Alur limitará área de caña de azúcar para “evitar” subsidiar un “modelo concentrador que fabrica ricos”

El ejecutivo explicó que la decisión se basa en las disposiciones programáticas contenidas en el acuerdo firmado con la Asociación de Plantadores en octubre de 2021 para el período 2022-2026. Alegó que no implicará ir hacia un “igualitarismo total, utópico”, sino que su fin es que “haya la menor concentración posible de productores y que estos tengan una escala mínima que posibilite la eficiencia productiva y su viabilidad económica”. Recordó que con el acuerdo se buscó “desacoplar” los cambios previstos “de la realidad política”, porque hay “alguna gente de ese ámbito (de los productores) en particular que está más acostumbrada a muñequear que a trabajar”.

“(La concentración del área) Es algo que se viene hablando y que hemos comentado a nivel público en Bella Unión que vamos a cambiar, no radicalmente, pero lo vamos a cambiar. Y eso ha dado lugar a que algunos digan que yo soy el más comunista que los comunistas… Otros dicen que soy socialista. Y como yo tengo identidad política desde los 17 años no me molesta, porque no soy comunista ni socialista”, afirmó Lorenzo, que integra la corriente DCentro del Partido Nacional. Entre 2005 y 2010 Lorenzo fue diputado por Montevideo.