  • Cotizaciones
    miércoles 05 de agosto de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Estados Unidos cancela la visa a la embajadora de Brasil; el gobierno de Lula alega injerencia electoral

    Estados Unidos revocó la visa de la embajadora brasileña en Washington, Maria Luiza Viotti. El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva respondió que la decisión deja claro el interés de la Administración Trump de interferir en las elecciones presidenciales de octubre en Brasil. El hecho se suma a una serie de choques entre ambos Gobiernos desde el retorno del republicano a la Casa Blanca

    Lula junto a Maria Luiza Viotti.

    Lula junto a Maria Luiza Viotti.

    FOTO

    @LulaOficial
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    Washington decidió cancelar la visa de la embajadora de Brasil en Estados Unidos (EE.UU.) como medida de reciprocidad luego de que el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva retrasara la aprobación formal a Daniel Pérez, embajador designado por la Administración de Donald Trump para esa nación sudamericana y muy cercano al secretario de Estado, Marco Rubio.

    Un alto funcionario explicó a periodistas, no obstante, que la visa de la embajadora le será restablecida si la situación se resuelve. “La medida consistió en revocar o cancelar la visa de un diplomático de alto rango. Esto no equivale a expulsarlo del país. Significa que se encuentra aquí, pero sin visa, y que esta le sería restituida si se restablece la situación mediante la aprobación de nuestro candidato a embajador”, explicó el funcionario, bajo la condición de anonimato.

    La fuente agregó que las autoridades brasileñas también negaron en marzo visados a una delegación estadounidense que iba a asistir a un foro sobre minerales críticos y también, luego, al subsecretario para Democracia, Derechos Humanos y Trabajo (DRL) y uno de sus adjuntos para una visita que Washington calificó de rutinaria.

    Leé además

    Donald Trump habla durante la ceremonia de firma de una orden ejecutiva en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, el 3 de agosto de 2026.
    Video
    Guerra en Medio Oriente

    Trump amenaza con “golpear muy duramente” a Irán si no respeta un acuerdo de apertura de Ormuz
    Gianni Infantino.
    Financial Times

    El fútbol le otorga a Europa una infrecuente victoria geopolítica

    Según el funcionario, esas restricciones impidieron a diplomáticos del gobierno de Trump llevar a cabo un trabajo habitual y motivaron la respuesta basada en el principio de reciprocidad.

    Pero, el gobierno brasileño aseguró este martes que esos funcionarios tenían previsto visitar el país “para poner en duda la integridad del sistema electoral brasileño, en un intento inaceptable de interferir en el proceso político nacional”.

    Brasil acusa a EE.UU. de injerencia electoral

    En respuesta, el gobierno de Lula subrayó que no se trade de “un hecho aislado”, sino de una escalada de hostilidad, motivada “por razones ideológicas incompatibles con una relación bilateral que siempre se ha caracterizado por el respeto mutuo”.

    “Resulta evidente el interés injustificado por interferir en las próximas elecciones presidenciales”, afirma en un comunicado, que condena la decisión de la Administración del presidente Trump.

    El Gobierno brasileño aseguró que la petición de Estados Unidos sobre el embajador Pérez “aún está en análisis” y aclaró que la Convención de Viena no estipula plazos para dar una respuesta.

    Asimismo, recalcó que según esa Convención, Estados Unidos no podría haber divulgado el nombre del embajador antes de que Brasil diera su beneplácito.

    Momento de tensión Trump - Lula

    La disputa diplomática se produce en un momento de creciente tensión entre Washington y Brasilia en vísperas electorales en la nación suramericana y tras una serie de choques en el ámbito comercial.

    Lula ha cuestionado públicamente las posturas y declaraciones de la Administración de Donald Trump sobre la política interna brasileña y las elecciones presidenciales previstas para octubre.

    Las elecciones puede ser un parteaguas en la relación bilateral, dado que Donald Trump se ha convertido en un actor relevante en la pugna entre el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, quien busca la reelección, y el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro (2019-2023) y candidato opositor.

    Sobre los Bolsonaro, el comunicado de Brasilia de este martes resaltó que siguen vigentes las sanciones impuestas por EE.UU. a autoridades brasileñas, incluyendo a varios jueces del Tribunal Supremo, basadas en la acusación “infundada” de persecución política contra Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de cárcel por golpe de Estado, y recordó que el propio Lula solicitó en persona a Trump, el pasado mayo, el levantamiento de estas sanciones.

    Con Reuters y EFE

    FUENTE:FRANCE24

    Selección semanal
    Finanzas públicas

    Jubilaciones: Citibank respalda reforma de las AFAP y alerta por baja del retiro a los 60 años

    Por Ismael Grau
    Fútbol Uruguayo

    Mundial 2030: la mayor productora de eventos del mundo analiza participar en la reforma del Estadio Centenario

    Por Juan Francisco Pittaluga
    DESTACADOS

    Seis películas uruguayas se presentarán ante la industria internacional en Suiza

    Por Redacción Búsqueda
    Inversiones ganaderas

    DGI recurrirá decisión judicial que desestimó su reclamo de cobro por rentas de Conexión Ganadera

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    José Antonio Kast y Yamandú Orsi en la residencia de Suárez y Reyes, durante la visita del mandatario chileno a Uruguay. 

    Uruguay se suma a un acuerdo regional contra el crimen organizado impulsado por Kast y Milei

    Por Juan Francisco Pittaluga
    El papa León XIV saluda al llegar en avión durante una visita oficial.
    Video

    El Vaticano confirmó que el papa León XIV visitará Montevideo, Paysandú y Florida

    Por  RFI  y Redacción Búsqueda
    El rey Mohammed VI de Marruecos (derecha) recibe al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en el Palacio Real de Rabat, el 21 de febrero de 2024.
    Video

    El rey que le ganó la partida a Pedro Sánchez

    Por  Barney Jopson  y Malaika Kanaaneh Tapper
    Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones en Montevideo.

    Starlink busca ampliar su negocio en Uruguay y mantuvo una reunión con autoridades del sector

    Por Redacción Búsqueda