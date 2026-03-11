UTE aumentó sus ganancias en 2025, que superaron los US$ 340 millones junto a las subsidiarias

Una mejora en las ventas de electricidad y en los “otros ingresos operativos” —entre otros factores—, le permitieron a UTE mejorar su resultado en el ejercicio de 2025 en comparación con el anterior.

El año pasado dio una ganancia de $ 14.026 millones que, convertida al tipo de cambio promedio del ejercicio, equivale a US$ 341,4 millones. Eso se compara con los US$ 315 millones obtenidos en 2024.

Esas cifras fueron calculadas por Búsqueda a partir de los estados contables consolidados aprobados por el directorio del ente el 5 de marzo y el informe de auditoría, presentados como emisor bursátil al Banco Central. Incluyen, por tanto, los resultados propios de UTE y los de sus subsidiarias Isur S.A., Areaflin S.A., así como los de los fideicomisos financieros Pampa, Arias y Línea Cierre del Anillo de Trasmisión.

UTE aportó la mayor parte de la ganancia del grupo económico que lidera; el año pasado fueron el equivalente a US$ 321,4 millones (o US$ 315 millones de resultado integral, depurado de la “reserva por conversión” y la “reserva por valuación de activos financieros a valor razonable”).

¿Entes a la bolsa?

Alegando “razones de fuerza mayor”, Ancap suspendió este miércoles 11 un taller en el que iba a presentar ante periodistas los resultados de su ejercicio pasado.

Ancap y UTE son, junto con Antel, las empresas públicas más grandes y las que arrojan mayores ganancias.

En sintonía con un planteo hecho en una entrevista con Búsqueda en enero pasado por el ministro de Economía, Gabriel Oddone, el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, se refirió el lunes 9 en la diaria Radio a la idea de que los entes abran sus “paquetes de acciones para que los uruguayos puedan poner su dinero”.

Para Oddone, “está claro que las empresas públicas tienen que ser actores más relevantes de lo que son en el mercado de valores, idealmente buscando apertura de capital. Pero mientras eso no ocurra, buscando más financiamiento en el mercado de valores”.

El ministro reconoció en esa entrevista que se trata de un camino que “requiere mucho cuidado, requiere mucho acuerdo, pero que va en la dirección de modernizar al Uruguay y diversificar los riesgos” porque, al incursionar en la bolsa, las empresas públicas se vuelven “más profesionales” y “transparentes”.

El planteo de Oddone fue celebrado por la Bolsa de Valores de Montevideo ante la consulta de Búsqueda, ya que está en línea con el reclamo histórico de los corredores de que los entes tengan mayor participación en el mercado bursátil para contribuir a su desarrollo. Sin embargo, el presidente de la institución, Ángel Urraburu, fue cauto y dijo que habrá que ver “si está la decisión política” del gobierno de ir por ese camino.

El apoyo a la idea fue reiterado por Urraburu al ser interrogado esta semana por Telemundo de Canal 12 a propósito de las declaraciones radiales de Sánchez.