Uruguay “aspira” a lograr una calificación “A” en un “futuro no lejano”, señala ministro Gabriel Oddone

Las autoridades del Ministerio de Economía (MEF) y del Banco Central (BCU) defendieron la gestión económica y los resultados en una reunión, el 30 de octubre, con representantes de entidades que operan en el mercado financiero local.

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La presentación estuvo a cargo del director de la Unidad de Gestión de Deuda del MEF, Herman Kamil, y del presidente del BCU, Guillermo Tolosa.

Paralelamente, el BCU mantuvo un encuentro con una delegación de técnicos de Standard & Poor’s (S&P), en el marco del seguimiento que realiza esa calificadora sobre el país. La deuda uruguaya está calificada por esa agencia con la nota “BBB+”, acompañada por una perspectiva “estable”; se prevé para este mes un nuevo informe.

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En esa reunión con S&P, la autoridad monetaria destacó la “mejora en la transmisión de la política monetaria, que permite alcanzar los objetivos de inflación con ajustes más graduales de las tasas de interés y amplía el margen para actuar de manera contracíclica”, consignó en su sitio web. Entre otras cosas, también resaltó que la reducción de las tasas reales de interés generó “mejores condiciones para financiar proyectos de inversión y ha contribuido al crecimiento del crédito”.

El lunes 2, el titular del MEF, Gabriel Oddone, también resaltó la buena imagen de Uruguay frente a los mercados y la gestión de la deuda realizada después de la crisis del 2002, en una entrevista en el programa Odisea Argentina, en el canal La Nación+. “Ese evento catastrófico que fue el 2001, el 2002 nos dejó muchas lecciones, y un elemento central fue el acceso al financiamiento fluido y la forma en la que se resolvió esa crisis” haciendo una “operación de reperfilamiento que evitó el default, fue una manera elegante de evitar un default”, señaló.

El ministro agregó que la dolarización de la deuda pública hoy es “apenas el 50%” y se recuperó el mercado local como una fuente de financiamiento mediante una estrategia de “consenso, independientemente de quién gobierna”. Según Oddone, el actual nivel de “riesgo país” —en torno a los 70 u 80 puntos básicos— refleja que Uruguay “aspira” a “ir hacia una calificación A en un futuro no lejano”.

El precio de los bonos en dólares emitidos por el gobierno en mercados del exterior se recuperó en los últimos días, según el índice de Búsqueda.

Calificaciones de emisores privados

La calificadora de riesgo Moody’s mantuvo la nota a dos empresas con presencia en el mercado bursátil, pero en un caso le movió la perspectiva a “negativa”.

Por un lado, mantuvo la calificación “AAA.uy” con perspectiva “estable” a Distribuidora Uruguaya de Combustibles S.A. (Ducsa) como emisor en moneda local a largo plazo. La agencia entiende que esa empresa, subsidiaria de Ancap, presenta una “elevada posición competitiva como principal distribuidor de combustibles en el país, con “bajos pero estables márgenes de rentabilidad”.

Ducsa cotiza obligaciones negociables en la Bolsa de Montevideo.

Por otro lado, Moody’s ratificó la calificación del emisor “A–.uy” en moneda local de largo plazo y la nota en moneda extranjera de Industria Sulfúrica S.A. (Isusa), y rebajó su perspectiva de “estable” a “negativa”. Ese cambio refleja la expectativa de la agencia de que se produzca un “deterioro de las principales métricas crediticias de la compañía en los próximos 12-18 meses, como consecuencia del incremento en los niveles de endeudamiento, con concentración en el corto plazo”. Como escenario base, proyecta que la deuda de Isusa aumente a en torno a US$ 55-60 millones en ese horizonte, desde niveles promedio de US$ 30 millones para el período 2020-2025, y no espera que baje en 2027-2028.

Entre los factores que podrían provocar un deterioro de la calificación de Isusa, el reporte, fechado el 28 de octubre, menciona un eventual incremento en el nivel de endeudamiento por encima de US$ 65 millones, la “generación de flujos de caja persistentemente negativos” o “eventos o cambios en las condiciones de mercado que deterioren significativamente el perfil crediticio” de la empresa.

La agencia mantuvo la calificación de las acciones en “3.uy”

Isusa cotiza acciones en la BVM, aunque operan muy esporádicamente (la última vez, a comienzos de 2023).