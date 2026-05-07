UTE: alta satisfacción general entre grandes clientes, aunque solo 7% está conforme con la tarifa

Una medición sobre el nivel de satisfacción entre los “grandes consumidores” de UTE en 2025, sobre todo empresas del sector industrial, arrojó que un 84,6% de los encuestados están satisfechos en términos generales con el servicio brindado por la empresa estatal de energía. Es un valor que se recupera respecto al 81,8% registrado en 2024, y se acerca a los niveles de 2022 y 2023, cuando se situó en torno al 88,5%.

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La información se desprende de una planilla con datos desagregados a la que accedió Búsqueda . Fue elaborada por Innovare Pesquisa, consultora brasileña contratada por la Comisión de Integración Energética Regional, a quien a su vez UTE encarga todos los años el análisis.

Aunque un 91,2% de las empresas encuestadas dijeron evaluar de manera positiva la calidad del servicio de UTE, los índices de satisfacción sobre calidad del suministro de energía, información al cliente, orientaciones, facturación, atención general e imagen —excluyendo las “áreas complementarias”, como precio, emergencias o responsabilidad socioambiental— ponderan en un 80,1%, con una baja de 1,3 puntos frente al 2024. Aun así, un 45,1% consideró excelente la calidad de los servicios en 2025 y solo 6,5% la percibió de forma negativa; ambos indicadores mejoraron en comparación con el año anterior.

En el área de suministro de energía predominan resultados menos favorables frente al 2024, si bien son altos; la evaluación general descendió levemente, a 84%. Mientras, la valoración de no contar con variaciones de voltaje retrocedió 3,4 puntos, al 82,3%. Y por primera vez en el período relevado —la planilla comienza en 2021— disminuyó la aprobación de la agilidad en la reanudación del servicio, que aún sostiene un registro de 87,1%.

Hay un matiz, y es que, a pesar de que la satisfacción de no verse afectado por pequeñas interrupciones menores a tres minutos descendió casi cuatro puntos, a 77%, la valoración sobre largas interrupciones repuntó en la misma medida y se situó en 89,5%, un máximo en la serie.

Si bien es otro componente de la encuesta, un subíndice de información al cliente mide la satisfacción respecto al aviso anticipado de interrupciones programadas, que se ubicó en 84,1%, un deterioro de alrededor de cinco puntos porcentuales frente al 2024. Avanzó, sin embargo, la información precisa sobre tiempo de restablecimiento del suministro.

Atención e imagen

El índice global del área de atención en general —facilidad de acceso, rapidez, educación de los agentes, cumplimiento de plazos, conocimiento técnico, comunicación al cliente, solución definitiva, tiempo de espera y plazo informado— retrocedió 1,8 puntos frente al 2024, al 81,2%.

El cumplimiento del plazo informado para la resolución de problemas fue el que mostró la mayor baja en esta área; retrocedió 6,1 puntos, a 79,5%. A su vez, se contrajo cinco puntos el conocimiento técnico del equipo de atención, que marcó 84,1%, y en menor medida el mantenimiento de información al cliente, que cerró en 74,7%. En contraste, mejoró dos puntos la facilidad de contacto (81,2%).

El índice de orientaciones al cliente —que incluye comunicación sobre eficiencia energética, derechos y deberes, servicios disponibles, seguridad y condiciones del contrato— es, todos los años, el de menor satisfacción. Este 2025 se ubicó casi incambiado, en 64,1%, aunque hubo mejoras relevantes en la orientación sobre contratos, tarifas y potencias.

El bloque de facturación del servicio es el que presenta mejores valores absolutos dentro de la encuesta. Se ubicó en 94,7%, si bien bajó casi dos puntos frente al 2024, tendencia que se arrastra desde años anteriores. La mayor baja, de 4,2 puntos, fue sobre las formas de pago de acuerdo con las necesidades del cliente.

Por otro lado, el índice de imagen del 2025 se situó en 77,3%, continuando la tendencia descendente iniciada en 2022, cuando alcanzó su máximo histórico de 81,6%. Seis de siete dimensiones medidas en esta área marcaron variaciones negativas frente al 2024. La percepción de que UTE es una empresa comprometida en combatir fraudes e irregularidades (74,7%) registró el mayor descenso, de 4,3 puntos. También retrocedió la percepción de que es una empresa con una postura flexible y que busca el diálogo en situaciones de conflicto (a 73,4%).

La excepción es la percepción de que UTE “es una empresa honesta, seria y transparente y ética al tratar de diversos temas”, que recuperó 2,3 puntos, al 87,0%, tras la baja registrada en 2024.

Áreas complementarias

La satisfacción con la atención en situaciones de emergencia es el área que más se destaca en la medición del 2025. Todos los indicadores de esta área avanzaron varios puntos frente al 2024, como la facilidad del contacto (a 84,0%) y la rapidez para brindar soluciones, que alcanzó el 90,3%. Así, ese bloque promedió 85,1%.

Otros rubros complementarios también mantienen índices altos y estables: responsabilidad socioambiental, 88,7%; página web, 90,1%; y atención en oficinas, 88,1%. El precio de la energía, aunque mejoró 1,7 puntos, siguió siendo el atributo de menor satisfacción de toda la encuesta; se situó en 7,4%.