  • Cotizaciones
    martes 28 de abril de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    El sospechoso del tiroteo en una cena de periodistas es acusado de intentar asesinar a Trump

    El hombre acusado de abrir fuego en una cena en Washington a la que asistió Donald Trump fue acusado el lunes 27 de abril de intentar asesinar al presidente estadounidense. Cole Tomas Allen podría enfrentarse a una cadena perpetua si es declarado culpable. La fiscal Jeanine Pirro dijo que se presentarán cargos adicionales contra Allen luego de asegurar que trasladó armas por varios estados del país para el ataque

    El sospechoso del tiroteo en una cena de periodistas tras ser atrapado.

    El sospechoso del tiroteo en una cena de periodistas tras ser atrapado.

    FOTO

    Cole Allen, un profesor de 31 años residente en California, puede enfrentarse a “cargos adicionales”, sostuvo en una rueda de prensa este lunes 27 de abril Jeanine Pirro, la fiscal del Distrito de Columbia.

    “Esto fue un intento de asesinato del presidente de Estados Unidos, en el que el acusado dejó claro cuál era su propósito, y ese propósito era eliminar a la mayor cantidad posible de altos cargos del gabinete”, subrayó Pirro ante reporteros.

    Leé además

    Donald Trump habla con los medios de comunicación en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 23 de abril de 2026.
    Financial Times

    Cómo “emprendedores del conflicto” están avivando la violencia política en Estados Unidos
    Cole Tomas Allen al ser detenido.
    Video
    Estados Unidos

    ¿Quién es Cole Allen?: el profesor señalado como autor del tiroteo en una cena de periodistas con Trump

    Allen compareció el lunes por primera vez ante un tribunal federal en Washington D.C. para la lectura de acusaciones, que incluyen tres cargos federales: dos delitos relacionados con el uso de armas de fuego y otro por intento de magnicidio. El tercero podría conllevar pena de cadena perpetua.

    La audiencia duró menos de media hora y estuvo presidida por el juez Matthew J. Sharbaugh, que ordenó al acusado comparecer nuevamente ante el tribunal el próximo 30 de abril para analizar si es liberado bajo fianza o permanece detenido durante los procedimientos judiciales.

    Embed - Acusan a sospechoso de intentar asesinar a Trump tras tiroteo en Washington

    Frente al tribunal federal de Washington, el sospechoso se mostró calmado, mientras la fiscalía solicitó su detención permanente bajo el argumento de que el ataque califica como terrorismo doméstico.

    Aunque los cargos formales se centran en agresión a un agente federal y uso de armas de fuego, el intento de asesinato presidencial podría acarrear una sentencia de cadena perpetua.

    El evento anual en el que el presunto atacante abrió fuego reunía a periodistas y responsables políticos, incluidos numerosos miembros de la administración Trump y otros altos cargos del gobierno.

    La Casa Blanca indicó que el propio Donald Trump figuraba probablemente entre los objetivos del sospechoso que abrió fuego.

    El agente del Servicio Secreto fue alcanzado, pero su chaleco antibalas detuvo el disparo. Pudo abandonar el hospital unas horas más tarde.

    El fiscal general interino, Todd Blanche, indicó que son posibles otros cargos, incluyendo el de intento de asesinato, pero que la investigación continúa.

    “Asesino federal amigable”

    Cole Allen dejó un manifiesto a miembros de su familia en el que se calificaba como un “asesino federal amigable” y mencionaba su plan de atacar a altos cargos de la administración Trump presentes en el salón de baile del hotel.

    Allen había reservado una habitación en el hotel Washington Hilton, donde se llevaría a cabo la cena, y viajó en tren desde California hasta Washington, indicaron las autoridades.

    Cole Allen, quien estaba armado con una pistola y varios cuchillos además de una escopeta según las autoridades, también fue trasladado a un hospital local para ser examinado.

    El tiroteo del sábado 25 de abril sembró el pánico durante la cena de gala. Los asistentes se refugiaron bajo las mesas y las fuerzas del orden tuvieron que evacuar precipitadamente a los altos cargos. El evento fue cancelado posteriormente.

    Embed - Ola de violencia política en EE. UU.: ataques, atentados e intentos de asesinato • FRANCE 24

    Donald Trump expresó su esperanza de que se pueda organizar una nueva cena en un plazo de 30 días.

    El inquilino de la Casa Blanca, que debía tomar la palabra más tarde esa noche, fue evacuado de urgencia por su servicio de seguridad tras los disparos.

    Según las autoridades, el sospechoso habría disparado con una escopeta a un agente del Servicio Secreto en un punto de control dentro del hotel antes de ser reducido y arrestado.

    Un video publicado por Trump muestra al sospechoso corriendo por un pasillo fuera del salón de baile.

    Las autoridades estadounidenses declararon que el sospechoso fue reducido justo dentro del perímetro de seguridad y elogiaron su arresto como un éxito de las fuerzas del orden.

    No obstante, este incidente ha reavivado las preocupaciones sobre la seguridad de Trump, quien fue blanco de dos intentos de asesinato durante la campaña presidencial de 2024.

    FUENTE:FRANCE24

    Selección semanal
    Universidad de la República

    Académicos de Udelar respaldan proyecto de ley sobre “derecho a la ciudad” y alertan por desafíos urbanos

    Por Lucía Cuberos
    Empresas públicas

    Ancap: director opositor dice que plan para el pórtland “no es la gran solución”, pero reduce el “daño”

    Por Redacción Búsqueda
    Tecnología

    Inmujeres sin diagnóstico sobre cómo la IA puede afectar el trabajo de las mujeres

    Por Redacción Búsqueda
    Tecnología

    Un soldado, apuestas y datos secretos: cuando los mercados de predicción se descontrolan

    Por France 24

    Te Puede Interesar

    Donald Trump habla con los medios de comunicación en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 23 de abril de 2026.

    Cómo “emprendedores del conflicto” están avivando la violencia política en Estados Unidos

    Por Guy Chazan
    Pornovenganza y ‘ciberbullying’: Parlamento busca frenar difusión de contenidos sexuales creados con inteligencia artificial

    Pornovenganza y ‘ciberbullying’: Parlamento busca frenar difusión de contenidos sexuales creados con inteligencia artificial

    Por Redacción Búsqueda
    Buenos Muchachos en el Teatro de Verano, el viernes 24.

    El regreso de Buenos Muchachos: entre un concierto de rock y un ritual de fidelidad y devoción

    Por Javier Alfonso
    La plataforma china Temu.

    En marzo hubo casi 245.000 encomiendas con franquicia aduanera común; ¿qué cambia del régimen?