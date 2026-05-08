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    Encuentro Lula y Trump: ¿Qué está en juego en la relación Brasil-Estados Unidos?

    El presidente brasileño Lula da Silva se reunió con su par estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca: un encuentro de dos horas que incluyó un almuerzo, del que ambos se mostraron satisfechos. Los mandatarios han tenido una relación irregular, pero más allá de las diferencias ideológicas, ambos países tienen importantes intereses comerciales en juego

    Luiz Inácio Lula da Silva llega a la Casa Blanca para reunirse con Donald Trump.

    Luiz Inácio Lula da Silva llega a la Casa Blanca para reunirse con Donald Trump.

    FOTO

    Ricardo Stuckert/PR
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    La reunión entre Lula y Trump estaba prevista a principios de año, pero se pospuso tras la detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. Los dos han tenido una relación de altibajos. Entre los temas a tratar, además de las tasas arancelarias, estaba el interés de Estados Unidos en los yacimientos de tierras raras de Brasil.

    Leonardo Paz Neves, de la Unidad de Inteligencia Internacional de la Fundación Getulio Vargas, explica a RFI que “Brasil no es como los chinos u otros que tienen leyes súper restrictivas o proteccionistas de los metales críticos”. “Una compañía norteamericana, hace un mes, dos meses creo, ha comprado una compañía brasileña que hace minería de metales críticos. Entonces ya tienen empresas norteamericanas explotando minería crítica en Brasil, que ya está abierto para la competición normal, liberal”, precisa.

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    Otro de los temas críticos es el narcotráfico, puesto que Trump pretende designar a dos grupos criminales brasileños como terroristas, algo que rechaza el gobierno de Lula. “A Brasil le gustaría hacer una cooperación con Estados Unidos para intercambiar informaciones de pandillas criminales, de narcotráfico. Los norteamericanos están intentando clasificar dos grupos muy importantes de narcotráfico aquí en Brasil, como narcoterroristas, como hizo con grupos venezolanos, colombianos. Para nosotros eso es muy malo. Entonces Brasil está intentando mostrar a Trump que vamos a hacer una ley, vamos a hacer una política muy dura contra el narcotráfico, los crímenes, pero no necesitamos que los conviertan en narcoterroristas”, comenta al respecto Leonardo Paz Neves.

    Lula, que está en plena campaña de reelección, señaló tras el encuentro que el presidente norteamericano no ejercerá ninguna influencia en las elecciones. Según el experto, “para Lula, lo mejor sería que todas esas cuestiones sean tratadas en un nivel técnico y a nivel de ministerios o secretarías, de instituciones públicas y no a nivel político. Los bolsonaristas quieren que todo sea contaminado, que sea una relación muy tensa: van a decir que Lula no consigue hacer nada con Estados Unidos, que no tenemos una buena relación con Estados Unidos, que no vamos a conseguir desarrollarnos o solucionar nuestros problemas. Entonces Lula quiere que los temas vayan a nivel técnico, mientras los bolsonaristas quieren contaminar y fomentar la tensión entre Brasil y Estados Unidos”.

    FUENTE:RFI

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