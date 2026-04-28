El sospechoso del tiroteo en una cena de periodistas es acusado de intentar asesinar a Trump

Cole Allen, un profesor de 31 años residente en California, puede enfrentarse a “cargos adicionales”, sostuvo en una rueda de prensa este lunes 27 de abril Jeanine Pirro, la fiscal del Distrito de Columbia.

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“Esto fue un intento de asesinato del presidente de Estados Unidos, en el que el acusado dejó claro cuál era su propósito, y ese propósito era eliminar a la mayor cantidad posible de altos cargos del gabinete”, subrayó Pirro ante reporteros.

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Allen compareció el lunes por primera vez ante un tribunal federal en Washington D.C. para la lectura de acusaciones, que incluyen tres cargos federales: dos delitos relacionados con el uso de armas de fuego y otro por intento de magnicidio. El tercero podría conllevar pena de cadena perpetua.

La audiencia duró menos de media hora y estuvo presidida por el juez Matthew J. Sharbaugh, que ordenó al acusado comparecer nuevamente ante el tribunal el próximo 30 de abril para analizar si es liberado bajo fianza o permanece detenido durante los procedimientos judiciales.

Cole Tomas Allen, de 31 años y originario de Torrance, California, enfrentó así su primera comparecencia ante un tribunal federal de Washington, dos días después de que las autoridades declararan haber frustrado un ataque durante la cena anual de la asociación de corresponsales acreditados en la Casa Blanca.

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Frente al tribunal federal de Washington, el sospechoso se mostró calmado, mientras la fiscalía solicitó su detención permanente bajo el argumento de que el ataque califica como terrorismo doméstico.

Aunque los cargos formales se centran en agresión a un agente federal y uso de armas de fuego, el intento de asesinato presidencial podría acarrear una sentencia de cadena perpetua.

El evento anual en el que el presunto atacante abrió fuego reunía a periodistas y responsables políticos, incluidos numerosos miembros de la administración Trump y otros altos cargos del gobierno.

La Casa Blanca indicó que el propio Donald Trump figuraba probablemente entre los objetivos del sospechoso que abrió fuego.

El agente del Servicio Secreto fue alcanzado, pero su chaleco antibalas detuvo el disparo. Pudo abandonar el hospital unas horas más tarde.

El fiscal general interino, Todd Blanche, indicó que son posibles otros cargos, incluyendo el de intento de asesinato, pero que la investigación continúa.

“Asesino federal amigable”

Cole Allen dejó un manifiesto a miembros de su familia en el que se calificaba como un “asesino federal amigable” y mencionaba su plan de atacar a altos cargos de la administración Trump presentes en el salón de baile del hotel.

Allen había reservado una habitación en el hotel Washington Hilton, donde se llevaría a cabo la cena, y viajó en tren desde California hasta Washington, indicaron las autoridades.

Cole Allen, quien estaba armado con una pistola y varios cuchillos además de una escopeta según las autoridades, también fue trasladado a un hospital local para ser examinado.

El tiroteo del sábado 25 de abril sembró el pánico durante la cena de gala. Los asistentes se refugiaron bajo las mesas y las fuerzas del orden tuvieron que evacuar precipitadamente a los altos cargos. El evento fue cancelado posteriormente.

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Donald Trump expresó su esperanza de que se pueda organizar una nueva cena en un plazo de 30 días.

El inquilino de la Casa Blanca, que debía tomar la palabra más tarde esa noche, fue evacuado de urgencia por su servicio de seguridad tras los disparos.

Según las autoridades, el sospechoso habría disparado con una escopeta a un agente del Servicio Secreto en un punto de control dentro del hotel antes de ser reducido y arrestado.

Un video publicado por Trump muestra al sospechoso corriendo por un pasillo fuera del salón de baile.

Las autoridades estadounidenses declararon que el sospechoso fue reducido justo dentro del perímetro de seguridad y elogiaron su arresto como un éxito de las fuerzas del orden.

No obstante, este incidente ha reavivado las preocupaciones sobre la seguridad de Trump, quien fue blanco de dos intentos de asesinato durante la campaña presidencial de 2024.

FUENTE:FRANCE24