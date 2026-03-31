EE.UU. reabre formalmente su embajada en Venezuela tras nueva fase de relaciones con gobierno de Delcy Rodríguez

Como "un nuevo capítulo" en las relaciones diplomáticas calificó Estados Unidos (EE.UU.) la reapertura de su embajada en Caracas, anunciada este lunes 30 de marzo.

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Con este nuevo movimiento Washington consolida el acercamiento con el Gobierno interino de Venezuela , bajo el mando de Delcy Rodríguez desde que el pasado enero las fuerzas estadounidenses lanzaron ataques contra varias localidades de la nación latinoamericana que terminaron con la captura del entonces presidente Nicolás Maduro, trasladado a Nueva York para responder por cargos de presunto narcotráfico.

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“Hoy retomamos formalmente las operaciones en la Embajada de Estados Unidos en Caracas, lo que marca un nuevo capítulo en nuestra presencia diplomática en Venezuela”, señaló el Departamento de Estado en un comunicado.

Según la cartera de la diplomacia estadounidense, la medida hace parte del plan de la Administración de Donald Trump para “estabilizar” a Venezuela y avanzar hacia una fase de recuperación económica.

La reapertura de la embajada llega después de que Washington y el Gobierno encabezado por Delcy Rodríguez restablecieran formalmente los vínculos diplomáticos a comienzos de marzo, tras años de ruptura.

Las relaciones entre ambos países se suspendieron en 2019, cuando la primera Administración de Trump dejó de reconocer a Nicolás Maduro tras unas elecciones controvertidas y respaldó al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino. Desde entonces, la actividad diplomática estadounidense se gestionaba a través de una oficina provisional ubicada en la Embajada de EE.UU. en Colombia.

La semana pasada, una delegación venezolana liderada por el encargado de negocios Félix Plasencia visitó Washington para reunirse con funcionarios estadounidenses y asumir el control de la embajada venezolana en territorio estadounidense, custodiada desde 2023.

Embed - Directo a... Caracas y la reapertura de la embajade de EE. UU. en Venezuela • FRANCE 24 Español

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Como parte del proceso de normalización, el Departamento de Estado retiró el pasado 19 de marzo la advertencia de “no viajar” a Venezuela, aunque mantiene la recomendación de reconsiderar los desplazamientos por riesgos de delincuencia, secuestro y deficiencias en la infraestructura sanitaria.

Con la reapertura de la embajada, EE.UU. busca reforzar su presencia diplomática y económica en Venezuela mientras avanza el proceso de reorganización política del país tras la salida de Maduro del poder.

De hecho, tras la incursión armada de EE. UU. para capturar a Maduro y su esposa, Cilia Flores, el secretario de Estado Marco Rubio aseguró que Washington aplicaría un plan en tres fases: estabilización, recuperación económica con participación de empresas estadounidenses y, finalmente, una transición política.

Aunque en medio de los acercamientos de los dos países, las concesiones de Caracas a Washington en materia económica, principalmente en la industria petrolera, y la reorganización de cargos políticos y militares de la Administración chavista no está claro si finalmente EE. UU. forzaría a una transición democrática del poder ni cuándo ocurriría.

Por lo pronto, un pequeño grupo de diplomáticos estadounidenses, que operaba desde Colombia, ya se encuentra en Caracas desde hace más de un mes, preparando la eventual reanudación de los servicios consulares, aunque aún no se ha anunciado una fecha concreta.

La diplomática Laura Dogu, designada como encargada de negocios, encabeza el proceso de reapertura. De acuerdo con el Departamento de Estado, su equipo trabaja actualmente en la restauración del edificio de la embajada, que permaneció cerrado durante siete años y requiere reparaciones antes del regreso completo del personal.

La nueva fase de las relaciones se produce después de que el Gobierno del republicano anunciara que reafirmaría el dominio estadounidense en el hemisferio occidental. Trump también ha citado el éxito del derrocamiento de Maduro como modelo para la guerra contra Irán, que inició hace un mes con ataques conjuntos junto a Israel contra Teherán.

Como parte de la estrategia de EE.UU. en la región, tras la captura de Maduro y la ofensiva en Venezuela, Washington cortó una importante fuente de petróleo para Cuba, país para el que Trump también ha insinuado una acción militar.

Con Reuters, AP y EFE

FUENTE:FRANCE24