Tipo de cambio real, costo de la construcción, mercado laboral, afiliados a las AFAP y transacciones inmobiliarias en Uruguay en números

Entrevista Para los exportadores, la pérdida de competitividad “ya no es incomodidad, es desesperación”

Encuesta empresarial de Búsqueda La baja competitividad y los altos costos productivos son los mayores problemas para 2026, según los ejecutivos

El Índice de Tipo de Cambio Real registró oscilaciones en los últimos meses del 2025; en diciembre bajó casi un 1% frente a noviembre, mientras que, al comparar con un año atrás, registró un deterioro de 8,9%.

En esa comparación interanual, se dio una caída en los índices bilaterales con todos los países incluidos en el índice, aunque en Brasil y México fue poco significativa (0,05% y 0,39%, respectivamente).

3,66%

El costo de la edificación se abarató en diciembre. Respecto al mes previo, el Índice de Costo de la Construcción de Vivienda bajó 0,12%, aunque frente a un año atrás —variación de 12 meses, en todo 2025— se incrementó un 3,66%, informó el Instituto Nacional de Estadística.

7%

El año pasado cerró con la tasa de empleo en niveles máximos de aproximadamente 10 años, en 60%. A la vez, con relativa estabilidad en la cantidad de mayores de 14 años dispuestos a trabajar, la desocupación bajó a 7% en diciembre; unas 133.000 personas estaban desempleadas.

1.728.349

En el transcurso del año pasado las cuatro administradoras de fondos previsionales (AFAP) captaron 55.067 nuevos afiliados, y el total de cuentas individuales cerró en 1.728.349.

República, la AFAP propiedad del Estado, era la más grande del sistema, con 667.860 afiliados, seguida por Itaú (401.024).

US$ 85.000

En octubre, el precio de las transacciones de propiedades inmuebles fue de US$ 85.000, en mediana. Significó una suba de 1,19% respecto al mes previo y de 2,41% al comparar con un año atrás.

Los valores aumentaron en Montevideo (a US$ 116.185) y se mantuvieron en el interior del país (US$ 65.000).

-8,61%

Se registraron 4.606 “altas” de compraventa de inmuebles en noviembre, una caída de 8,61% frente a octubre y de 1,92% en la comparación interanual.