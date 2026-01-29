  • Cotizaciones
    Tipo de cambio real, costo de la construcción, mercado laboral, afiliados a las AFAP y transacciones inmobiliarias en Uruguay en números

    Síntesis de los principales indicadores relativos a la actividad económica en Uruguay conocidos la última semana

    Contenedores para comercio exterior en el Puerto de Montevideo.

    Contenedores para comercio exterior en el Puerto de Montevideo.

    FOTO

    Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    -8,9%

    El Índice de Tipo de Cambio Real registró oscilaciones en los últimos meses del 2025; en diciembre bajó casi un 1% frente a noviembre, mientras que, al comparar con un año atrás, registró un deterioro de 8,9%.

    En esa comparación interanual, se dio una caída en los índices bilaterales con todos los países incluidos en el índice, aunque en Brasil y México fue poco significativa (0,05% y 0,39%, respectivamente).

    3,66%

    El costo de la edificación se abarató en diciembre. Respecto al mes previo, el Índice de Costo de la Construcción de Vivienda bajó 0,12%, aunque frente a un año atrás —variación de 12 meses, en todo 2025— se incrementó un 3,66%, informó el Instituto Nacional de Estadística.

    7%

    El año pasado cerró con la tasa de empleo en niveles máximos de aproximadamente 10 años, en 60%. A la vez, con relativa estabilidad en la cantidad de mayores de 14 años dispuestos a trabajar, la desocupación bajó a 7% en diciembre; unas 133.000 personas estaban desempleadas.

    1.728.349

    En el transcurso del año pasado las cuatro administradoras de fondos previsionales (AFAP) captaron 55.067 nuevos afiliados, y el total de cuentas individuales cerró en 1.728.349.

    República, la AFAP propiedad del Estado, era la más grande del sistema, con 667.860 afiliados, seguida por Itaú (401.024).

    US$ 85.000

    En octubre, el precio de las transacciones de propiedades inmuebles fue de US$ 85.000, en mediana. Significó una suba de 1,19% respecto al mes previo y de 2,41% al comparar con un año atrás.

    Los valores aumentaron en Montevideo (a US$ 116.185) y se mantuvieron en el interior del país (US$ 65.000).

    -8,61%

    Se registraron 4.606 “altas” de compraventa de inmuebles en noviembre, una caída de 8,61% frente a octubre y de 1,92% en la comparación interanual.

