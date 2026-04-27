  • Cotizaciones
    lunes 27 de abril de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    El “hombre de la ensalada” y las selfies: reacciones sorprendentes de los invitados a la gala de prensa en Washington

    Cuando se oyeron disparos durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca, la mayoría se escondió bajo las mesas. En medio del caos, un invitado siguió comiendo su ensalada de burrata. La escena se viralizó en redes

    La embajadora de Ucrania en Estados Unidos, Olga Stefanishyna, en el hotel Washington Hilton durante el tiroteo.

    La embajadora de Ucrania en Estados Unidos, Olga Stefanishyna, en el hotel Washington Hilton durante el tiroteo.

    FOTO

    Facebook
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    Inicialmente confundidos y pensando que se trataba de platos derramados, la mayoría de los invitados a la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca terminaron tirándose al suelo, refugiándose bajo las mesas.

    Leé además

    Cole Tomas Allen al ser detenido.
    Estados Unidos

    ¿Quién es Cole Allen?: el profesor señalado como autor del tiroteo en una cena de periodistas con Trump

    Por France 24
    Donald Trump gesticula mientras habla durante una rueda de prensa en la Sala de Prensa Brady de la Casa Blanca en Washington, D.C., poco después del tiroteo ocurrido en la cena de corresponsales de la Casa Blanca el 25 de abril de 2026.
    Estados Unidos

    Intento de ataque en Washington: investigan si el sospechoso actuó solo y el posible objetivo en Trump

    Por France 24
    Tiroteo-Cena-Corresponsales-Casa-Blanca-2
    Personas reaccionan tras escuchar aparentes disparos durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA) este sábado, en Washigton (Estados Unidos).

    Personas reaccionan tras escuchar aparentes disparos durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA) este sábado, en Washigton (Estados Unidos).

    Segundos después, aparecieron agentes uniformados y agentes del Servicio Secreto, evacuando a Donald Trump , a su esposa, JD Vance, y a otros altos funcionarios de la administración.

    Como suele ocurrir con los periodistas, muchos sacaron sus teléfonos para grabar el caos que se vivía a su alrededor. Así fue como uno de ellos captó la sorprendente reacción de Michael Glantz, agente de talentos de CAA (Creative Artists Agency), una de las agencias de talentos más grandes del mundo.

    Embed - Donald Trump, evacuado tras disparos en una cena de corresponsales de la Casa Blanca

    “Soy neoyorquino”

    Mientras todos los demás buscaban refugio, él permaneció sentado en su sitio, imperturbable, disfrutando de su aperitivo.

    Las inusuales imágenes de su sorprendente calma olímpica, captadas por CNN, se viralizaron rápidamente en las redes sociales, lo que le valió el apodo de “el hombre de la ensalada”.

    Embed

    Cuando The New York Times lo interrogó el domingo , ofreció una explicación muy sencilla de su falta de reacción: “Soy neoyorquino. Vivimos con sirenas y bullicio todo el tiempo”, explicó el hombre que representa a figuras prominentes del mundo de los medios, incluido el presentador de CNN Wolf Blitzer. “No tenía miedo. Había cientos de agentes del Servicio Secreto saltando sobre mesas y sillas. Quería observar”.

    Curiosidad, sí, pero eso no es todo. “Tengo un problema de espalda. No podía simplemente tirarme al suelo. Habrían tenido que traer gente para ayudarme a levantarme”, continuó. “Además, soy muy meticuloso con la higiene. No había manera de que me pusiera mi esmoquin nuevo en el suelo mugriento del Hilton. Era imposible”.

    Selfie con champán

    Su reacción no fue la única que generó comentarios en las redes sociales. Horas después del tiroteo, se publicaron en X fotos de periodistas e influencers tomándose selfies con botellas de champán o vino que habían arrebatado durante el incidente. “Lo más destacable del tiroteo son todos los periodistas e influencers que consiguieron botellas de vino y champán. ¡Bien por ellos!”, comentaron varios usuarios de internet.

    Embed

    Aproximadamente una hora después, alrededor de las 9:30 p. m., los periodistas fueron finalmente escoltados fuera del recinto, sin haber tenido la oportunidad de terminar su cena. Se dirigían a la Casa Blanca, donde Trump debía pronunciar un discurso y responder a los acontecimientos.

    Pero quienes disfrutan de la burrata y el champán pueden estar tranquilos. El domingo por la noche, durante una entrevista en el programa 60 Minutes de la CBS, Trump expresó su intención de reprogramar la cena interrumpida en un plazo de 30 días, con medidas de seguridad adicionales. “Lo haremos de nuevo”, afirmó, “y habrá aún más seguridad”.

    FUENTE:FRANCE24

    Selección semanal
    Universidad de la República

    Académicos de Udelar respaldan proyecto de ley sobre “derecho a la ciudad” y alertan por desafíos urbanos

    Por Lucía Cuberos
    Empresas públicas

    Ancap: director opositor dice que plan para el pórtland “no es la gran solución”, pero reduce el “daño”

    Por Redacción Búsqueda
    Tecnología

    Inmujeres sin diagnóstico sobre cómo la IA puede afectar el trabajo de las mujeres

    Por Redacción Búsqueda
    Tecnología

    Un soldado, apuestas y datos secretos: cuando los mercados de predicción se descontrolan

    Por France 24

    Te Puede Interesar

    Gabriel Oddone.

    Ministro Oddone se reunió con Nvidia en EE.UU. y abrió contactos por tecnología, capacitación y Antel

    Por Redacción Búsqueda
    Rambla del Parque Rodó. 

    Cochecitos y bastones

    Por Ismael Grau
    Se te fue el monopatín

    Se te fue el monopatín

    Por Paula Scorza
    Cole Tomas Allen al ser detenido.
    Video

    ¿Quién es Cole Allen?: el profesor señalado como autor del tiroteo en una cena de periodistas con Trump

    Por France 24