  • Cotizaciones
    domingo 01 de febrero de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Estados Unidos profundiza su deshielo con Venezuela tras la llegada de una nueva enviada a Caracas

    Con la llegada de Laura Dogu, Estados Unidos reabrirá su misión diplomática en Venezuela tras siete años cerrada; Caracas señaló que su función será definir una “hoja de ruta”. En paralelo, Washington evalúa que podría haber elecciones en un plazo de hasta 24 meses, según el Wall Street Journal

    La embajadora Laura Dogu (c) camina a su llegada este sábado, al aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía a 27 km de Caracas (Venezuela).

    La embajadora Laura Dogu (c) camina a su llegada este sábado, al aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía a 27 km de Caracas (Venezuela).

    FOTO

    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    Este sábado 31 de enero, la enviada estadounidense Laura Dogu llegó a Caracas en el marco del proceso de reapertura diplomática entre Estados Unidos y Venezuela, tras siete años de ruptura bilateral. “Mi equipo y yo estamos listos para trabajar”, escribió la funcionaria en X a su arribo a la capital venezolana.

    Dogu asumirá como encargada de negocios de la Unidad de Asuntos de Venezuela, desde donde trabajará con actores del sector público y privado, así como con organizaciones de la sociedad civil. Su gestión se inscribe en un plan de tres fases diseñado en la Casa Blanca.

    Leé además

    La presidenta interina Delcy Rodríguez tomó medidas rápidas para reformar la sociedad venezolana, en consonancia con los deseos de Estados Unidos.
    Video
    Venezuela

    Familiares y ONG esperan liberaciones tras el anuncio de amnistía de Delcy Rodríguez

    Por France 24
    Delcy Rodríguez reacciona al ser recibida por simpatizantes durante una manifestación en Caracas (Venezuela), 29 de enero de 2026.
    Video
    Venezuela

    Venezuela flexibiliza y abre su industria petrolera a capitales privados

    Por RFI
    Embed

    El esquema, impulsado por el secretario de Estado Marco Rubio, contempla etapas de estabilización, recuperación y transición democrática para la relación bilateral.

    Desde Caracas, el canciller Yván Gil señaló que la funcionaria estadounidense llega con el objetivo de trazar una “hoja de ruta” en asuntos de interés común y subrayó la voluntad de avanzar por una vía de diálogo diplomático basada en el respeto mutuo y el derecho internacional.

    El acercamiento se da tras recientes gestos del gobierno venezolano alentados por Washington, como la reforma de la ley de hidrocarburos y el anuncio de una amnistía general, además del vínculo directo con la presidenta encargada Delcy Rodríguez, quien el 9 de enero confirmó el inicio de un “proceso exploratorio” para restablecer las misiones diplomáticas.

    Las relaciones entre ambos países quedaron suspendidas en 2019, cuando durante su primer mandato Donald Trump reconoció a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, lo que derivó en la expulsión del entonces embajador James Story y del resto de la delegación diplomática estadounidense.

    Embed

    ¿Quién es Laura Dogu?

    Desde el 22 de enero pasado, Laura Dogu es la encargada de negocios para los asuntos referidos a Venezuela, hasta ahora operando desde Colombia. La unidad pertenece al Departamento de Estado y fue montada desde el cierre de la embajada estadounidense en Caracas en 2019.

    Dogu reemplazó a John McNamara, quien ocupó ese rol desde febrero de 2025 e incluso se reunió con las autoridades venezolanas en enero pasado.

    Además de sus labores en Venezuela, Dogu es asesora de política exterior del general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto.

    Recibida de una maestría en Administración de Empresas, la mujer de 62 años y oriunda de Texas supo desempeñarse como embajadora en Nicaragua durante la presidencia de Barack Obama, entre 2015 y 2018; y encabezó la misión estadounidense en Honduras bajo el mandato de Joe Biden, entre 2022 y 2025.

    Embed - Delcy Rodríguez propone una "amnistía general" en Venezuela para presos políticos desde 1999

    La ley de amnistía y el camino a la democracia

    La liberación de presos políticos y el anunciado cierre de la prisión El Helicoide han renovado la esperanza en familiares y organizaciones de derechos humanos, preocupados por el estado de los detenidos.

    La ley de amnistía propuesta el viernes por Rodríguez, que abarca a encarcelados desde 1999 hasta la actualidad, generó buenas expectativas en los allegados venezolanos y extranjeros, que piden que sus casos sean incluidos en la amnistía.

    Foro Penal, una ONG venezolana de derechos humanos, mantiene su prudencia e instó a continuar con las excarcelaciones mientras se dan los debates para sancionar la ley.

    “Solicitamos que, mientras se discuta y apruebe la ley de amnistía, se continúe con el proceso de los más de 700 presos políticos que aún están arbitrariamente privados de su libertad”, apuntaron en un comunicado publicado en sus redes sociales.

    Esta ONG subrayó que las organizaciones civiles deben tener participación en la “redacción, aplicación y seguimiento” de la ley.

    Embed - El Helicoide: de centro comercial futurista a denunciado centro de tortura por la ONU

    En lo referido al proceso electoral, los avances no se perfilan a ser tan rápidos. El diario The Wall Street Journal informó que el secretario de Energía, Chris Wright, habría notificado a empresarios que los comicios en Venezuela recién sucederán en 18 o 24 meses.

    El medio dio cuenta de que, tal dijo la administración estadounidense a políticos y hombres de negocios, la cooperación con el gobierno de Rodríguez solo será temporal y ratificaron la intención de que haya un proceso democrático para elegir autoridades.

    Con EFE y Reuters

    FUENTE:FRANCE24

    Selección semanal
    Fútbol Uruguayo

    Yamandú Orsi recibió a Alonso y Ache, que le pidieron exoneraciones impositivas a la reforma del Centenario

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Entrevista

    Gabriel Oddone descarta competir en 2029: “Mi horizonte es este gobierno y punto”

    Por  Ismael Grau  y Guillermo Draper
    Parlamento

    Fiscal de Corte: el oficialismo evalúa negociar dos votos en el Senado para lograr la designación de un nuevo titular

    Por Victoria Fernández
    Oficialismo

    Operativos para retirar a la población que habita en la calle causan diferencias en el gobierno, que creará una nueva figura para coordinar la respuesta

    Por Santiago Sánchez

    Te Puede Interesar

    Una de las preocupaciones de la AUF es que la televisión se enfoque en el fútbol y no en incidentes que sucedan en las tribunas. 

    Las transmisiones de fútbol no podrán mostrar barras o pancartas políticas, ni tener relatos contra la AUF

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Ministro de Economía, Gabriel Oddone, en su despacho.
    Video

    Gabriel Oddone confronta el “relato” del “tarifazo” y anticipa Rendición de Cuentas sin gasto adicional

    Por  Guillermo Draper  e Ismael Grau
    Con la aprobación del Decreto 41/2024, se habilita en el país la elaboración, comercialización y rotulado de vinos desalcoholizados y parcialmente desalcoholizados.

    Bebidas desalcoholizadas: qué son, dónde conseguirlas y cómo es el arte de tomar sin alcohol

    Por Milene Breito Pistón
    Álvaro Delgado y Javier García en encuentro anual de Alianza País en Atlántida.

    Con distintos tonos y discursos, sectores blancos reformulan sus estrategias políticas hacia adentro y hacia afuera

    Por Federico Castillo