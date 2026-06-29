  • Cotizaciones
    lunes 29 de junio de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Diego Santilli, nuevo el jefe de Gabinete de Milei tras la polémica salida de Adorni

    El actual ministro del Interior de Argentina, Diego Santilli, fue elegido como nuevo jefe de Gabinete por el presidente Javier Milei. Santilli llega al cargo en medio del escándalo desatado por su antecesor, Manuel Adorni, investigado por corrupción

    Diego Santilli, Javier Milei y Karina Milei.

    Diego Santilli, Javier Milei y Karina Milei.

    FOTO

    X
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    El presidente de Argentina, Javier Milei, anunció el domingo 24 de junio el nombramiento de su ministro del Interior, Diego Santilli, como nuevo jefe de gabinete, según una publicación en su cuenta X.

    Santilli sustituye a Manuel Adorni, que renunció tras acusaciones de corrupción.

    Leé además

    Karina y Javier Milei, abrazados a Manuel Adorni en un acto político en Buenos Aires.
    Video
    Argentina

    Renuncia la mano derecha de Milei: ¿por qué cayó Adorni en Argentina?
    Abelardo de la Espriella.
    Financial Times

    El “Tigre” de Colombia busca seguir los pasos de los referentes de la derecha Javier Milei y Nayib Bukele

    La reorganización del gabinete se produce en un momento en que la popularidad de Milei está en declive, en medio de acusaciones de corrupción y crecientes fricciones dentro de su equipo.

    Tras iniciarse en el Partido Justicialista (peronismo) de la ciudad de Buenos Aires, se incorporó en 2003 a Compromiso para el Cambio, el espacio liderado por Macri que más tarde daría origen al PRO.

    Santilli, contador de profesión y miembro del partido de centroderecha PRO, fundado por el expresidente Mauricio Macri, anteriormente se desempeñó como subdirector de la Ciudad de Buenos Aires, diputado, senador y ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.

    Embed

    “Voy a darlo todo para que este gobierno siga avanzando en las reformas estructurales que Argentina necesita desde hace décadas”, dijo Santilli también en X.

    Adorni, el jefe de gabinete saliente, que presentó su dimisión el sábado, es investigado por presunto enriquecimiento ilícito, entre otros delitos.

    Ha recibido críticas por varios viajes personales que ha realizado con su familia, entre ellos unas vacaciones en primera clase a la isla caribeña de Aruba durante el período navideño y un vuelo en jet privado a Uruguay durante la temporada de Carnaval.

    Adorni ha declarado que amasó su fortuna antes de entrar en el gobierno y que todos sus viajes personales fueron pagados con fondos privados.

    Embed - Argentina: Manuel Adorni renuncia como jefe de gabinete de Javier Milei

    La caída de Adorni

    Manuel Adorni, jefe de Gabinete del gobierno de Javier Milei y una de las figuras más cercanas al presidente, anunció el sábado 27 de junio su renuncia tras cuatro meses de escándalo por las acusaciones de corrupción en su contra que han derivado en una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito.

    “Los interminables ataques mediáticos que he soportado me han llevado a tener que pedirle que esta vez me acompañe para poder cerrar este ciclo en pos de protegerme a mí y a mi familia”, expresó Adorni en una extensa carta dirigida a Milei, publicada en su cuenta de la red social X.

    Adorni está envuelto en un creciente escándalo desde marzo pasado, cuando se revelaron una serie de gastos suntuosos y no declarados que derivaron en una investigación que puso su patrimonio bajo la lupa de la Justicia.

    “Soy un simple ciudadano que un día quiso colaborar con un proyecto que está poniendo a la Argentina en la cima del mundo, un ciudadano de a pie, con una vida que no es ni más ni menos que la que tuve siempre. Por desgracia, no todos quieren lo que nosotros queremos, señor presidente”, escribió Adorni, quien afirmó que lo han “tratado de delincuente y corrupto sin un solo hecho de corrupción” sobre sus espaldas.

    Adorni admitió el pasado 10 de junio que ocultó alrededor de medio millón de dólares en sus declaraciones juradas patrimoniales y dijo que esos fondos correspondían a ahorros mantenidos fuera del registro junto a su esposa, provenientes de su trabajo en el sector privado.

    En medio de los intentos de la oposición de citar al Congreso a Adorni para someterle a una interpelación con vistas a una posible moción de censura, Milei relevó a Adorni de sus funciones de portavoz presidencial, que desempeñaba en paralelo a su rol de jefe de Gabinete.

    El mismo viernes, más temprano, Adorni quedó en el centro de una nueva polémica después de que trascendieran supuestas compras de equipamiento para videojuegos desde su cuenta personal de Mercado Libre utilizando tarjetas de crédito pertenecientes a dos funcionarios que trabajaban bajo su órbita en la estructura de la Vocería Presidencial.

    “Cierro esta etapa. Me retiro tranquilo y sereno, pero por sobre todo, con la consciencia tranquila y firme en mis convicciones”, concluyó Adorni en el escrito.

    Con EFE

    FUENTE:FRANCE24

    Selección semanal
    Panamá

    Frente a una OEA tensionada por las exigencias de Estados Unidos, Uruguay se enfoca en evitar retrocesos en derechos humanos

    Por Victoria Fernández
    Panamá

    La OEA busca defender su relevancia en una Asamblea General tensionada por las exigencias de Estados Unidos y los problemas de financiamiento

    Por Victoria Fernández
    Infancia

    Inddhh prepara informes con recomendaciones para el sistema de adopciones y la problemática de niños y adolescentes baleados

    Por Macarena Saavedra
    Tratamientos

    Lucía Topolansky propone un GACH para revisar acceso a medicamentos de alto costo

    Te Puede Interesar

    Un hombre abraza a una mujer entre los escombros de un edificio derrumbado tras el terremoto en La Guaira, Venezuela, el 28 de junio de 2026.
    Video

    Venezuela sigue buscando a sus desaparecidos con cada vez menos esperanzas

    Por RFI
    Sede de la Inddhh.

    Inddhh prepara informes con recomendaciones para el sistema de adopciones y la problemática de niños y adolescentes baleados

    Por Macarena Saavedra
    Luiz Inácio Lula da Silva llega a la Casa Blanca para reunirse con Donald Trump.
    Video

    Trump y el repunte de la derecha en Latinoamérica: ¿cómo queda Lula en pleno año electoral?

    Por France 24
    Casco colgado en una oficina pública.

    Solo 10 de 244 organismos públicos cumplen con el decreto de ciberseguridad impulsado tras hackeos al Estado

    Por José Frugoni