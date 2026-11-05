El Ministerio de Salud inicia un proceso de discusión de un año para mejorar con “acciones concretas” la reforma de 2007

“Hasta que todo sea como lo soñamos”, dice el grafiti. Una foto de ese anhelo debajo de un vidrio sobre el escritorio forma parte de la colección de imágenes y mensajes que cada día mira Cristina Lustemberg para recordar por qué es ministra de Salud Pública, y para qué.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

El período que comienza este jueves 5 puede ser una instancia determinante para la jerarca en particular y el gobierno en general, ya que 20 años después de la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) se planea hacer una profunda revisión de su diseño y su funcionamiento, y procesar cambios para mejorarlo.

Lustemberg mira con detenimiento la invitación a la convocatoria. Se lee: “20 años de un sistema que es de todo el país” y “lo que viene lo construimos en conjunto”. Lo que más le preocupa es que diga la palabra diálogo. No quiere que se instale la idea de que será un proceso de trabajo en el que se hable mucho y se haga poco. Quiere acciones concretas, dice.

Salud Director del Español ejerce también como interventor del Casmu hace tres meses; funcionarios del hospital afirman que es un “barco a la deriva”

“Un año para reconocer lo construido, escuchar a quienes sostienen el sistema cada día y acordar, entre todas las partes, las transformaciones que la salud del país necesita”, anuncia la invitación.

Aportes y propuestas

En el gobierno entienden que el SNIS fue el mejor sistema que se podía concebir en aquel momento. La admiración que despierta en el exterior y el hecho de que se haya convertido en una política de Estado lo confirman. Sin embargo, 20 años después hay “errores” que se hacen más visibles y grietas que permiten que aflore la inequidad. Además, la salud de hoy es diferente a la de dos décadas atrás.

En un documento borrador al que accedió Búsqueda, y que se presentará en la tarde de hoy, jueves 5, se detalla el cronograma del proceso que se propone el Ministerio de Salud Pública (MSP) para discutir sobre cinco ejes: gobernanza; capacidades sanitarias (infraestructura, tecnología y personal); participación de usuarios; financiamiento, sostenibilidad e incentivos del SNIS; y configuración y equilibrio de la red sanitaria nacional.

Las actividades centrales serán el lanzamiento de esta tarde, unas jornadas de presentación y debate entre el 30 de marzo y el 1 de abril, y un encuentro nacional con el que se cerrará el proceso en octubre de 2027.

Entre abril y octubre se conformarán cinco mesas de trabajo, una por cada eje definido, para discutir los documentos, integrar aportes, y formular propuestas y hojas de ruta.

Una tercera modalidad serán las actividades descentralizadas, una en cada región del país.

Habrá actividades internacionales: una instancia con los ministros de Salud del Mercosur (en el marco de la presidencia pro tempore de Uruguay), el 20 de noviembre, y un encuentro regional de las redes de la Organización Panamericana de la Salud. Se convocará también a organismos multilaterales para invitarlos a sumarse al proceso.

A su vez, entre el 15 de noviembre de este año y el 15 de febrero próximo se recibirán “estudios, evaluaciones, experiencias y propuestas” para los cinco ejes por parte de la academia, los prestadores, los trabajadores, los usuarios, las sociedades científicas y otros actores. El documento indica que “un tribunal o comité evaluador analizará pertinencia, calidad, aportes y viabilidad, y seleccionará presentaciones para las jornadas”.

Los parlamentarios uruguayos serán invitados a “formular y presentar propuestas que contribuyan al proceso de trabajo” en diciembre de este año.

Por último, en febrero se organizará una instancia abierta para evacuar dudas de quienes tengan interés en presentar trabajos en las jornadas de marzo de 2027, bajo una modalidad a definir.

Fachada del Ministerio de Salud Pública. Mauricio Zina / AdhocFotos

Acciones concretas

En paralelo a todas estas instancias de escucha, el ministerio elaborará cinco documentos técnicos sobre cada uno de los ejes definidos. Se espera que estén prontos a mediados de febrero y que sirvan como “base inicial para la deliberación”. La coordinación de estos trabajos estará a cargo de la Dirección General del SNIS, cuya titular es Gabriela Pradere.

Los documentos deberán delimitar problemas y resultados esperados, incluir una propuesta de actores para integrar la mesa de trabajo, señalar “hitos, responsables y plazos”, un diagnóstico y dos tipos de propuestas: de corto plazo (con “medidas concretas ejecutables o aprobables durante 2027 o 2028”) y de largo plazo (“transformaciones estructurales y condiciones de implementación”), de acuerdo con el cronograma.

Lustemberg aspira a contar con los cinco documentos en marzo y, a partir de ahí, dar pie a las mesas de trabajo. En cada una de estas últimas habrá “un responsable político-institucional, un referente técnico, apoyo de secretaría y participación de actores pertinentes”. Además, “las reuniones se orientarán a productos y acuerdos verificables”.

El proceso de trabajo de las mesas también está pautado por etapas, con entrega de informes intermedios y una fase final de validación. En octubre de 2027, durante el Encuentro Nacional SNIS 20+, se presentarán los informes finales y las hojas de ruta para avanzar en los cambios acordados.

En diálogo con Búsqueda, Pradere destacó que este proceso, a diferencia de las instancias realizadas a los 10 y a los 15 años de la reforma, busca llegar a acciones concretas y no ahondar en la virtudes ya conocidas del SNIS.

“Esto no es un diálogo como el de seguridad social. Creemos que ya hay suficientes diagnósticos. La idea es que juntemos a los distintos actores y veamos qué cosas se pueden mejorar”, sostuvo.

Pradere decartó que se culmine con “una nueva 18.211”, en referencia a la ley madre del sistema. De hecho, se proponen revisarla para identificar aspectos de la norma que, 20 años después, no hayan sido reglamentados. Un ejemplo es la participación social, cuyo mecanismo de elección nunca se definió.

No está claro de antemano que del proceso resulte un producto determinado. “Puede haber leyes, decretos, instrumentos, modificaciones de los sistemas de información, publicaciones. Puede ser variado”, comentó la jerarca. También podría ocurrir que surgieran aportes para distintos proyectos de ley que ya están en el Parlamento y que se proponen modificar aspectos del SNIS.

Para las autoridades del MSP hay un tema que es prioritario: disminuir las barreras para un “acceso real” desde el punto de vista económico, temporal y geográfico, y buscar mecanismos que garanticen la actualización de las prestaciones. “Es uno de los problemas que tiene nuestro sistema”, concluyó Pradere.