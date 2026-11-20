Con una aprobación del 80%, el presidente salvadoreño Nayib Bukele tiene casi asegurado un nuevo período de seis años gracias a su implacable política de seguridad y a una cuestionada reforma que instauró la reelección indefinida. Sus notas más bajas están en la economía dolarizada, con una canasta básica que consume casi el 66% del salario mínimo (408 dólares).

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“Vamos a hacer historia otra vez (...). El Salvador no va a volver al pasado”, proclamó el mandatario ante unos 3.000 seguidores, tras registrar su aspiración en el Tribunal Supremo Electoral. “Ahora sí hay democracia y todos pueden participar”, añadió Bukele, tildado por sus adversarios de “autócrata” al concentrar prácticamente todos los poderes públicos.

Bukele formalizó su candidatura en momentos en que mantiene un despliegue de más de 2.000 soldados en Haití, azotado por poderosas pandillas que secuestraron a cuatro aerotécnicos salvadoreños el pasado 18 de octubre.

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El contingente salvadoreño ha lanzado ataques contra jefes pandilleros y ha realizado un acuerdo con Haití que podría ampliar su presencia en el país. “Han estado dándoles una lección a las pandillas de Haití como se las dimos a las pandillas de acá”, afirmó el mandatario.

Bukele quiere “consolidar su imagen de héroe contra el crimen organizado, diciendo que no solo derrotó a las pandillas salvadoreñas, sino que está ayudando a otro país con una crisis de seguridad que parece irresoluble”, explica Diego Da Rin, especialista en Haití de Crisis Group.

Denuncias por su guerra contra las pandillas

De 45 años, el presidente forjó su popularidad en la guerra contra las pandillas que redujo drásticamente la criminalidad en El Salvador, que llegó a ser el país más violento del mundo sin un conflicto bélico. “Muchos países quisieran tener lo que nosotros tenemos”, presumió Bukele sobre su modelo.

Sin embargo, la estrategia de seguridad, basada en un régimen de excepción que suspendió varios derechos, derivó en abusos que constituyen crímenes contra la humanidad, según un grupo de expertos de la ONU. Bajo el régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022, el gobierno de Bukele ha detenido a más de 93.000 personas. El 90% continúa sin juicio. Organizaciones de derechos humanos denuncian capturas arbitrarias, torturas y más de 500 muertes bajo custodia estatal.

Bukele, que se describe como “dictador cool”, es señalado además de haber mantenido tratos en el pasado con pandilleros, lo que él niega. También lo acusan de mantener casi 90 presos políticos.

Camino libre para un tercer mandato

El presidente se medirá a una débil oposición representada por el médico izquierdista Rafael Aguirre y la exdiputada derechista Mayteé Iraheta, de los exgobernantes Frente Farabundo para la Liberación Nacional (FMLN) y Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).

El camino para un tercer mandato quedó despejado en julio de 2025, cuando el Congreso, controlado por el partido oficialista Nuevas Ideas, aprobó una reforma constitucional que eliminó el límite de dos períodos consecutivos. Ya en 2024, su reelección fue cuestionada porque, pese a estar prohibida constitucionalmente, fue permitida por un fallo de jueces afines.

Además de la reelección indefinida, la reforma amplió el período presidencial de cinco a seis años y eliminó la segunda vuelta electoral. El período de Bukele concluirá en 2027, pues fue acortado dos años para sincronizar las elecciones presidenciales con las locales.

Con AFP

FUENTE:RFI