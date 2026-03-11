  • Cotizaciones
    UTE aumentó sus ganancias en 2025, que superaron los US$ 340 millones junto a las subsidiarias

    Los resultados se conocen en momentos en que se suman voces del Poder Ejecutivo a la idea de que los entes coticen en bolsa

    Fachada de UTE.

    Fachada de UTE.

    FOTO

    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Una mejora en las ventas de electricidad y en los “otros ingresos operativos” —entre otros factores—, le permitieron a UTE mejorar su resultado en el ejercicio de 2025 en comparación con el anterior.

    El año pasado dio una ganancia de $ 14.026 millones que, convertida al tipo de cambio promedio del ejercicio, equivale a US$ 341,4 millones. Eso se compara con los US$ 315 millones obtenidos en 2024.

    // Leer el objeto desde localStorage