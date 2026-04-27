El “hombre de la ensalada” y las selfies: reacciones sorprendentes de los invitados a la gala de prensa en Washington
Cuando se oyeron disparos durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca, la mayoría se escondió bajo las mesas. En medio del caos, un invitado siguió comiendo su ensalada de burrata. La escena se viralizó en redes
La embajadora de Ucrania en Estados Unidos, Olga Stefanishyna, en el hotel Washington Hilton durante el tiroteo.
Inicialmente confundidos y pensando que se trataba de platos derramados, la mayoría de los invitados a la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca terminaron tirándose al suelo, refugiándose bajo las mesas.
Personas reaccionan tras escuchar aparentes disparos durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA) este sábado, en Washigton (Estados Unidos).
EFE/ Eduard Ribas
Segundos después, aparecieron agentes uniformados y agentes del Servicio Secreto, evacuando a Donald Trump , a su esposa, JD Vance, y a otros altos funcionarios de la administración.
Como suele ocurrir con los periodistas, muchos sacaron sus teléfonos para grabar el caos que se vivía a su alrededor. Así fue como uno de ellos captó la sorprendente reacción de Michael Glantz, agente de talentos de CAA (Creative Artists Agency), una de las agencias de talentos más grandes del mundo.
Embed - Donald Trump, evacuado tras disparos en una cena de corresponsales de la Casa Blanca
“Soy neoyorquino”
Mientras todos los demás buscaban refugio, él permaneció sentado en su sitio, imperturbable, disfrutando de su aperitivo.
Las inusuales imágenes de su sorprendente calma olímpica, captadas por CNN, se viralizaron rápidamente en las redes sociales, lo que le valió el apodo de “el hombre de la ensalada”.
Cuando The New York Times lo interrogó el domingo , ofreció una explicación muy sencilla de su falta de reacción: “Soy neoyorquino. Vivimos con sirenas y bullicio todo el tiempo”, explicó el hombre que representa a figuras prominentes del mundo de los medios, incluido el presentador de CNN Wolf Blitzer. “No tenía miedo. Había cientos de agentes del Servicio Secreto saltando sobre mesas y sillas. Quería observar”.
Curiosidad, sí, pero eso no es todo. “Tengo un problema de espalda. No podía simplemente tirarme al suelo. Habrían tenido que traer gente para ayudarme a levantarme”, continuó. “Además, soy muy meticuloso con la higiene. No había manera de que me pusiera mi esmoquin nuevo en el suelo mugriento del Hilton. Era imposible”.
Selfie con champán
Su reacción no fue la única que generó comentarios en las redes sociales. Horas después del tiroteo, se publicaron en X fotos de periodistas e influencers tomándose selfies con botellas de champán o vino que habían arrebatado durante el incidente. “Lo más destacable del tiroteo son todos los periodistas e influencers que consiguieron botellas de vino y champán. ¡Bien por ellos!”, comentaron varios usuarios de internet.
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The highlight of the shooting is all the press and influencers yoinking bottles of wine and champagne. Good on them for that. pic.twitter.com/4Ht0bPEXdn
Aproximadamente una hora después, alrededor de las 9:30 p. m., los periodistas fueron finalmente escoltados fuera del recinto, sin haber tenido la oportunidad de terminar su cena. Se dirigían a la Casa Blanca, donde Trump debía pronunciar un discurso y responder a los acontecimientos.
Pero quienes disfrutan de la burrata y el champán pueden estar tranquilos. El domingo por la noche, durante una entrevista en el programa 60 Minutes de la CBS, Trump expresó su intención de reprogramar la cena interrumpida en un plazo de 30 días, con medidas de seguridad adicionales. “Lo haremos de nuevo”, afirmó, “y habrá aún más seguridad”.