El presidente estadounidense Donald Trump llegó el miércoles a China para participar el jueves en una cumbre con Vladimir Putin y Xi Jinping; el encuentro genera temores de que los tres líderes decidan el futuro de Ucrania sin consultar a Kiev ni a Europa y busquen repartirse el mundo en esferas de influencia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (izq.), el presidente de China, Xi Jinping (centro), y el presidente de Rusia, Vladimir Putin (der.), se saludan en el banquete de bienvenida de la 33.ª Reunión de Líderes Económicos de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), celebrada en el Centro Internacional de Comunicaciones de Shenzhen, en Shenzhen, provincia de Guangdong, China, el 18 de noviembre de 2026.

Según informaron los medios estatales, el líder chino Xi Jinping instó a estrechar los lazos políticos y militares entre su país y Rusia, durante su reunión con el presidente Vladimir Putin en Shenzhen este miércoles 18.

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Xi afirmó que “ambas partes deberían aprovechar los mecanismos de intercambio entre los gobiernos, los órganos legislativos, las fuerzas armadas y los partidos políticos de ambos países, garantizando que el consenso alcanzado por los jefes de Estado de ambos países se implemente de manera efectiva”, según un comunicado difundido por la agencia estatal de noticias china Xinhua.

Las conversaciones tienen lugar un día antes de una cumbre histórica a tres bandas con el presidente estadounidense Donald Trump en la ciudad del sur de China.

La reunión trilateral del jueves ha suscitado temores de que los tres hombres poderosos puedan decidir el destino de Ucrania por encima de Kiev y Europa, y tratar de dividir el mundo en esferas de influencia propias del siglo XXI.

Washington había dado a entender que no se esperaba que se abordara el tema de Ucrania, algo que Xi ve con vehemencia como un problema ajeno a China , antes de que Trump dijera que sí se abordaría.