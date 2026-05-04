“En estado crítico”: Rudy Giuliani, el mediático exalcalde de Nueva York, es hospitalizado

Este 3 de mayo, el exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani fue hospitalizado en Florida en condición crítica, pero estable, tal y como confirmó su equipo.

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"El alcalde Rudy Giuliani se encuentra actualmente en el hospital, donde permanece en estado crítico pero estable", informó en un comunicado el portavoz del exalcalde, Ted Goodman.

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"El alcalde Giuliani es un luchador que ha enfrentado cada desafío de su vida con una fortaleza inquebrantable, y está luchando con ese mismo nivel de fortaleza en este preciso momento. Les pedimos que se unan a nosotros en oración por el 'alcalde de Estados Unidos'", agregó el mensaje.

En los últimos meses, el político ha estado involucrado en múltiples batallas legales, como una declaración de bancarrota y la pérdida de la licencia para ejercer como abogado.

Además, Giuliani fue hospitalizado el pasado septiembre, tras un accidente de tráfico que le provocó una fractura de vértebra, que ha limitado aún más su aparición en eventos públicos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó en su plataforma Truth Social sobre la hospitalización del correligionario, que en su juventud fue demócrata pero se escoró en 1980 hacia el lado republicano, antes de regir en Nueva York.

En su mensaje, Trump criticó que "los lunáticos de la izquierda radical" lo trataran "tan mal" y volvió a insistir en el fraude electoral en las elecciones de 2020 que perdió contra Joe Biden.

Giuliani ejerció como abogado de Trump, tras desempeñarse como alcalde, y fue una de las figuras clave detrás de las acusaciones de fraude electoral en 2020.

Con EFE

FUENTE:FRANCE24