negociando el texto legal debido a que, si bien el Frente Amplio tiene mayoría en el Senado, necesita tener el apoyo de los diputados —donde el FA no tiene mayoría— porque la Cámara Baja dará la aprobación final al Presupuesto.

    Selección semanal
    Autocrítica blanca

    Un gobierno “precioso” que “no le llegó a la gente”, y el reproche de Botana a Delgado por los cargos

    Por Federico Castillo
    Partido Nacional

    El malestar de Valeria Ripoll por su poco protagonismo dentro del Partido Nacional

    Por Federico Castillo
    Empresas

    Hay una “elevada extranjerización de la cúpula empresarial uruguaya”, según una investigación

    Por Redacción Búsqueda
    Parlamento

    Valdomir: el Senado tiene que “respetar” los acuerdos en Diputados

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Palacio Legislativo.
    Video

    Senado inicia votación del Presupuesto Nacional con la meta de reasignar recursos para educación y seguridad

    Por Redacción Búsqueda
    Yamandú Orsi, durante el ciclo de Desayunos Candidatos de Búsqueda en 2024.
    Video

    Yamandú Orsi en Desayunos Búsqueda: el balance del primer año de gobierno y la agenda para 2026

    Por Redacción Búsqueda
    Tether opera desde dos plantas en Florida -localidades de Colonia Sánchez y Estación Pintado- y un laboratorio de Montevideo.  

    La multinacional Tether despidió a los trabajadores de las plantas de minado cripto en Florida

    Por Catalina Misson
    Los ingresos por exportar carne al CPTPP podrían incrementarse hasta en un 50%

    Los ingresos por exportar carne al CPTPP podrían incrementarse hasta en un 50%

    Por Agro de Búsqueda