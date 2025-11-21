  • Cotizaciones
    viernes 21 de noviembre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    La UE busca aprobar el acuerdo con el Mercosur antes de fin de año mientras Francia se opone

    La Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la Unión Europea, se ha fijado como fecha límite el 20 de diciembre para obtener el visto bueno de los Estados miembro al acuerdo comercial con el Mercosur, que Francia quiere bloquear

    Edificio Mercosur en la rambla de Montevideo.

    Edificio Mercosur en la rambla de Montevideo.

    FOTO

    Ricardo Antúnez / adhocFOTOS
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    El voto de los 27 países miembros por mayoría calificada podría incluso tener lugar a principios de diciembre, antes de la cumbre del Mercosur del 20 de diciembre en Brasil, indicó una fuente de la Comisión.

    Los agricultores europeos siguen oponiéndose firmemente a este acuerdo de libre comercio, que consideran una amenaza directa para sectores como el cárnico y el azucarero. Y Francia reiteró el miércoles su oposición al tratado, que “sigue siendo inaceptable” en su estado actual, según la portavoz del gobierno, Maud Bregeon.

    Leé además

    Luiz Inácio Lula da Silva y Emmanuel Macron durante la cumbre de líderes de la COP30, en Belém (Brasil)
    Comercio

    Francia: los agricultores acusan a Macron de sacrificar su soberanía por el Mercosur

    Por RFI
    Banderas de la Unión Europea y el Mercosur.
    Próxima definición

    Uruguay empuja firma del acuerdo Mercosur-UE, prevista para diciembre

    Por Guillermo Draper

    Bruselas, sin embargo, considera que ha hecho lo necesario para apaciguar a París, el principal opositor al pacto con Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia.

    En setiembre, la Comisión anunció medidas de salvaguardia reforzadas para los productos agrícolas más sensibles y prometió intervenir en caso de desestabilización del mercado. La cláusula fue aprobada el miércoles por el club comunitario. Será “eficaz para resolver los problemas”, insistió el comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen.

    El tratado de libre comercio busca favorecer las exportaciones de automóviles, maquinaria, vinos y bebidas espirituosas a los países del Mercosur. A cambio, facilitaría la entrada a Europa de carne, azúcar, arroz, miel o soja sudamericanos, lo que generó preocupación dentro de los citados sectores.

    Embed - Tensión por acuerdo UE-Mercosur: Emmanuel Macron enfrenta críticas del sector agrícola

    Indecisión de Francia

    A diferencia de Francia, Alemania y España se han erigido en grandes defensores del acuerdo. Ambos países desean apoyar a los exportadores europeos en un momento en que la UE atraviesa dificultades económicas. Tanto Madrid como Berlín consideran que es indispensable diversificar las alianzas comerciales desde la imposición de aranceles por parte del presidente estadounidense Donald Trump.

    El ministro de Agricultura español, Luis Planas, aseguró que el acuerdo con Mercosur “avanza y va a ser ratificado”. “Esperamos que pueda entrar en vigor a principio del año que viene”, declaró. La indecisión de Francia, en ese sentido, empieza a irritar a Bruselas.

    Durante una visita a Brasil, el presidente francés, Emmanuel Macron, se mostró optimista sobre la posibilidad de aceptar el acuerdo. Pero dio marcha atrás poco después, al ver la polémica que suscitaron sus declaraciones entre los agricultores y la clase política del país.

    Francia exige medidas para que todos los pesticidas prohibidos en la UE lo estén también en los productos procedentes de los países del Mercosur. También reclama controles más eficaces para garantizar que los productos importados cumplan con las normas europeas.

    En una carta dirigida a Macron, los profesionales de la carne, los cereales, el etanol, la remolacha y el azúcar pidieron movilizar “una coalición de Estados” para bloquear el acuerdo. Pero París parece haber comprendido que será difícil lograrlo, ya que Italia se inclina ahora a favor del tratado.

    Embed - Agricultores franceses presionan contra el acuerdo entre UE y Mercosur • FRANCE 24 Español

    División en el Parlamento Europeo

    El gobierno francés, de momento, multiplica las negociaciones con Bruselas con el objetivo de obtener concesiones. Pero la UE no tiene la intención de modificar el acuerdo como tal, y eso pese a las críticas. Apenas se mencionan posibles comunicaciones o intercambios de cartas para tranquilizar por última vez a los recalcitrantes, como Polonia y Hungría.

    Si el acuerdo logra el visto bueno de los 27, aún deberá pasar por un voto en el Parlamento Europeo, que podrá ser reñido. “No será fácil. La extrema izquierda y la extrema derecha votará” en contra del acuerdo y, en los demás bandos, “todos los franceses y la mayoría de los polacos se opondrán” también, advierte una fuente parlamentaria.

    La misma fuente calcula que hay 300 opositores potenciales entre los 720 eurodiputados.

    Cerca de 150 eurodiputados, tanto de derecha como de izquierda, solicitaron ya al Parlamento que recurra el acuerdo ante la justicia europea.

    Con AFP

    FUENTE:FRANCE24

    Selección semanal
    Empresas

    Hay una “elevada extranjerización de la cúpula empresarial uruguaya”, según una investigación

    Por Redacción Búsqueda
    Parlamento

    Valdomir: el Senado tiene que “respetar” los acuerdos en Diputados

    Por Redacción Búsqueda
    Caso Cardama

    Documentos notariales presentados por Cardama son “copias falsificadas”, concluye informe

    Por Guillermo Draper
    Despidos

    Cierre de UKG en Uruguay con despidos inmediatos, poca información y preocupación sindical

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Canciller Mario Lubetkin.

    Transpacífico: anteriores y actuales jerarcas festejan aceptación del proceso de adhesión de Uruguay

    Por Redacción Búsqueda
    Edificio Mercosur en la rambla de Montevideo.
    Video

    La UE busca aprobar el acuerdo con el Mercosur antes de fin de año mientras Francia se opone

    Por France 24
    La Fiscalía considera que la Policía debe ofrecer mayor custodia a las personas que declaran bajo amenaza. 

    Debido “a la realidad criminal actual”, la Fiscalía pide casas de seguridad para víctimas y testigos

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Ley de Presupuesto: oficialismo prevé recortes en Defensa, Economía y Presidencia para aumentar recursos a educación y seguridad

    Ley de Presupuesto: oficialismo prevé recortes en Defensa, Economía y Presidencia para aumentar recursos a educación y seguridad

    Por Victoria Fernández