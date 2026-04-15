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    En caso de guerra, Estados Unidos podría encontrarse en una situación desfavorable frente a China, según un informe

    ¿Y si, tras años de conflictos comerciales y desacuerdos ideológicos, Estados Unidos y China se declararan la guerra? No es algo imposible, sobre todo en un escenario que implicara a Taiwán, por ejemplo. Sin embargo, según un informe de un grupo de expertos estadounidense, es posible que Washington no tenga ventaja sobre Pekín

    Donald Trump y el presidente chino Xi Jinping durante su encuentro en Beijing en 2017.

    Donald Trump y el presidente chino Xi Jinping durante su encuentro en Beijing en 2017.

    FOTO

    AFP
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    Se trata de una simulación militar, realizada por el Instituto Mitchell de Estudios Aeroespaciales, que pone en duda la capacidad de Estados Unidos (EE.UU.) para defender a Taiwán en la próxima década. Se han probado varios escenarios de conflicto y, según el estudio, las fuerzas aéreas estadounidenses carecen del volumen, la resiliencia y la capacidad de ataque necesarios para repeler una ofensiva china, al tiempo que cumplen con sus otras misiones.

    El Instituto Mitchell concluye que, si continúa por la vía de la modernización actual, la Fuerza Aérea de EE.UU. no estaría en condiciones de impedir de manera certera una invasión china de Taiwán de aquí a 2035.

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    Esta posibilidad no sorprende del todo a Mathieu Duchâtel, director del programa de Asia del Instituto Montaigne (Francia): “Existe preocupación por el nivel de preparación estadounidense, y los think tanks estadounidenses, sobre todo los relacionados con la defensa, están asumiendo la responsabilidad de insistir en que hay que impulsar una postura lo más creíble posible”.

    Embed - China presenta un nuevo portaaviones de alta tecnología: ¿cuál es el contraste con EE. UU.?

    “Tendencias a corto plazo preocupantes para China”

    Pero, continúa el investigador, los recientes acontecimientos de 2026 en Venezuela e Irán —países que cuentan con defensas aéreas suministradas por China y Rusia— han demostrado, no obstante, la superioridad de EE.UU..

    “¿Son suficientes los avances de China en materia de defensa antiaérea para obstaculizar realmente las operaciones aéreas estadounidenses en el estrecho? Creo que las tendencias a corto plazo son bastante preocupantes para China”, precisa Mathieu Duchâtel.

    Queda por ver, de aquí a 2035, cuáles serán las tendencias en materia de inversiones, gastos militares y avances tanto por parte de China como de EE.UU..

    FUENTE:RFI

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