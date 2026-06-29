Diego Santilli, nuevo el jefe de Gabinete de Milei tras la polémica salida de Adorni

El presidente de Argentina, Javier Milei, anunció el domingo 24 de junio el nombramiento de su ministro del Interior, Diego Santilli, como nuevo jefe de gabinete, según una publicación en su cuenta X.

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Financial Times El “Tigre” de Colombia busca seguir los pasos de los referentes de la derecha Javier Milei y Nayib Bukele

La reorganización del gabinete se produce en un momento en que la popularidad de Milei está en declive, en medio de acusaciones de corrupción y crecientes fricciones dentro de su equipo.

Tras iniciarse en el Partido Justicialista (peronismo) de la ciudad de Buenos Aires, se incorporó en 2003 a Compromiso para el Cambio, el espacio liderado por Macri que más tarde daría origen al PRO.

Santilli, contador de profesión y miembro del partido de centroderecha PRO, fundado por el expresidente Mauricio Macri, anteriormente se desempeñó como subdirector de la Ciudad de Buenos Aires, diputado, senador y ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.

Embed Asumo el desafío más importante de mi vida con el compromiso de seguir trabajando para que este Gobierno siga haciendo historia.



Creo en los proyectos colectivos, no en los individuales. Por eso voy a trabajar en equipo, junto a un gran Gabinete encabezado por el Presidente… https://t.co/i3mmohafvc — Diego Santilli (@diegosantilli) June 28, 2026

“Voy a darlo todo para que este gobierno siga avanzando en las reformas estructurales que Argentina necesita desde hace décadas”, dijo Santilli también en X.

Adorni, el jefe de gabinete saliente, que presentó su dimisión el sábado, es investigado por presunto enriquecimiento ilícito, entre otros delitos.

Ha recibido críticas por varios viajes personales que ha realizado con su familia, entre ellos unas vacaciones en primera clase a la isla caribeña de Aruba durante el período navideño y un vuelo en jet privado a Uruguay durante la temporada de Carnaval.

Adorni ha declarado que amasó su fortuna antes de entrar en el gobierno y que todos sus viajes personales fueron pagados con fondos privados.

Embed - Argentina: Manuel Adorni renuncia como jefe de gabinete de Javier Milei

La caída de Adorni

Manuel Adorni, jefe de Gabinete del gobierno de Javier Milei y una de las figuras más cercanas al presidente, anunció el sábado 27 de junio su renuncia tras cuatro meses de escándalo por las acusaciones de corrupción en su contra que han derivado en una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito.

“Los interminables ataques mediáticos que he soportado me han llevado a tener que pedirle que esta vez me acompañe para poder cerrar este ciclo en pos de protegerme a mí y a mi familia”, expresó Adorni en una extensa carta dirigida a Milei, publicada en su cuenta de la red social X.

Adorni está envuelto en un creciente escándalo desde marzo pasado, cuando se revelaron una serie de gastos suntuosos y no declarados que derivaron en una investigación que puso su patrimonio bajo la lupa de la Justicia.

“Soy un simple ciudadano que un día quiso colaborar con un proyecto que está poniendo a la Argentina en la cima del mundo, un ciudadano de a pie, con una vida que no es ni más ni menos que la que tuve siempre. Por desgracia, no todos quieren lo que nosotros queremos, señor presidente”, escribió Adorni, quien afirmó que lo han “tratado de delincuente y corrupto sin un solo hecho de corrupción” sobre sus espaldas.

Adorni admitió el pasado 10 de junio que ocultó alrededor de medio millón de dólares en sus declaraciones juradas patrimoniales y dijo que esos fondos correspondían a ahorros mantenidos fuera del registro junto a su esposa, provenientes de su trabajo en el sector privado.

En medio de los intentos de la oposición de citar al Congreso a Adorni para someterle a una interpelación con vistas a una posible moción de censura, Milei relevó a Adorni de sus funciones de portavoz presidencial, que desempeñaba en paralelo a su rol de jefe de Gabinete.

El mismo viernes, más temprano, Adorni quedó en el centro de una nueva polémica después de que trascendieran supuestas compras de equipamiento para videojuegos desde su cuenta personal de Mercado Libre utilizando tarjetas de crédito pertenecientes a dos funcionarios que trabajaban bajo su órbita en la estructura de la Vocería Presidencial.

“Cierro esta etapa. Me retiro tranquilo y sereno, pero por sobre todo, con la consciencia tranquila y firme en mis convicciones”, concluyó Adorni en el escrito.

Con EFE

FUENTE:FRANCE24