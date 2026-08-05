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    El Vaticano confirmó que el papa León XIV visitará Montevideo, Paysandú y Florida

    El pontífice llegará a Uruguay del 6 al 8 de noviembre como parte de su primera gira por América Latina. También visitará Argentina y Perú

    El papa León XIV saluda al llegar en avión durante una visita oficial.

    El papa León XIV saluda al llegar en avión durante una visita oficial.

    FOTO

    EFE
    Búsqueda | RFI
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por RFI y Redacción Búsqueda

    El papa León XIV visitará Uruguay del 6 al 8 de noviembre como parte de una gira por América Latina que también incluirá Argentina y Perú.

    El viaje fue confirmado este miércoles por el Vaticano, que informó que la recorrida se realizará por invitación de los jefes de Estado y de las autoridades eclesiásticas de los tres países.

    La visita de León XIV será la primera de un papa a Uruguay desde 1988, cuando Juan Pablo II regresó al país tras su primera visita, realizada en 1987.

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    Según informó Vatican News, durante su estadía en Uruguay el pontífice visitará Montevideo, Paysandú y Florida. Luego viajará a Argentina, donde permanecerá del 8 al 11 de noviembre, y finalizará la gira en Perú, entre el 11 y el 17 de noviembre.

    En Perú, León XIV volverá a un país con el que mantiene un vínculo personal. Vivió allí durante unos 20 años como misionero y fue obispo de Chiclayo, ciudad que volverá a visitar durante el viaje.

    También tiene previstas actividades en Lima, Cuzco y Pucallpa.

    Los viajes de León XIV

    Desde que fue elegido papa en mayo de 2025, León XIV viajó a África, Líbano, Turquía, España y Francia en unos periplos en los que defendió a los migrantes, lo que le ha costado una crisis muy mediática con el presidente estadounidense Donald Trump.

    En España, el pontífice no eludió tocar uno de los temas más dolorosos de la iglesia: los abusos sexuales, que calificó de “llaga todavía abierta”.

    Desde hace meses se especulaba con un viaje del papa León XVI a la región. El mismo pontífice dijo en diciembre que le gustaría “mucho visitar América Latina: Argentina, Uruguay, que esperan la visita del papa”.

    “Creo que Perú también me recibiría con agrado”, bromeó en declaraciones a la prensa sobre el país donde pasó más de 20 años como misionero.

    FUENTE:RFI

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