Se retrajo la actividad de comercios y servicios en enero-marzo; solo crecieron cuatro de 15 giros

La caída real de las ventas fue de 1,1%, en promedio, en relación a un año atrás, según la encuesta realizada por la gremial de estos sectores

Los comerciantes estaban viendo una desaceleración en las ventas desde fines del 2024, pero la disminución de la facturación en el primer trimestre de este año confirma el inicio de una “fase de caída”, señaló la Cámara de Comercio y Servicios (CCSU) en base a una encuesta difundida este martes 26.

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La baja, de 1,1% en términos reales en comparación con enero-marzo de 2025, es la primera variación interanual negativa desde el cuarto trimestre de 2023.

El sector de servicios fue el que tuvo la caída más pronunciada en enero-marzo pasado, de 6,8%; a su vez, la retracción del comercio en su conjunto fue de 0,4%. Solo cuatro de los 15 rubros que releva la encuesta tuvo aumento en sus ventas reales, siempre en relación a igual lapso del año anterior.

La CCSU destacó la caída y “pasaje a terreno negativo” de los rubros hoteles (4,3%) y supermercados (0,3%), y la “agudización de la tendencia negativa en electrodomésticos (8,4%), restaurantes y confiterías (7,8%) y publicidad (10,5%).

En contrapartida, en enero-marzo se incrementó la facturación de las empresas de informática (6,3%), de vehículos, repuestos y combustibles (5,1%), artículos de construcción, ferreterías y pinturerías (2,9%) e indumentaria (0,8%).