El “hombre de la ensalada” y las selfies: reacciones sorprendentes de los invitados a la gala de prensa en Washington

El aperitivo, una ensalada de guisantes y burrata, acababa de servirse en el amplio salón de baile del hotel Hilton de Washington, un hotel de lujo en la capital del país, cuando comenzaron a oírse disparos fuera del salón de recepciones el sábado 25 de abril.

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Inicialmente confundidos y pensando que se trataba de platos derramados, la mayoría de los invitados a la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca terminaron tirándose al suelo, refugiándose bajo las mesas.

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Personas reaccionan tras escuchar aparentes disparos durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA) este sábado, en Washigton (Estados Unidos).

Segundos después, aparecieron agentes uniformados y agentes del Servicio Secreto, evacuando a Donald Trump , a su esposa, JD Vance, y a otros altos funcionarios de la administración.

Como suele ocurrir con los periodistas, muchos sacaron sus teléfonos para grabar el caos que se vivía a su alrededor. Así fue como uno de ellos captó la sorprendente reacción de Michael Glantz, agente de talentos de CAA (Creative Artists Agency), una de las agencias de talentos más grandes del mundo.

Embed - Donald Trump, evacuado tras disparos en una cena de corresponsales de la Casa Blanca

“Soy neoyorquino”

Mientras todos los demás buscaban refugio, él permaneció sentado en su sitio, imperturbable, disfrutando de su aperitivo.

Las inusuales imágenes de su sorprendente calma olímpica, captadas por CNN, se viralizaron rápidamente en las redes sociales, lo que le valió el apodo de “el hombre de la ensalada”.

Embed My man pic.twitter.com/NKAoHKXciR — Chris Stephens (@ChrisStephensMD) April 26, 2026

Cuando The New York Times lo interrogó el domingo , ofreció una explicación muy sencilla de su falta de reacción: “Soy neoyorquino. Vivimos con sirenas y bullicio todo el tiempo”, explicó el hombre que representa a figuras prominentes del mundo de los medios, incluido el presentador de CNN Wolf Blitzer. “No tenía miedo. Había cientos de agentes del Servicio Secreto saltando sobre mesas y sillas. Quería observar”.

Curiosidad, sí, pero eso no es todo. “Tengo un problema de espalda. No podía simplemente tirarme al suelo. Habrían tenido que traer gente para ayudarme a levantarme”, continuó. “Además, soy muy meticuloso con la higiene. No había manera de que me pusiera mi esmoquin nuevo en el suelo mugriento del Hilton. Era imposible”.

Selfie con champán

Su reacción no fue la única que generó comentarios en las redes sociales. Horas después del tiroteo, se publicaron en X fotos de periodistas e influencers tomándose selfies con botellas de champán o vino que habían arrebatado durante el incidente. “Lo más destacable del tiroteo son todos los periodistas e influencers que consiguieron botellas de vino y champán. ¡Bien por ellos!”, comentaron varios usuarios de internet.

Embed The highlight of the shooting is all the press and influencers yoinking bottles of wine and champagne. Good on them for that. pic.twitter.com/4Ht0bPEXdn — Anonymous (@YourAnonCentral) April 26, 2026

Aproximadamente una hora después, alrededor de las 9:30 p. m., los periodistas fueron finalmente escoltados fuera del recinto, sin haber tenido la oportunidad de terminar su cena. Se dirigían a la Casa Blanca, donde Trump debía pronunciar un discurso y responder a los acontecimientos.

Pero quienes disfrutan de la burrata y el champán pueden estar tranquilos. El domingo por la noche, durante una entrevista en el programa 60 Minutes de la CBS, Trump expresó su intención de reprogramar la cena interrumpida en un plazo de 30 días, con medidas de seguridad adicionales. “Lo haremos de nuevo”, afirmó, “y habrá aún más seguridad”.

FUENTE:FRANCE24