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    El jefe del gobierno alemán llega a Ucrania en una visita no anunciada

    El jefe del gobierno alemán, Friedrich Merz, llegó el domingo a la capital ucraniana, Kiev, en una visita no anunciada

    El canciller Friedrich Merz y Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, se encuentran frente al edificio destruido de la Academia Nacional de Ciencias. A finales de setiembre, un ataque ruso impactó contra el edificio de la Academia Nacional de Ciencias en Kiev.&nbsp;

    El canciller Friedrich Merz y Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, se encuentran frente al edificio destruido de la Academia Nacional de Ciencias. A finales de setiembre, un ataque ruso impactó contra el edificio de la Academia Nacional de Ciencias en Kiev. 

    FOTO

    Kay Nietfeld/AFP
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    Merz, cuyo país es uno de los principales aliados de Ucrania en la guerra contra Rusia, estuvo acompañado por la ministra de Economía, Katherina Reiche, dijeron las fuentes en Berlín.

    Su visita a Kiev se produjo un día después de que Rusia llamara a extranjeros y diplomáticos a abandonar la ciudad, al advertir de nuevos bombardeos aéreos "masivos".

    El Ministerio de Relaciones Exteriores ruso indicó en un comunicado que "la responsabilidad de las posibles consecuencias negativas recaerá por completo en quienes ignoren esta advertencia".

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    Rusia hizo un llamado similar en mayo, pero las cancillerías occidentales no retiraron a su personal y los gobernantes extranjeros continuaron visitando Kiev.

    La capital ucraniana ha enfrentado fuertes bombardeos, y el gobierno ha llamado a la comunidad internacional a suministrarle municiones adicionales de defensa aérea para contrarrestar los ataques rusos con drones y misiles.

    Moscú atacó en los últimos días varios puentes sobre el río Dniéper, así como infraestructuras energéticas. El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, advirtió el viernes que la situación de la ciudad es "muy dramática".

    FUENTE:RFI

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