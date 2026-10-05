EE. UU. busca reiniciar en octubre los diálogos de paz entre Rusia y Ucrania: Zelenski

La Casa Blanca quiere reanudar antes de que termine octubre las negociaciones para finalizar la guerra entre Rusia y Ucrania, según explicó el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en una publicación en X del domingo 4 de octubre, en la que remarcó su "apoyo a la resolución del conflicto".

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"Ayer hablé con el equipo negociador estadounidense. Hoy, la parte estadounidense está en contacto con Ucrania y Rusia para proponer una reunión trilateral a nivel técnico", detalló Zelenski, durante una visita del canciller alemán, Friedrich Merz.

El líder de Kiev se mostró abierto a que el diálogo se reinicie en "los Emiratos Árabes Unidos u otro país propuesto por la parte estadounidense" y aseguró que, junto a Alemania, abogará por la participación de Europa en el proceso diplomático para poner fin a la guerra.

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El Kremlin no se ha manifestado sobre la propuesta anunciada este domingo por Zelenski.

Las más recientes negociaciones entre ambos países se produjeron a mediados de febrero en Ginebra (Suiza). El encuentro terminó sin avances significativos. Los diálogos encallaron ante la insistencia de Rusia en que Ucrania se retire de las zonas del este que aún controla, una exigencia rechazada por Zelenski y los aliados europeos.

A principios de septiembre, los emisarios de la Casa Blanca en las negociaciones, Jared Kushner y Steve Witkoff, visitaron a Zelenski en Kiev, pero la cita también concluyó sin avances hacia la paz.

El periódico 'The New York Times' reveló el sábado 3 de octubre que la Administración Trump ha incluido en las negociaciones un convenio petrolero multimillonario que beneficiaría a ejecutivos de empresas de Medio Oriente con vínculos con los negociadores estadounidenses Witkoff y Kushner.

El acuerdo se pactaría con el grupo energético ruso Lukoil, que explota una variedad de campos petrolíferos, refinerías y estaciones de servicio en todo el mundo.

Merz visita Kiev en medio de los ataques rusos

Un día después de que Rusia recomendara la evacuación de los extranjeros y el personal diplomático en Kiev, el canciller alemán, Friedrich Merz, visitó inesperadamente la capital ucraniana para escenificar su respaldo a la nación invadida.

En medio del rugido de las sirenas antiaéreas, ambos líderes visitaron el edificio semiderruido de la Academia de Ciencias de Ucrania, donde al menos dos personas murieron en un ataque con drones rusos una semana atrás.

"Solo puedo repetirlo una vez más: señor Putin, ponga fin a esta guerra sin sentido", instó Merz durante una rueda de prensa conjunta.

El líder alemán anunció un nuevo paquete de ayuda para Ucrania por valor de más de 1.300 millones de euros (1.500 millones de dólares), de los cuales 1.000 millones de euros corresponden a ayuda militar, que incluye armas de ataque de largo alcance, drones de combate y tecnología satelital, con el objetivo de "que Ucrania también pueda atacar las plataformas de lanzamiento rusas".

"Este armamento será de gran ayuda ahora mismo", agradeció el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en X.

Alemania financiará así la producción conjunta de aeronaves no tripuladas para interceptar los drones rusos propulsados por reactores, que son más difíciles de interceptar por las defensas antiaéreas de Ucrania, declaró Merz. Rusia lanzó 900 de estos drones en la última semana, de los cuales solo la mitad fueron neutralizados, puntualizó Zelenski.

Los 350 millones de euros restantes del paquete anunciado por Merz se destinarán a ayuda energética para artículos como generadores, subestaciones y trabajos de reparación. Esta inversión se produce en la antesala del invierno, una estación en la que el Kremlin suele aumentar los ataques contra la infraestructura energética.

Ucrania y Alemania también firmaron 15 acuerdos por un valor superior a los 8.500 millones de euros (9.600 millones de dólares) para fortalecer la cooperación en materia de seguridad, la producción y adquisición de armas y ampliar los esfuerzos conjuntos contra los drones, señaló el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

La visita de Merz a Ucrania se produce semanas después de que Alemania responsabilizara a Rusia por el hallazgo de un dron cargado con explosivos en el aeropuerto de Leipzig, que desencadenó un choque diplomático con Moscú.

La acusación alemana se suma a otros señalamientos de países europeos contra Rusia por supuestos actos de sabotaje o violación territorial. Estas naciones, principalmente del este de Europa, temen una ampliación de la guerra híbrida de Rusia más allá de las fronteras de Ucrania.

Zelenski interpretó la visita de Merz, en plena escalada de ataques rusos contra la infraestructura de Kiev, como "una importante señal de apoyo a Ucrania y del coraje de Alemania y de toda Europa".

Alemania es uno de los principales aliados de Ucrania y, según el Gobierno alemán, ha proporcionado más de 43.300 millones de euros en ayuda civil bilateral desde el inicio de la invasión rusa a gran escala en febrero de 2022, además de asistencia militar.

Rusia vuelve a golpear los puentes de Kiev

La artillería rusa impactó de nuevo este domingo el puente del norte de Kiev sobre el río Dniéper, al que ya había golpeado con un dron el sábado, en medio de una campaña militar contra estas infraestructuras en la capital ucraniana.

Un video que circuló en las redes sociales este domingo mostraba un dron explotando contra el puente mientras varios vehículos lo cruzaban. Dos personas resultaron heridas, según el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko.

El ministerio de Defensa ruso reivindicó el ataque, bajo el argumento de que el puente sirve para transportar tropas, insumos y carga militar para el Ejército de Ucrania.

Los ataques rusos desde el jueves han obligado al cierre total o parcial de tres de los seis puentes de Kiev, lo que ha derivado en atascos por interrupciones del tráfico.

El Kremlin advirtió el domingo de un refuerzo de las operaciones contra instalaciones militares e industriales e infraestructuras relacionadas en Kiev y otras regiones de Ucrania, en respuesta a la amenaza de Zelenski sobre una escalada contra las refinerías de petróleo rusas, durante una entrevista con Reuters publicada el sábado.

El ministerio de Defensa ruso también se atribuyó este domingo el ataque contra dos buques de carga seca que transportaban equipo militar al puerto de Odessa, en el noroeste del mar Negro.

Con información de AP, Reuters y EFE

FUENTE:FRANCE24