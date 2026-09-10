Trump promete 5.000 dólares a cada adulto si los republicanos ganan los “midterms”

Este miércoles 9 en Dallas, el presidente Donald Trump repitió e insistió que su presidencia ha sido la mejor de la historia y que Estados Unidos revivió de una crisis y que ahora es el país más atractivo del mundo.

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En su largo discurso, el multimillonario de 80 años alabó sus recortes de impuestos, elogió su ofensiva contra la inmigración, agitó el espectro de una victoria del “comunismo” si sus oponentes demócratas ganaran y defendió el muy impopular conflicto con Irán.

Sobre el creciente precio de la gasolina y la inflación, dijo que bajarán una vez gane la guerra contra Irán, pero pidió a sus seguidores esperar después de las elecciones de medio mandato para finalizar la guerra y ver los efectos de sus políticas.

En ese sentido, pidió a los votantes republicanos que salieran a votar como si él estuviera en el tarjetón para asegurar un buen resultado en las elecciones de medio mandato el próximo 3 de noviembre. Las encuestas y analistas dan como favoritos a los demócratas para recuperar la mayoría legislativa.

Sin embargo, Trump ofreció 5.000 dólares a cada votante si su partido sale victorioso: “Si los republicanos ganan la Cámara de Representantes, yo emitiré un dividendo para cada adulto en Estados Unidos por 5.000 dólares”, expresó.

Cabe mencionar que Trump prometió en el pasado 5.000 dólares a cada ciudadano tras la creación de DOGE y otros 2.000 para mitigar los efectos de sus aranceles. Dinero que no ha sido desembolsado.

“Movilizar a la multitud”

En los pasillos de la convención también estaban numerosos candidatos como Aaron Del Mar, quien aspira al cargo de vicegobernador en Illinois, un estado demócrata. “Tenemos que lograr convencer a todos los votantes. Aquí tenemos la oportunidad de dirigirnos a una parte de nuestro electorado, escucharlo, dialogar con él y enterarnos de cuáles son los temas que le importan”, explicó.

Entre los pocos estados donde la contienda por el Senado será muy reñida se encuentra Maine, donde la republicana Susan Collins se juega su reelección, a pesar de ser una de las voces más críticas con el presidente. “Hay una fuerte tradición de votantes independientes en Maine”, analizaba en Dallas la representante de Maine, Lauren LePage, antes de afirmar que la convención debería servir para “movilizar a la multitud”.

Entre esta multitud, muchos hicieron viajes largos para ver al presidente, como Jack, de Oklahoma, quien afirmaba que “Donald Trump genera mucho más entusiasmo que cualquier otro líder político que conozca”.

FUENTE:RFI