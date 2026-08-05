Uruguay se suma a un acuerdo regional contra el crimen organizado impulsado por Kast y Milei

Uruguay se convirtió oficialmente en miembro del Compromiso Regional de Santiago contra la Delincuencia Organizada Transnacional, una iniciativa regional apalancada por Chile y Argentina e integrada en su mayoría por gobiernos de centro derecha. El anuncio se formalizó el 17 de julio, cuando los países ya participantes dieron la bienvenida al gobierno uruguayo como nuevo socio del mecanismo.

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El ingreso uruguayo al proyecto se gestó previo a la visita oficial que el presidente chileno José Antonio Kast realizó a Montevideo a comienzos de julio. Durante ese viaje, Kast y Yamandú Orsi reafirmaron los lazos diplomáticos entre ambos países, con un enfoque puesto tanto en la agenda económica como en la seguridad pública.

El Compromiso Regional de Santiago tuvo su punto de partida en abril, cuando Kast realizó su primer viaje oficial a Argentina para reunirse con Javier Milei. En ese encuentro, ambos líderes abordaron la necesidad de profundizar la cooperación bilateral en seguridad a través del intercambio de información y buenas prácticas, y avanzar en el desarrollo de capacidades conjuntas para enfrentar el crimen organizado transnacional y los delitos conexos. La reunión derivó en la firma formal del acuerdo, un mes después, en Santiago de Chile.

El documento fue suscrito el 28 de mayo por los ministros de Relaciones Exteriores y los ministros a cargo de la Seguridad de Argentina, Chile, Bolivia, Ecuador y Perú. El acuerdo advierte que las organizaciones delictivas actúan sin respetar fronteras, aprovechando las diferencias normativas e institucionales entre países y el uso creciente de tecnología, plataformas virtuales, sistemas financieros y redes logísticas. También dejó abierta la incorporación de otros Estados, una cláusula que habilitó primero el ingreso de Paraguay y luego el de Uruguay.

Esta semana el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Francisco Pérez Mackenna, invitó a Brasil a incorporarse al proyecto, durante una visita oficial a Brasilia.

El presidente Kast defendió el acuerdo durante la Cumbre de Presidentes del Mercosur, celebrada el martes 30 de junio en Paraguay, e invitó a los países del bloque a sumarse a la iniciativa. “Impulsaremos una mayor integración del sistema de intercambio de información y de seguridad del Mercosur y promoveremos nuevos mecanismos de cooperación entre fuerzas de seguridad, especialmente en zonas de frontera”, dijo Orsi en la cumbre, al asumir la presidencia rotativa del Mercosur.

Fuentes policiales consultadas por Búsqueda señalaron que la intención del gobierno es participar en la mayoría de las iniciativas de seguridad que le sean propuestas formalmente a Uruguay. En marzo, Uruguay quedó fuera del denominado Escudo de las Américas, una iniciativa impulsada por Estados Unidos para fortalecer la lucha contra el crimen organizado en Latinoamérica, a la cual Uruguay no fue invitado. La situación generó duros cuestionamientos a Orsi desde la oposición.

De acuerdo a las fuentes, en un escenario de baja aprobación del presidente, con la estrategia de seguridad del oficialismo bajo continua crítica, el Poder Ejecutivo procura evitar nuevos episodios de controversia. Además, en el Ministerio del Interior entienden que problemas centrales de la seguridad pública del país, como los homicidios y el narcotráfico en los barrios, deben abordarse con mayor inteligencia y con el máximo intercambio posible de información y cooperación, en la medida en que estos fenómenos tienen cada vez más un componente global que excede las fronteras nacionales.

Los cancilleres durante la ceremonia de firma del acuerdo, en mayo en Santiago de Chile. Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile

Ese componente internacional se refleja en la expansión regional de organizaciones criminales que operan en varios países a la vez. El Tren de Aragua, la organización de origen venezolano, es uno de los ejemplos más visibles: su presencia ha sido detectada en países como Argentina y Chile, donde su expansión generó preocupación entre las autoridades por el impacto sobre la seguridad pública. La expansión del Tren de Aragua fue discutida entre autoridades argentinas y chilenas y fue una de las razones para firmar un acuerdo regional en seguridad pública.

Inteligencia financiera para combatir el crimen organizado

Según las fuentes policiales consultadas, acuerdos como el Compromiso Regional de Santiago funcionan generalmente como declaraciones de intención y marcos generales de cooperación. La efectividad posterior depende de la articulación concreta entre los organismos involucrados, especialmente de la buena sintonía tanto entre las autoridades políticas a cargo como entre los enlaces policiales.

A diferencia de otros acuerdos multilaterales en seguridad de los que Uruguay ya forma parte, el Compromiso Regional de Santiago prevé la creación de un grupo de trabajo con el mandato de elaborar un plan de acción conjunto que traduzca los objetivos políticos “en medidas operativas concretas, medibles y verificables, que orienten la acción de las entidades técnicas y operativas competentes”.

Este grupo tendrá un liderazgo rotatorio entre los Estados participantes, tendrá una reunión de evaluación este mes y otra en noviembre, y fue encomendado a elaborar propuestas en materia de inteligencia financiera y tributaria, trazabilidad y control migratorio y control fronterizo. Uno de los planteos ya elevados es crear un sistema regional de intercambio de información en tiempo real entre policías, fiscalías y servicios de inteligencia para detectar redes criminales que operan en más de un país.