Se retrajo la actividad de comercios y servicios en enero-marzo; solo crecieron cuatro de 15 giros

Los comerciantes estaban viendo una desaceleración en las ventas desde fines del 2024, pero la disminución de la facturación en el primer trimestre de este año confirma el inicio de una “fase de caída”, señaló la Cámara de Comercio y Servicios (CCSU) en base a una encuesta difundida este martes 26.
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El sector de servicios fue el que tuvo la caída más pronunciada en enero-marzo pasado, de 6,8%; a su vez, la retracción del comercio en su conjunto fue de 0,4%. Solo cuatro de los 15 rubros que releva la encuesta tuvo aumento en sus ventas reales, siempre en relación a igual lapso del año anterior.
La CCSU destacó la caída y “pasaje a terreno negativo” de los rubros hoteles (4,3%) y supermercados (0,3%), y la “agudización de la tendencia negativa en electrodomésticos (8,4%), restaurantes y confiterías (7,8%) y publicidad (10,5%).
En contrapartida, en enero-marzo se incrementó la facturación de las empresas de informática (6,3%), de vehículos, repuestos y combustibles (5,1%), artículos de construcción, ferreterías y pinturerías (2,9%) e indumentaria (0,8%).
Las empresas del interior del país registraron peor desempeño que las de Montevideo.
Perspectivas y franquicias
En el primer trimestre también hubo una desmejora en las expectativas empresariales, señala el informe de la gremial: la proporción de firmas que augura menores ventas para abril-junio se incrementó de 24% a 38%. También se deterioraron las perspectivas relacionadas con la rentabilidad de sus negocios.