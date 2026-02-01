Estados Unidos profundiza su deshielo con Venezuela tras la llegada de una nueva enviada a Caracas

Este sábado 31 de enero, la enviada estadounidense Laura Dogu llegó a Caracas en el marco del proceso de reapertura diplomática entre Estados Unidos y Venezuela , tras siete años de ruptura bilateral. “Mi equipo y yo estamos listos para trabajar”, escribió la funcionaria en X a su arribo a la capital venezolana.

Dogu asumirá como encargada de negocios de la Unidad de Asuntos de Venezuela, desde donde trabajará con actores del sector público y privado, así como con organizaciones de la sociedad civil. Su gestión se inscribe en un plan de tres fases diseñado en la Casa Blanca.

El esquema, impulsado por el secretario de Estado Marco Rubio, contempla etapas de estabilización, recuperación y transición democrática para la relación bilateral.

Acabo de llegar a Venezuela. Mi equipo y yo estamos listos para trabajar. – LFD pic.twitter.com/6N5df9Afd0

Desde Caracas, el canciller Yván Gil señaló que la funcionaria estadounidense llega con el objetivo de trazar una “hoja de ruta” en asuntos de interés común y subrayó la voluntad de avanzar por una vía de diálogo diplomático basada en el respeto mutuo y el derecho internacional.

El acercamiento se da tras recientes gestos del gobierno venezolano alentados por Washington, como la reforma de la ley de hidrocarburos y el anuncio de una amnistía general, además del vínculo directo con la presidenta encargada Delcy Rodríguez , quien el 9 de enero confirmó el inicio de un “proceso exploratorio” para restablecer las misiones diplomáticas.

Las relaciones entre ambos países quedaron suspendidas en 2019, cuando durante su primer mandato Donald Trump reconoció a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, lo que derivó en la expulsión del entonces embajador James Story y del resto de la delegación diplomática estadounidense.

Embed Hemos recibido en Caracas a la diplomática estadounidense Laura Dogu, enviada de EEUU, en el marco de la agenda de trabajo entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de los Estados Unidos de Norteamérica, orientada a marcar una hoja de ruta de trabajo en asuntos… pic.twitter.com/zBJ4kWsUla — Yvan Gil (@yvangil) January 31, 2026

¿Quién es Laura Dogu?

Desde el 22 de enero pasado, Laura Dogu es la encargada de negocios para los asuntos referidos a Venezuela, hasta ahora operando desde Colombia. La unidad pertenece al Departamento de Estado y fue montada desde el cierre de la embajada estadounidense en Caracas en 2019.

Dogu reemplazó a John McNamara, quien ocupó ese rol desde febrero de 2025 e incluso se reunió con las autoridades venezolanas en enero pasado.

Además de sus labores en Venezuela, Dogu es asesora de política exterior del general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto.

Recibida de una maestría en Administración de Empresas, la mujer de 62 años y oriunda de Texas supo desempeñarse como embajadora en Nicaragua durante la presidencia de Barack Obama, entre 2015 y 2018; y encabezó la misión estadounidense en Honduras bajo el mandato de Joe Biden, entre 2022 y 2025.

Embed - Delcy Rodríguez propone una "amnistía general" en Venezuela para presos políticos desde 1999

La ley de amnistía y el camino a la democracia

La liberación de presos políticos y el anunciado cierre de la prisión El Helicoide han renovado la esperanza en familiares y organizaciones de derechos humanos, preocupados por el estado de los detenidos.

La ley de amnistía propuesta el viernes por Rodríguez, que abarca a encarcelados desde 1999 hasta la actualidad, generó buenas expectativas en los allegados venezolanos y extranjeros, que piden que sus casos sean incluidos en la amnistía.

Foro Penal, una ONG venezolana de derechos humanos, mantiene su prudencia e instó a continuar con las excarcelaciones mientras se dan los debates para sancionar la ley.

“Solicitamos que, mientras se discuta y apruebe la ley de amnistía, se continúe con el proceso de los más de 700 presos políticos que aún están arbitrariamente privados de su libertad”, apuntaron en un comunicado publicado en sus redes sociales.

Esta ONG subrayó que las organizaciones civiles deben tener participación en la “redacción, aplicación y seguimiento” de la ley.

Embed - El Helicoide: de centro comercial futurista a denunciado centro de tortura por la ONU

En lo referido al proceso electoral, los avances no se perfilan a ser tan rápidos. El diario The Wall Street Journal informó que el secretario de Energía, Chris Wright, habría notificado a empresarios que los comicios en Venezuela recién sucederán en 18 o 24 meses.

El medio dio cuenta de que, tal dijo la administración estadounidense a políticos y hombres de negocios, la cooperación con el gobierno de Rodríguez solo será temporal y ratificaron la intención de que haya un proceso democrático para elegir autoridades.

Con EFE y Reuters

FUENTE:FRANCE24