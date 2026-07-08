El estreno del clásico musical de Broadway en el Solís, en imágenes

El musical A Chorus Line, estrenado hace 51 años en el Teatro Shubert de Broadway, Nueva York, y distinguido con nueve premios Tony, se presenta por primera vez en Montevideo con seis funciones en el Teatro Solís. La puesta en escena nacional, con la interpretación de la Banda Sinfónica de Montevideo y 25 artistas sobre el escenario, agotó entradas en sus primeras cuatro funciones.
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Reprise Producciones, conformado por Romina Mattera, Jhoana Duarte, Carolina Díaz y Andrea Arribeltz, impulsa un género en crecimiento en el mercado local con el objetivo de desarrollar musicales de gran escala con derechos oficiales y estándares internacionales. Mariana Lloret, coreógrafa y docente especializada en danza, jazz y teatro musical, se encarga de la dirección coreográfica y de la puesta en escena.
Lo que sigue es un recorrido fotográfico por este clásico musical en su versión montevideana, que seguirá en cartelera tres días más, del viernes 10 al domingo 12 de julio (aunque solo quedan localidades para las úlitmas dos funciones).