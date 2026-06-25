Uruguay registró un fuerte deterioro en su “clima económico”, según estudio internacional

Por momentos, las miradas sobre el presente de la economía y sus perspectivas expuestas el lunes 22 en la Cámara Alta por el ministro interpelado y por el senador interpelante parecían referidas a países diferentes, aunque ambos aludían a Uruguay.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Frente a diversos cuestionamientos a la gestión del gobierno hechos por el senador blanco Sergio Botana —principalmente en materia fiscal y a la política cambiaria y monetaria, por sus efectos sobre la rentabilidad del sector productivo— , el titular de la cartera de Economía, Gabriel Oddone, contrapuso la visión de que, aunque la actividad económica ha crecido menos de lo esperado, las exportaciones y el ingreso de los hogares están en niveles “máximos”, que hay creación neta de empleos y que no se produjo un “cierre masivo de empresas”, sino que, por el contrario, en 2025 fueron más las que abrieron. Las cifras de pobreza mostraron una reducción “modesta” y se debe prestar atención a la rentabilidad empresarial, matizó el jerarca.

Sin los cristales de la política, el último Índice de Clima Económico (ICE) de América Latina elaborado por la Fundación Getulio Vargas (FGV) de Brasil, correspondiente al primer trimestre del 2026 y divulgado este mes, mostró para Uruguay un deterioro en su situación económica presente y en las perspectivas a mediano plazo. Ese estudio se basa en la llamada Encuesta de América Latina.

El ICE se compone de dos elementos: un indicador de la situación económica actual de los países y otro de expectativas, que indica perspectivas para los próximos seis meses. La escala varía de 0 a 200 puntos, y la marca de 100 puntos es el umbral entre condiciones económicas favorables y desfavorables.

Uruguay presentó un ICE de 77,5 puntos, una caída de 34,7 en comparación con 112,2 del último trimestre de 2025. Esa puntuación correspondiente al primer trimestre de 2026 es baja respecto de los niveles habituales para el país y también en perspectiva histórica (fue 100,7 en promedio en los últimos 10 años).

Embed

El informe de la FGV contextualiza esa baja en la perspectiva regional; el empeoramiento de los indicadores del clima económico “fue generalizado. Casi todos los países con encuestados activos registraron un empeoramiento del clima económico, un hecho notable entre las principales economías de América Latina”. Como caso más notorio menciona el de Argentina, cuyo ICE pasó de 102,7 a 68,3 (caída de 34,4 puntos); Brasil, Colombia y México también registraron un empeoramiento de sus indicadores, de 15,8, 13,1 y 8,2 puntos, respectivamente.

El indicador de situación actual de Uruguay bajó de 100 a 80. Acompañando una tendencia generalizada de la que solo escapó Chile, según el análisis, “probablemente como efecto de la transición política” que tuvo lugar en ese país al asumir José Antonio Kast la presidencia en sustitución de Gabriel Boric, el 11 de marzo.

A su vez, el indicador de expectativas a seis meses de Uruguay se desplomó de 125 puntos en el último trimestre del año pasado a 75 en enero-marzo de 2026. Esa caída de 50 puntos superó a la de Argentina (41 puntos) —“lo que no hace sino reforzar los crecientes retos a los que se enfrenta la administración Milei”— y fue la mayor de nueve países. Solamente Bolivia mejoró —10 puntos— su indicador.

Menos crecimiento

La percepción menos favorable del clima económico se extendió a las previsiones de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), con la expansión media de la región retrocediendo hasta un 1,9% (frente a 2,1% a finales de 2025). Se produjeron “importantes revisiones en las perspectivas para Paraguay, Uruguay y Bolivia, aunque sus contribuciones al desempeño regional fueron limitadas; las de Brasil y México se mantuvieron prácticamente iguales a las de finales de 2025, lo que “contribuyó a sostener en cierta medida el crecimiento (esperado) de América Latina”.

El informe reseña, en porcentaje de las respuestas de los encuestados, los factores que afectaron negativamente a la proyección de expansión económica. En el caso uruguayo, sobresalieron las referencias al empeoramiento de las condiciones macroeconómicas internacionales y las domésticas —señalados ambos por un 25%—, aunque también un deterioro en el “ambiente político”, de la situación fiscal, la reducción de las exportaciones y “otras razones”.

La FGV señala que “el momento actual se caracteriza por una enorme incertidumbre sobre el futuro, tanto en lo que respecta a la duración del conflicto (entre Estados Unidos, Israel, Irán y los países del golfo Pérsico) como a sus efectos geoeconómicos, que se dejarán sentir, con el paso del tiempo, en todo el mundo. Seguir de cerca el desarrollo de las hostilidades en Oriente Medio, incluyendo su impacto en las economías latinoamericanas, será fundamental en los próximos trimestres”.

El impacto de la guerra en Medio Oriente

En función de esa coyuntura internacional, esta actualización de la Encuesta de América Latina incluyó dos preguntas especiales. En la primera, se pidió a los encuestados que evaluaran los efectos del conflicto sobre los precios (inflación y costo de los insumos) en sus respectivos países. En el caso de Uruguay —como en la mayoría de las economías latinoamericanas analizadas—, se prevé un “aumento moderado”.

Una segunda pregunta indagó qué impacto se espera que tenga la crisis en Medio Oriente sobre el crecimiento del PIB y las condiciones generales de los negocios en cada país país. Dentro de un panorama más difuso —lo que sugiere una “gran incertidumbre y una incapacidad para evaluar la situación—, solo en dos países, Uruguay y Ecuador, hubo una valoración unánime de un efecto contractivo (“reducción moderada”) sobre el nivel de actividad.