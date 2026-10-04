El jefe del gobierno alemán llega a Ucrania en una visita no anunciada

Merz, cuyo país es uno de los principales aliados de Ucrania en la guerra contra Rusia, estuvo acompañado por la ministra de Economía, Katherina Reiche, dijeron las fuentes en Berlín.
El jefe del gobierno alemán, Friedrich Merz, llegó el domingo a la capital ucraniana, Kiev, en una visita no anunciada
Merz, cuyo país es uno de los principales aliados de Ucrania en la guerra contra Rusia, estuvo acompañado por la ministra de Economía, Katherina Reiche, dijeron las fuentes en Berlín.
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Su visita a Kiev se produjo un día después de que Rusia llamara a extranjeros y diplomáticos a abandonar la ciudad, al advertir de nuevos bombardeos aéreos "masivos".
El Ministerio de Relaciones Exteriores ruso indicó en un comunicado que "la responsabilidad de las posibles consecuencias negativas recaerá por completo en quienes ignoren esta advertencia".
Rusia hizo un llamado similar en mayo, pero las cancillerías occidentales no retiraron a su personal y los gobernantes extranjeros continuaron visitando Kiev.
La capital ucraniana ha enfrentado fuertes bombardeos, y el gobierno ha llamado a la comunidad internacional a suministrarle municiones adicionales de defensa aérea para contrarrestar los ataques rusos con drones y misiles.
Moscú atacó en los últimos días varios puentes sobre el río Dniéper, así como infraestructuras energéticas. El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, advirtió el viernes que la situación de la ciudad es "muy dramática".
FUENTE:RFI