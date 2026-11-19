El Proyecto Moña, una de las iniciativas del programa Pelota al Medio del Ministerio del Interior , amplió su cobertura en 2026 al sumar 500 niños, 48 grupos escolares y cuatro barrios nuevos. Según un informe de evaluación y resultados, al que accedió Búsqueda , este año la iniciativa llegó a 4.700 niños de 21 barrios, trabajó de forma regular en 32 escuelas públicas y realizó actividades puntuales en otras seis.

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El proyecto trabaja la convivencia y la prevención de la violencia desde la infancia, con niños de 4.°, 5.° y 6.° año de escuelas públicas de contextos desfavorecidos. Cada semana, duplas de profesores organizan encuentros que combinan deporte, juego, recreación y talleres participativos. En ellos se tratan la convivencia, la resolución de conflictos, la educación emocional, la prevención del acoso y valores como la cooperación y el respeto.

El proyecto está presente en los barrios Municipal, Bella Italia, Borro, Casabó, Casavalle, Cerrito de la Victoria, Cerro Norte, Colonia Nicolich, Cruz de Carrasco, La Boyada, Las Acacias, Lavalleja, Malvín Norte, Marconi, Maroñas, Nuevo París, Peñarol, Puntas de Manga, Tres Ombúes, Unión y Villa Española.

“La evaluación realizada a 27 equipos de dirección de escuelas muestra una valoración ampliamente favorable, ya que el 100% respondió que el proyecto aporta a la convivencia escolar y que volvería a participar en próximas ediciones”, señala el informe de evaluación.

Entre los aspectos mejor calificados están la puntualidad y el compromiso de los docentes del proyecto. Las direcciones también destacaron el juego y el deporte como herramientas para promover el respeto, la cooperación, la inclusión y la resolución pacífica de conflictos. Algunas señalaron, además, que los estudiantes ganaron autonomía, regulación emocional, motivación y participación.

“Esto es un trabajo semana a semana con deporte, con educación, con recreación, con cultura, con salidas para que conozcan la ciudad, vayan al teatro, vayan a la playa, porque algunos niños no conocen el mar... Nosotros machacamos con distintas cosas para que esos chiquilines se motiven y salgan de esa esquina de porquería, de esa esquina peligrosa que está chupando a muchos jóvenes. Que vean que hay otras oportunidades más sanas y valiosas”, dijo el director de Pelota al Medio, Agustín Iparraguirre.

Carlos Negro: “Erradicar el bullying”

El Proyecto Moña forma parte de Pelota al Medio, un programa que el Ministerio del Interior creó en 2010 con la premisa de dar una respuesta alternativa a la policial frente a los problemas de inseguridad pública de las áreas más complejas de la zona metropolitana, donde los índices socioeconómicos son los más bajos y las cifras de delitos, como homicidios y uso de armas de fuego, las más altas. En muchos de esos barrios, donde la Policía genera desconfianza y, en ocasiones, rechazo, Pelota al Medio ingresa a través de profesores y talleristas en escuelas, liceos, centros de UTU y otros centros educativos, culturales y juveniles.

El año pasado, después de un período en que perdió actividad y presupuesto durante el gobierno anterior, Pelota al Medio cumplió 15 años. “Trabajamos para erradicar el acoso, el maltrato y el bullying. Para deconstruir masculinidades que no necesiten recurrir a la violencia para legitimarse. Es un programa que llega antes que el delito, antes de que el daño ya esté hecho. Buscamos métodos alternativos a la violencia”, destacó en el aniversario el ministro del Interior, Carlos Negro.

Agustín Iparraguirre, director de Pelota al Medio. Ministerio del Interior

La semana pasada, Pelota al Medio inició una nueva iniciativa en el barrio Marconi, donde lanzó, junto con la Mutual de Futbolistas Profesionales, una serie de acciones contra la violencia en el deporte. El capitán de Peñarol, Maximiliano Olivera, y el volante de Nacional Juan Ignacio García visitaron el colegio Obra Banneux para transmitir a los alumnos un mensaje de convivencia. Está previsto repetir estas visitas con deportistas de otros equipos y otras disciplinas que tienen rivalidades históricas.

“La idea es que vean que dos profesionales pueden encontrarse y charlar y reírse sin ningún tipo de problema, pese a que puedan tener una enemistad deportiva muy importante”, resumió Iparraguirre.