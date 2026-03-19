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    UTE formalizó la conexión de casi 100.000 viviendas desde 2013; el 68% están “completamente al día”

    Los beneficiarios del Plan de Inclusión Social de UTE y de las “brigadas de cercanía”, en general de contextos vulnerables, pagan facturas subsidiadas de $ 1.235, en promedio

    El Palacio de la Luz, sede de UTE.&nbsp;

    El Palacio de la Luz, sede de UTE. 

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    Javier Calvelo/adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    La suministradora pública de energía UTE percibió en 2025 un nivel de pago del 98,8% por parte de los clientes que contrataron su servicio. Para maximizar ese porcentaje, la administración dio continuidad un año más al Plan de Inclusión Social que formaliza la conexión de familias con necesidades básicas insatisfechas, otorgando subsidios en la facturación y apoyos para garantizar instalaciones seguras.

    Según información que la empresa estatal brindó a Búsqueda, desde el lanzamiento del programa, en 2013, hasta la fecha se regularizaron 99.587 viviendas en todo el país. La mayoría (30%) se ubicaron en la capital, Montevideo, seguido de Canelones y Florida, mientras que la minoría se concentró en los departamentos al este.

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    El 67,72% de ese total beneficiado está “completamente al día” con el pago, constataron los servicios técnicos de UTE, mientras que 12,32% tienen un atraso de hasta cinco facturas. El consumo promedio de estos hogares —que se redujo a menos de la mitad— es de unos 257 kWh por mes, resultante en un importe promedio con tarifa subsidiada de $ 1.235.

    Para 2026, el objetivo será regularizar la situación de 13.000 nuevas viviendas, similar al año pasado. No obstante, se aumentó a 5.000 el número de atenciones personalizadas —el 25% más—, un tratamiento que consiste en “brigadas de cercanía” en los barrios para atender casos “más específicos”.

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