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    Vehículos, mercado laboral, inflación, exportaciones, déficit fiscal, balanza comercial y salarios en Uruguay en números

    Síntesis de los principales indicadores relativos a la actividad económica en Uruguay conocidos la última semana

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    Nicolás Der Agopián-Búsqueda
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    6.484

    En abril se comercializaron 6.484 vehículos cero kilómetro. Las unidades SUV fueron el segmento más vendido (2.605), aunque la Asociación del Comercio Automotor destacó el récord en camiones (297).

    147.900

    El mercado laboral se deterioró en marzo. Respecto al mes previo, hubo menos puestos laborales disponibles —la tasa de empleo retrocedió medio punto porcentual, a 59,3%— y se redujo la cantidad de personas buscando trabajo, por lo cual la desocupación subió a 7,8% de la población económicamente activa. Los desempleados eran casi 148.000.

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    También, por segundo mes seguido se incrementó la tasa de subempleo y se situó en 9,4%. Esa categoría de ocupados abarca a quienes trabajan en forma habitual menos de 40 horas semanales, quieren y están disponibles para trabajar más, pero no consiguen hacerlo.

    5,0%

    Los empresarios encuestados por el Instituto Nacional de Estadística esperan que la inflación este año sea de 5,0%, y que el Índice de Precios al Consumo suba 5,2% en los 12 meses a febrero de 2027 y 5,4% a ese mes de 2028.

    3,16%

    Tras cinco meses consecutivos de baja, la tasa de inflación en períodos anuales registró un repunte en abril y se ubicó en 3,16%.

    El Índice de Precios al Consumo (IPC) aumentó 0,54% en el mes que acaba de terminar; “Transporte” fue el rubro de la canasta que más aumentó (2,98%), lo cual se explicó principalmente por el incremento en el precio del gasoil (6,99%), de la nafta (7,01%) y de los pasajes de avión (17,94%).

    US$ 944 millones

    En abril se cortó el crecimiento de las exportaciones de mercaderías registrado en los primeros tres meses del año. En ese mes las ventas al exterior tramitadas sumaron US$ 944 millones, una caída de 12% frente a igual período de 2025, informó el Instituto Uruguay XXI.

    El retroceso obedeció a las caídas verificadas en varios de los rubros principales, como celulosa (15%) y carne bovina (29%).

    4,7%

    El resultado financiero del sector público en su conjunto fue deficitario en 5,5% del Producto Interno Bruto (PIB) en los 12 meses cerrados en marzo.

    Depurado del efecto del fideicomiso de la seguridad social II y de los adelantos de pasividades, remuneraciones y transferencias del Banco de Previsión Social correspondientes a abril pasado por Semana de Turismo, el déficit fiscal anual fue de 4,7% del PIB. Eso significa que se mantuvo respecto a febrero.

    0,1%

    El Indicador Mensual de Actividad Económica —que resume la actividad de las distintas ramas de la economía— registró en febrero una suba de 0,1%, tanto en comparación con el mismo mes del año pasado como en la medición desestacionalizada y en tendencia-ciclo.

    –0,25%

    En marzo, el salario medio aumentó (0,15%), pero la inflación erosionó su poder adquisitivo un 0,25%.

    La baja del salario real fue mayor entre los trabajadores del sector privado (0,33%) que para los empleados públicos (0,12%).

    US$ 417 millones

    Marzo fue un mes con déficit en la balanza comercial de bienes del país: las importaciones superaron a las exportaciones efectivamente concretadas en US$ 417 millones, informó el Banco Central.

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