Según informaron los medios estatales, el líder chino Xi Jinping instó a estrechar los lazos políticos y militares entre su país y Rusia, durante su reunión con el presidente Vladimir Putin en Shenzhen este miércoles 18.
El presidente estadounidense Donald Trump llegó el miércoles a China para participar el jueves en una cumbre con Vladimir Putin y Xi Jinping; el encuentro genera temores de que los tres líderes decidan el futuro de Ucrania sin consultar a Kiev ni a Europa y busquen repartirse el mundo en esferas de influencia
Según informaron los medios estatales, el líder chino Xi Jinping instó a estrechar los lazos políticos y militares entre su país y Rusia, durante su reunión con el presidente Vladimir Putin en Shenzhen este miércoles 18.
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Xi afirmó que “ambas partes deberían aprovechar los mecanismos de intercambio entre los gobiernos, los órganos legislativos, las fuerzas armadas y los partidos políticos de ambos países, garantizando que el consenso alcanzado por los jefes de Estado de ambos países se implemente de manera efectiva”, según un comunicado difundido por la agencia estatal de noticias china Xinhua.
Las conversaciones tienen lugar un día antes de una cumbre histórica a tres bandas con el presidente estadounidense Donald Trump en la ciudad del sur de China.
La reunión trilateral del jueves ha suscitado temores de que los tres hombres poderosos puedan decidir el destino de Ucrania por encima de Kiev y Europa, y tratar de dividir el mundo en esferas de influencia propias del siglo XXI.
Washington había dado a entender que no se esperaba que se abordara el tema de Ucrania, algo que Xi ve con vehemencia como un problema ajeno a China , antes de que Trump dijera que sí se abordaría.
China se ha limitado a decir que los líderes mantendrían “intercambios en profundidad sobre la salvaguarda de la paz mundial y la promoción de la estabilidad estratégica en las relaciones entre las grandes potencias” al margen de la reunión de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).
Según Washington, también se debatirán la guerra con Irán y el desarme nuclear, tras la expiración en febrero del tratado bilateral entre Estados Unidos y Rusia sobre armas atómicas.
Pekín ha sostenido durante mucho tiempo que Estados Unidos y Rusia deberían reducir sus gigantescos arsenales nucleares antes de aceptar entablar conversaciones sobre la reducción de su propio arsenal.
FUENTE:FRANCE24