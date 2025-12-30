  • Cotizaciones
    La baja competitividad y los altos costos productivos son los mayores problemas para 2026, según los ejecutivos

    Además de las preocupaciones asociadas a la rentabilidad de los negocios, a muchos ejecutivos también les inquieta la inseguridad pública, según la XXX Encuesta Anual de Evaluación y Perspectivas Empresariales de Búsqueda

    El ministro Fratti y el presidente Orsi junto a directivos de la Asociación Rural, en la clausura de la última Expo Prado.

    El ministro Fratti y el presidente Orsi junto a directivos de la Asociación Rural, en la clausura de la última Expo Prado.

    FOTO

    Mauricio Zina-adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Como en el año que termina, mejorar la competitividad y reducir los altos costos de producción serán en 2026 los principales problemas a gestionar por parte de las empresas, según señalaron los ejecutivos al responder la XXX Encuesta Anual de Evaluación y Perspectivas Empresariales de Búsqueda.

    Ambas preocupaciones también habían surgido en el relevamiento del año anterior como los principales desafíos a enfrentar, por lo que la problemática no tuvo un alivio durante este 2025 que finaliza.

    La inquietud por los elevados costos productivos volvió a reflejarse cuando los ejecutivos contestaron sobre las medidas prioritarias que debería tomar el gobierno, si bien también consideraron otros temas a atender, como los vinculados a la seguridad pública, la inversión o la inserción internacional.

    De cara al 2026, el nivel del tipo de cambio nominal continuó aunando descontento entre el empresariado y agrupó el mayor número de menciones (28), que provinieron, casi con la misma proporción de respuestas, de parte de las firmas industriales, del agro y de los servicios.

    En tanto, la preocupación por bajar los costos de producción y de funcionamiento, que fue el segundo problema con mayor cantidad de menciones (26), surgió con más preponderancia entre los fabricantes y las empresas de servicios.

    La “baja demanda” apareció como el tercer problema más señalado por los ejecutivos (19), y estuvo entre los principales identificados en particular por los industriales.

    En cuarto lugar, los ejecutivos visualizaron que la creciente competencia en sus respectivos rubros se posiciona como un inconveniente relevante. Tuvo 14 menciones, y fue señalado principalmente por firmas del comercio y los servicios.

    La escasez de personal calificado o la búsqueda de talento fue otra de las problemáticas más mencionadas (10), con especial énfasis en el sector de los servicios. La misma cantidad de respuestas obtuvo la preocupación por la “excesiva regulación”, algo que vinculan a la necesidad de realizar más trámites y lidiar con la burocracia.

    Con menos cantidad de menciones, también emergió en el horizonte cercano de las empresas las dificultades que pueden significar para su actividad en general un bajo crecimiento de la economía (8), la inestabilidad mundial y de los precios internacionales (7) —seguramente influidos por un año donde los anuncios de imposición de aranceles por parte del gobierno de Estados Unidos marcaron la agenda económica en varios países—, y el logro de rentabilidad (7).

    Del mismo modo, con siete menciones surgió la preocupación por la conflictividad laboral, luego de que prácticamente finalizaron las negociaciones salariales en muchos de los sectores de actividad. De hecho, asumir el aumento del costo de mano de obra producto de esta undécima ronda también fue algo mencionado por cinco encuestados.

    Medidas

    Enfrascados con los problemas de competitividad y en resolver los altos costos de funcionamiento de sus firmas, 39 encuestados respondieron “bajar el costo del Estado” cuando se les preguntó cuáles deberían ser las medidas específicas que debería tomar el gobierno de Yamandú Orsi de forma prioritaria. Vinculado con esto, otros 11 ejecutivos aludieron a la necesidad de reducir el déficit fiscal.

    Algunas menciones menos tuvo el reclamo por mejorar la seguridad pública, combatir la delincuencia y el narcotráfico (32).

    En tercer y cuarto lugar, el empresariado volvió a pensar en su negocio en particular y reclamó más incentivos de promoción a la inversión (25) y corregir el “atraso cambiario” (23), para mejorar su relación de precios y rentabilidad.

    Con una mirada más general del país, en quinto lugar surgió la necesidad de políticas que apunten a mejorar la educación (17), y con la misma cantidad de menciones los ejecutivos aspiran a que esta administración logre abrir nuevos mercados o mejorar el acceso de los existentes a través de la firma de acuerdos comerciales.

    Con menor cantidad de menciones surgieron aspiraciones del empresariado, varias de ellas conectadas con su preocupación por los costos productivos, como mejorar la infraestructura, agilizar los trámites —por la vía de su digitalización—, desregular, flexibilizar las relaciones laborales, bajar las tarifas públicas y promover el empleo, entre otras.

